Samsung Display представила OLED-панель с датчиком сердечного ритма Статьи редакции
Он позволяет определять пульс, давление и уровень стресса.
- Разработку показали на выставке Display Week 2023 в Лос-Анджелесе, пишет The Verge. В OLED-панель встроен датчик, который позволяет считывать отпечаток пальца в любом месте экрана.
- Также дисплей способен определять частоту сердечного ритма, кровеносное давление и уровень стресса. В основе технологии — сенсор, который определяет интенсивность отражения света при «сокращении и расширении кровеносных сосудов в пальце».
- В компании отметили, что обе разработки встроены непосредственно в OLED-панель и не требуют использования отдельного модуля. Сколько времени нужно, чтобы определить пульс, и насколько точными могут быть показания — не уточнили.
- Кроме того, Samsung Display представила новую модель гибкого экрана — Rollable Flex. Его можно развернуть с 49 мм до 254,4 мм. Подробностей о его общем размере и разрешении компания не привела, но пояснила, что дисплей разворачивается «как свиток».
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пульс у огурца проверяли? некоторые такие приборы показывают что они очень стрессуют
Ну правильно, огурцы никак не отойдут от этого чувака
Ой как он хорош был, любимое видео с тех времен)
у меня часы реально думают, что у огурца есть пульс. паничку словил чисто))
а вдруг реально есть, а мы их едим
Пульсометры уже в каждый утюг пихают.
Дисплей-свиток — прикольно, но практической пользы ровно 0, при сворачивании, судя по фото, просто скрывается часть изображения, не адаптируясь под видимую область.
тоже не понимаю смысла, если все уже давно купили себе вотчи условные, если хотят знать пульс🤔
*Iphone получает пульсометр* о боже революция