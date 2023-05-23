Техника
Артур Томилко

Samsung Display представила OLED-панель с датчиком сердечного ритма Статьи редакции

Он позволяет определять пульс, давление и уровень стресса.

Дисплей с датчиком пульса и давления
  • Разработку показали на выставке Display Week 2023 в Лос-Анджелесе, пишет The Verge. В OLED-панель встроен датчик, который позволяет считывать отпечаток пальца в любом месте экрана.
  • Также дисплей способен определять частоту сердечного ритма, кровеносное давление и уровень стресса. В основе технологии — сенсор, который определяет интенсивность отражения света при «сокращении и расширении кровеносных сосудов в пальце».
  • В компании отметили, что обе разработки встроены непосредственно в OLED-панель и не требуют использования отдельного модуля. Сколько времени нужно, чтобы определить пульс, и насколько точными могут быть показания — не уточнили.
  • Кроме того, Samsung Display представила новую модель гибкого экрана — Rollable Flex. Его можно развернуть с 49 мм до 254,4 мм. Подробностей о его общем размере и разрешении компания не привела, но пояснила, что дисплей разворачивается «как свиток».
Rollable Flex

#новость #samsung

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8 комментариев
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 Юрий Валетов

пульс у огурца проверяли? некоторые такие приборы показывают что они очень стрессуют

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Антон Большаков

Ну правильно, огурцы никак не отойдут от этого чувака

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Дима Коренев

Ой как он хорош был, любимое видео с тех времен)

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Костя Маслов

у меня часы реально думают, что у огурца есть пульс. паничку словил чисто))

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Мимо проходивший

а вдруг реально есть, а мы их едим

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Вадим Д.

Пульсометры уже в каждый утюг пихают.

Дисплей-свиток — прикольно, но практической пользы ровно 0, при сворачивании, судя по фото, просто скрывается часть изображения, не адаптируясь под видимую область.

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Саша Панина

тоже не понимаю смысла, если все уже давно купили себе вотчи условные, если хотят знать пульс🤔

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Mikhail Filippov

*Iphone получает пульсометр* о боже революция

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