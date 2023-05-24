Техника
Артур Томилко

Пользователи пожаловались на неработающие камеры в планшетах Microsoft Surface Pro X Статьи редакции

Проблема может быть связана с устаревшим сертификатом безопасности в Windows.

  • Владельцы устройств рассказали о проблеме на Reddit и форуме службы поддержки Microsoft. Внимание на это обратило The Verge. В самой компании ситуацию пока не комментировали.
  • Жалобы на неисправность стали появляться 23 мая 2023 года. В этот день у Microsoft проходила презентация для разработчиков, на которой корпорация представила «умного помощника» для Windows 11 и другие продукты на основе ИИ.
  • Пользователи заметили, что при смене даты на 22 мая 2023 года камеры снова начинают работать. Это может указывать на то, что проблема вызвана просроченным сертификатом безопасности в Windows, полагает The Verge. При этом смена системной даты может вызвать проблемы в работе некоторых сервисов.
  • Microsoft Surface Pro X представили в 2019 году. Он работает на базе процессоров ARM и полноценной версии Windows.

#новость #microsoft

717 просмотров
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14 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Я календарь переверну - и снова... 22 мая.

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petrovskayaalena

Ну все теперь весь вечер будет эта песня в голове играть

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Алексей

Ну какая то мелочная новость для этого сайта то)

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Император Нолимоций

Шли годы. На Земле по-прежнему прое..вали своевременное обновление сертов.

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Ярослав Соколов

Чет вспомнилось страхом перед нулевыми, когда в НГ нужно было отрубать комп перед полуночью)

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Слегка Придурковатый

Я, помнится, просто тупо дату на месяц назад поставил себе на всякий случай. Ну а после 1 января, когда вроде бы нихуя и не произошло, поставил уже на правильную, лол.

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Aleks B

а я вперед

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Слегка Придурковатый

Рисковый, ёпта.

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Aleks B

ну а хуле ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Александр Привалов

ну вот вы во всём и виноваты.

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Aleks B

страх как выяснилось был не беспричинным

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От Себя Добавлю

может какой-то сбой ,а тут уже статью написали целую

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Сергей Леопольдович

Особенно актуальненько в РФ )))))))))))))))))))))))

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Aleks B

лоховская тема

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