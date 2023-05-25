Техника
Маша Цепелева

Sony показала первые беспроводные наушники под брендом PlayStation Статьи редакции

И портативное устройство Project Q, похожее на контроллер с дисплеем по середине.

Наушники PlayStation, здесь и далее фото Sony
  • PlayStation выпустит беспроводные Bluetooth-наушники, объявила Sony во время PlayStation Showcase.
  • Наушники можно будет использовать с PlayStation 5, компьютерами и новым портативным устройством PlayStation Project Q. В них будет «новая беспроводная технология, разработанная Sony». Наушники смогут передавать звук без потерь качества с малой задержкой. Компания обещала раскрыть подробности «в ближайшие месяцы», пишет The Verge.
  • Также Sony показала консоль Project Q с 8-дюймовым экраном, на котором можно запускать игры со скоростью до 1080p и частотой 60 кадров в секунду по Wi-Fi. Другие характеристики и дату начала продаж компания также решила объявить позже.

#новость #playstation

4207 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
37 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Project Q, бляха.

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Веселый повар speedrun any%

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

🤣 Купил для детей, а потом пришлось покупать и для меня тоже.👍

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Был недавно в музее Яндекса в Питере, поиграл там даже в те, которых в детстве и не видел. Классная вещь!

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Nerobov

В Питере есть музей Яндекса? Я думал только в мск 0_о

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Вот так-то 🤷🏻‍♂️

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Знаешь, я до такой степени развлекся, что ночью, во сне тоже слышал музыку - трам та, трам та...
🤣👍

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Sony переизобрела геймбой? Хотя выглядит прикольно.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Что такое геймбой? Это- гей, моя бомба?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Не-не, ты что?!

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Понятно, но Алексис Майн думает по другому, он согласен.🤣

Ответить
Развернуть ветку
Жошы хан

Белый тетрис

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Айтишный

Не, ну погоди

Ответить
Развернуть ветку
Денис

Почему геймбой? Просто эволюция psp и ps vita
Хотя сейчас не полноценная консоль, судя по всему

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
nochnoy.ru

Чистишь уши небось? Ватными палочками?

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Агент Снеговик

А вейпить им можно?

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Верить не знаю, но выпить всегда можно.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов
компания также решила объявить позже

Да, в общем-то, могли бы и всё целиком позже объявить, не много потеряли...

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

@Маша Цепелева а что с качеством картинок? Как будто заапскейлили люто. Мой макбук плачет.

Ответить
Развернуть ветку
Милфхантер

Спасибо, теперь знаем что у тебя макбук)

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

и айфон 14-й про! )

Ответить
Развернуть ветку
умный человек

всё по канону

Ответить
Развернуть ветку
Маша Цепелева
Автор

попробую всё исправить!

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Плагиат! Технологию украли у русских.

Ответить
Развернуть ветку
Марк

Че-то дизайн странноватый, не зашло

Ответить
Развернуть ветку
Karen Buzhala

зато очень в стиле плейстейшн

Ответить
Развернуть ветку
Наглый Кот

Когда увидел геймпад на АлиЭкспресс

Ответить
Развернуть ветку
Fabiola Gentle

и сколько эти чудесные наушники будут стоить?

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Demin

миллион денег

Ответить
Развернуть ветку
Нелли

Полагаю как и всё - дохрена

Ответить
Развернуть ветку
Nikita Selyanin

а цена интересно какая

Ответить
Развернуть ветку
Подушка опасности

местячково

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Болит у Sony от Switch, ох, болит.

А ухи симпатичные. Надо будет прицениться.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

Думаю не болит, а посмотрели что по цифрам вкусно - пошли делать. Свитч возродил нишу, где у Сони уже были консоли задолго до Свитч. Просто Сони где то отвлеклись и отдали кусок Нинтендо. Походу сейчас накопили ресов на новый прыжок в эту сторону. Причем у Сони это может получиться лучше, потому что библиотека игр побогаче чем у Свитча. Плюс могут окунуть Свитч в кадушку тем, что тайтлы будут переносимы между приставкой и консолью.

Только консоль на вид убогенькая по портативности. Если будет на уровне Стимдек, то ок, но Свитч выглядит портативнее.

Ответить
Развернуть ветку
Anton Zhitarev

О! Это же легендарный тюменский изобретатель!

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

Ептить лапухи.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Саблин

выглядит стильно и необычно

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 37 комментариев
null