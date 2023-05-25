Sony показала первые беспроводные наушники под брендом PlayStation Статьи редакции
И портативное устройство Project Q, похожее на контроллер с дисплеем по середине.
- PlayStation выпустит беспроводные Bluetooth-наушники, объявила Sony во время PlayStation Showcase.
- Наушники можно будет использовать с PlayStation 5, компьютерами и новым портативным устройством PlayStation Project Q. В них будет «новая беспроводная технология, разработанная Sony». Наушники смогут передавать звук без потерь качества с малой задержкой. Компания обещала раскрыть подробности «в ближайшие месяцы», пишет The Verge.
- Также Sony показала консоль Project Q с 8-дюймовым экраном, на котором можно запускать игры со скоростью до 1080p и частотой 60 кадров в секунду по Wi-Fi. Другие характеристики и дату начала продаж компания также решила объявить позже.
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Project Q, бляха.
Веселый повар speedrun any%
🤣 Купил для детей, а потом пришлось покупать и для меня тоже.👍
Был недавно в музее Яндекса в Питере, поиграл там даже в те, которых в детстве и не видел. Классная вещь!
В Питере есть музей Яндекса? Я думал только в мск 0_о
Вот так-то 🤷🏻♂️
Знаешь, я до такой степени развлекся, что ночью, во сне тоже слышал музыку - трам та, трам та...
🤣👍
Sony переизобрела геймбой? Хотя выглядит прикольно.
Что такое геймбой? Это- гей, моя бомба?
Не-не, ты что?!
Понятно, но Алексис Майн думает по другому, он согласен.🤣
Белый тетрис
Не, ну погоди
Почему геймбой? Просто эволюция psp и ps vita
Хотя сейчас не полноценная консоль, судя по всему
Комментарий удален модератором
Чистишь уши небось? Ватными палочками?
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
А вейпить им можно?
Верить не знаю, но выпить всегда можно.
Да, в общем-то, могли бы и всё целиком позже объявить, не много потеряли...
@Маша Цепелева а что с качеством картинок? Как будто заапскейлили люто. Мой макбук плачет.
Спасибо, теперь знаем что у тебя макбук)
и айфон 14-й про! )
всё по канону
попробую всё исправить!
Плагиат! Технологию украли у русских.
Че-то дизайн странноватый, не зашло
зато очень в стиле плейстейшн
Когда увидел геймпад на АлиЭкспресс
и сколько эти чудесные наушники будут стоить?
миллион денег
Полагаю как и всё - дохрена
а цена интересно какая
местячково
Болит у Sony от Switch, ох, болит.
А ухи симпатичные. Надо будет прицениться.
Думаю не болит, а посмотрели что по цифрам вкусно - пошли делать. Свитч возродил нишу, где у Сони уже были консоли задолго до Свитч. Просто Сони где то отвлеклись и отдали кусок Нинтендо. Походу сейчас накопили ресов на новый прыжок в эту сторону. Причем у Сони это может получиться лучше, потому что библиотека игр побогаче чем у Свитча. Плюс могут окунуть Свитч в кадушку тем, что тайтлы будут переносимы между приставкой и консолью.
Только консоль на вид убогенькая по портативности. Если будет на уровне Стимдек, то ок, но Свитч выглядит портативнее.
О! Это же легендарный тюменский изобретатель!
Ептить лапухи.
выглядит стильно и необычно