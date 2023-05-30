Техника
Евгения Евсеева

«Ростелеком» в июне 2023 года запустит в Санкт-Петербурге производство электроники Статьи редакции

На заводе будут собирать роутеры, видеокамеры, маршрутизаторы и оборудование для видеодомофонов.

  • «Ростелеком» запустит производство на мощностях завода «Авангард» в Санкт-Петербурге, пишут «Ведомости». Запуск запланирован на середину июня 2023 года. Под каким брендом будут производить электронику, не уточняется.
  • «Авангард» производит разнообразные датчики, лифтовое оборудование, оборудование для электроснабжения. Долей в 24,5% в ОАО «Авангард» владеет ООО «НПО РТТ», 51% которого через дочернюю структуру принадлежит «Ростелекому», отмечает издание.
  • На заводе планируется «собирать широкую палитру различных устройств» – видеокамеры, роутеры и другое оборудование. Кроме этого, будут производить коммутаторы, маршрутизаторы, оборудование для видеодомофонов — они нужны для использования на сети компании или для оказания услуг клиентам.
  • Кроме этого, готовится к запуску производство с ещё одним стратегическим партнёром — производителем телекоммуникационного оборудования «Булат». «Ростелеком» не хочет создавать «всё совсем с нуля» и ищет «сильных и компетентных партнёров».

Импортозамещение оборудования и ПО

  • В интервью «Ведомостям» глава «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил, что санкции хоть и ограничили доступ к технологиям и ПО, но компания давно заменяла оборудование и программы на отечественные аналоги. При этом операторы, включая Tele2 («дочка» «Ростелекома») в основном строили сети на оборудовании Ericsson, Nokia и Huawei.
  • По словам Осеевского, сейчас нет задачи «взять всё и выкинуть»: в критических зонах, например, в сегменте информационной безопасности, импортозамещение идёт быстрее. В целом процесс должен быть «разумным и экономным», но нужно «задумываться о рисках». Например, «Ростелеком» больше не покупает иностранные серверы для ЦОДов, с мобильной инфраструктурой процесс внедрения отечественных решений «начнётся позже».

Разработка отечественных технологий в мобильной связи

  • «Ростелеком» с середины 2022 года отвечает за разработку стратегических решений для импортозамещения и развивает индустриальный центр компетенций (ИЦК).
  • В рамках ИЦК компания работает над импортозамещением в области мобильной связи — в первую очередь над созданием «полноценного российского ядра сети мобильной связи». Основной разработчик — компания «Протей», с которой «Ростелеком» уже подписал форвардный контракт.
  • Другое направление связано с созданием полного комплекса базовых станций — «и оборудования с радиочастью, и программ». У «Ростелекома» есть два партнёра: «Булат» и Yadro, с которой форвардные контракты на покупку оборудования кроме компании подписали «билайн» и «Мегафон».
  • Осеевский считает, что операторам вряд ли нужны дополнительные субсидии или гранты, потому что они — «локомотивы развития радиоэлектронной промышленности». А вот разработчикам поддержка нужна. При этом «дочки» «Ростелекома», зарегистрированные как ИТ-компании, получали льготы, но компания направляла на инвестиции «на порядок большие» деньги.
  • Кроме технологий, которые нужно создать, нужно думать «на каких станках и из каких материалов» их производить. Пока линии, которые используются для выпуска оборудования, — импортные, но нужно решать, как их заменить. Однако каких-то конкретных инициатив в этом направлении нет.

#новость #ростелеком

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30 комментариев
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 Вадим Д.

Производство электроники уже запущено, причём полностью.

Странно, что не дроны будут собирать, хотя, дурное — дело не хитрое.

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Andrew Simon

Собирать будут бабки, как обычно.

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Aleks B

Местная вата уже наверное устала от правдивых комментариев

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Неа, просто есть пул "гос-оптимистов" на подсосе. Радуются любому чиху как дети. Они так с нулевых радуются, их как кормили обещаниями, так и кормят.

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Alex Shevchenko

Бабок на сборку разве допустят?..

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Нет, будут прибегать к услугам заключенных.

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Иван Серик
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Это пока новости аналогичные предыдущим "собираемся, собираемся да все никак не соберемся". И еще непонятно на основе какой базе комплектующих будет это все собираться. При чем, всегда остается "параллельный импорт", который может быть в разы дешевле даже при таком прайсе, потому что R&D всегда дорогой. Да и R&D - это не неделя, не месяц и даже не год.

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Hero

А рекламу до сих пор по почтовым ящикам раскидывают

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Send Nukes

У нас уже давно по этажам расклеивают, порой даже на ручки дверей квартир вешают.

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Hero

Что мешает им проверить кто не является их абонентом и на них рекламу вешать! - конечно же «мозги»

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Костя Жажиев

Эх , я подумал про электронные сигареты

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Alex Shevchenko

Радиоэлектронные)

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Илья Мастаков

С шестью портами

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Случайные фотографии

Камеры и инфраструктуру для них.
А вышки колючую проволоку и собак будут делать на заводах росгвардии

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debil
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Станислав

То что собираются делать, не сложное как бы. Китайцы давно в своих подвалах клепают такое. Правда тут из нашего только может пенопласт, пленка и коробка будет упаковочная. Остальное все китай. Не знаю хоть простые резисторы еще делаем, или и этого нет.

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Станислав

Нигде платежи не принимают они кроме как в своём приложении и на сайте,режим экономии включили походу

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Руслан Астратов

"в Санкт-Петербурге производство электроники Статьи редакции"

Смешная шутка

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Артем

«Ростелеком» не хочет создавать «всё совсем с нуля» и ищет «сильных и компетентных партнёров...
Все делают, а они сливки собирают и инфоповоды клепают)

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Вася Пражкин

Найдут в Китае "сильных и компетентных партнёров", к гадалке не ходи..

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Камеры будут собирать чтобы получше за протестующими следить. Сразу виден почерк.

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Фоксик

Восстановили производство ламп?

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Вася Пражкин
Осеевский считает, что операторам вряд ли нужны дополнительные субсидии или гранты, потому что они — «локомотивы развития радиоэлектронной промышленности». А вот разработчикам поддержка нужна.

Ну кто бы сомневался, ради чего этот дикий попил намечается ).

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Oleg

А производство гвоздей уже наладили?

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Кузьмич

А что у нас нет производства гвоздей? Или вы из секты фанатов Матвиенко?

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Oleg

Вы что-то имеете против члена Совета Безопасности Российской Федерации и считаете что она врет?

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Император Нолимоций

В сеть утекли первые изображения телеком-оборудования. Пока только рендер, опытные образцы — к 2030-му году.

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Артём Подгорный

Годный девайс, осталось добавить 2 камеры, ширик, фронталку и сенсорный экран с процессором и линукс накатить

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Сергей Леопольдович

Если ЭТО добавить, срок перенесется на 2130 ...

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