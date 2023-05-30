«Ростелеком» в июне 2023 года запустит в Санкт-Петербурге производство электроники Статьи редакции
На заводе будут собирать роутеры, видеокамеры, маршрутизаторы и оборудование для видеодомофонов.
- «Ростелеком» запустит производство на мощностях завода «Авангард» в Санкт-Петербурге, пишут «Ведомости». Запуск запланирован на середину июня 2023 года. Под каким брендом будут производить электронику, не уточняется.
- «Авангард» производит разнообразные датчики, лифтовое оборудование, оборудование для электроснабжения. Долей в 24,5% в ОАО «Авангард» владеет ООО «НПО РТТ», 51% которого через дочернюю структуру принадлежит «Ростелекому», отмечает издание.
- На заводе планируется «собирать широкую палитру различных устройств» – видеокамеры, роутеры и другое оборудование. Кроме этого, будут производить коммутаторы, маршрутизаторы, оборудование для видеодомофонов — они нужны для использования на сети компании или для оказания услуг клиентам.
- Кроме этого, готовится к запуску производство с ещё одним стратегическим партнёром — производителем телекоммуникационного оборудования «Булат». «Ростелеком» не хочет создавать «всё совсем с нуля» и ищет «сильных и компетентных партнёров».
Импортозамещение оборудования и ПО
- В интервью «Ведомостям» глава «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил, что санкции хоть и ограничили доступ к технологиям и ПО, но компания давно заменяла оборудование и программы на отечественные аналоги. При этом операторы, включая Tele2 («дочка» «Ростелекома») в основном строили сети на оборудовании Ericsson, Nokia и Huawei.
- По словам Осеевского, сейчас нет задачи «взять всё и выкинуть»: в критических зонах, например, в сегменте информационной безопасности, импортозамещение идёт быстрее. В целом процесс должен быть «разумным и экономным», но нужно «задумываться о рисках». Например, «Ростелеком» больше не покупает иностранные серверы для ЦОДов, с мобильной инфраструктурой процесс внедрения отечественных решений «начнётся позже».
Разработка отечественных технологий в мобильной связи
- «Ростелеком» с середины 2022 года отвечает за разработку стратегических решений для импортозамещения и развивает индустриальный центр компетенций (ИЦК).
- В рамках ИЦК компания работает над импортозамещением в области мобильной связи — в первую очередь над созданием «полноценного российского ядра сети мобильной связи». Основной разработчик — компания «Протей», с которой «Ростелеком» уже подписал форвардный контракт.
- Другое направление связано с созданием полного комплекса базовых станций — «и оборудования с радиочастью, и программ». У «Ростелекома» есть два партнёра: «Булат» и Yadro, с которой форвардные контракты на покупку оборудования кроме компании подписали «билайн» и «Мегафон».
- Осеевский считает, что операторам вряд ли нужны дополнительные субсидии или гранты, потому что они — «локомотивы развития радиоэлектронной промышленности». А вот разработчикам поддержка нужна. При этом «дочки» «Ростелекома», зарегистрированные как ИТ-компании, получали льготы, но компания направляла на инвестиции «на порядок большие» деньги.
- Кроме технологий, которые нужно создать, нужно думать «на каких станках и из каких материалов» их производить. Пока линии, которые используются для выпуска оборудования, — импортные, но нужно решать, как их заменить. Однако каких-то конкретных инициатив в этом направлении нет.
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Производство электроники уже запущено, причём полностью.
Странно, что не дроны будут собирать, хотя, дурное — дело не хитрое.
Собирать будут бабки, как обычно.
Местная вата уже наверное устала от правдивых комментариев
Неа, просто есть пул "гос-оптимистов" на подсосе. Радуются любому чиху как дети. Они так с нулевых радуются, их как кормили обещаниями, так и кормят.
Бабок на сборку разве допустят?..
Нет, будут прибегать к услугам заключенных.
Это пока новости аналогичные предыдущим "собираемся, собираемся да все никак не соберемся". И еще непонятно на основе какой базе комплектующих будет это все собираться. При чем, всегда остается "параллельный импорт", который может быть в разы дешевле даже при таком прайсе, потому что R&D всегда дорогой. Да и R&D - это не неделя, не месяц и даже не год.
А рекламу до сих пор по почтовым ящикам раскидывают
У нас уже давно по этажам расклеивают, порой даже на ручки дверей квартир вешают.
Что мешает им проверить кто не является их абонентом и на них рекламу вешать! - конечно же «мозги»
Эх , я подумал про электронные сигареты
Радиоэлектронные)
С шестью портами
Камеры и инфраструктуру для них.
А вышки колючую проволоку и собак будут делать на заводах росгвардии
То что собираются делать, не сложное как бы. Китайцы давно в своих подвалах клепают такое. Правда тут из нашего только может пенопласт, пленка и коробка будет упаковочная. Остальное все китай. Не знаю хоть простые резисторы еще делаем, или и этого нет.
Нигде платежи не принимают они кроме как в своём приложении и на сайте,режим экономии включили походу
"в Санкт-Петербурге производство электроники Статьи редакции"
Смешная шутка
«Ростелеком» не хочет создавать «всё совсем с нуля» и ищет «сильных и компетентных партнёров...
Все делают, а они сливки собирают и инфоповоды клепают)
Найдут в Китае "сильных и компетентных партнёров", к гадалке не ходи..
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Камеры будут собирать чтобы получше за протестующими следить. Сразу виден почерк.
Восстановили производство ламп?
Ну кто бы сомневался, ради чего этот дикий попил намечается ).
А производство гвоздей уже наладили?
А что у нас нет производства гвоздей? Или вы из секты фанатов Матвиенко?
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