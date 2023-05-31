Российский производитель серверов Yadro представил планшет на собственной операционной системе Статьи редакции
А к концу лета 2023 года обещают версию на ОС «Аврора» для корпоративного и государственного секторов.
- Компания «КНС-Групп», которая входит в «ИКС Холдинг» и выпускает серверы под брендом Yadro, представила планшет Kvadra_T. Устройство доступно для предзаказа на сайте бренда Kvadra в двух цветах по цене 39 990 рублей, рассказали в компании.
- Сейчас в планшете используются процессоры с архитектурой ARM, но со временем производитель планирует перейти на архитектуру с открытым исходным кодом RISC-V, пояснил РБК представитель компании.
- Kvadra_T оснащен экраном в 10,9 дюйма, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти с поддержкой microSD. Основная камера устройства имеет разрешение 13 мегапикселей, фронтальная — 5 мегапикселей.
- Устройство работает на базе собственной операционной системы Kvadra OS, при разработке которой были «глубоко переработаны все компоненты Android Open Source Project». Однако сервисы Google на планшетах работать не будут, отметил представитель производителя. «Мы создаем российскую экосистему без использования сервисов и служб, которые уже находятся под санкционными ограничениями или потенциально могут попасть под них», — пояснил он.
- При этом, как следует из заявления компании, Kvadra OS поддерживает приложения из отечественного магазина RuStore. На момент публикации в «КНС-Групп» не ответили на вопросы vc.ru, все ли приложения из RuStore будут работать с собственной ОС производителя.
- В разработке планшета, по данным РБК, участвовала компания NotAnotherOne. Она была основана выходцами из Yota в 2013 году и участвовала в создании промышленного дизайна «Яндекс Станции». С 2020 года 51% NotAnotherOne принадлежит «КНС Групп».
- Производство Kvadra_T организовано на заводе Yadro Fab Dubna в Московской области. В компании планируют увеличить производственные мощности для выпуска 1 млн устройств в год. До конца лета 2023 года «КНС Групп» также собирается выпустить версию планшета на базе ОС «Аврора» для клиентов из корпоративного и государственного секторов.
- В октябре 2022 года о планах «Ростелекома» выпустить 65,9 млн смартфонов и планшетов на российской ОС «Аврора» к 2030 году, писал «Ъ». Собственные планшеты на ОС «Аврора» для государственных и корпоративных заказчиков также производит компания F+ tech.
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Ядро представил Квадрат. Новости всё «страньше и страньше».собственная операционная система ... глубоко переработаны все компоненты Android Open Source Project
это, судя по всему, просто слегка кастомизированная оболочка?
Грядёт лютый зоопарк «отечественных» ОСей, кто во что горазд будут пилить названия на системных обоях (-:
Интересно, Попову хотя бы процент отчислят за его идеи, которые сейчас активно используют
Представляю какой зоопарк будет у этого планшета внутри. Если с лупой прочитать все надписи на элементах, можно выучить мандарин....
Это логично, освободилась большая ниша, её стараются заполнить.
Ровно также было в масштабе мира с соцсетями, с мессенджерами. Сейчас вот с нейросетями. Что вас удивляет?
учителя геометрии в шоке
Сменили названия переменных во всех компонентах AOSP)
Собственная операционная система — это оболочка на андроид?
при разработке которой были «глубоко переработаны все компоненты Android Open Source Project»
то есть получается "глубоко переработанная оболочка на андроид"
Кто же сомневается)
Лол, это же копия HTC A102
лол, да.
который в два раза дешевле стоит
Только оперативную память зачем-то порезали (слева характеристики Квадрата).
Это ж насколько ленивые, сука, черти, что ничего в планшете даже не поменяли. Ну хоть бы корпус свой заказали, а не тупо шильдик поставили.
Шайбу, Герасимов, где планшеты!?
Новая операционная система Ядрёнка))
"Однако сервисы Google на планшетах работать не будут, отметил представитель производителя. «Мы создаем российскую экосистему без использования сервисов и служб, которые уже находятся под санкционными ограничениями или потенциально могут попасть под них», "
Можно сразу на помойку
выглядит стильно и даже тонкий вроде
+15
+14,50
40 тыщ за что? Даже не пишут какой процессор конкретно стоит. Цена не конкурентная, под госзаказы рассчитано что ль.
Чисто чтобы новость написать, что вот мол планшеты теперь наши есть
Слышь, э, больше всех надо тебе, что ли? Тебе цену сказали - пошел покупать. Самый умный тут нашелся...
Табличка *Сарказм*
какой китайцы поставят - такой и стоит. а там бывают вариации от партии к партии
Да! До 2030года...
Цена конечно ... я думаю что это дорого, хотя нужно понять что за проц там стоит.
База системы - американская Android, даже названия фирм-однодневок по распилу выделенных средств тоже американские :)
Что за американские названия?
А почему не Аврора?
Потому-что конкуренция, наверное
Все системы всегда разрабатывались на базе других систем. Посмотрим ,что выйдет из этого. Хорошо ,что начали заниматься.Верим и надеемся на лучшее.
С регистрацией товарищ оптимист ))
Все системы на базе других это прикольно, ваш личный опыт?)
Не все. Дистрибутивы - да, но операционные системы - нет
+13,51
ЯДРО и точка!
Ядра - чистый изумруд
Скорее, Андроид и точка!
Лучшая и всегда рабочая операционка в России - это ROS (Rob Operation System). Ежедневное автоматическое обновление в фоновом режиме.
Raspil OS
Вроде Чубайс уже показывал планшет или это другое?
"«глубоко переработаны все компоненты Android Open Source Project»"
Это чего такое? Компост штоли?
Какой тяжелый выбор, что же купить: iPad Air 2022 за 50к, или дефолтное Г на Android за 40к
Линукс с переименованными путями и новыми обоями? Знали, проходили
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Комментарий удален модератором
Да? И зачем это?
Дивная новость, какие цены интересные, хотела бы послушать людей, которые попользуются этой чудо разработкой.
Как-будто новость логичнее выглядела бы, если планшет был и с собственным процессором)
А там будет игра, где волк яйца ловит?
Задача не сделать крутой планшет, а госзаказ попилить. Закончится как всегда, деньги поделять, а планшеты никому ненужные сгниют на складе
"планах «Ростелекома» выпустить 65,9 млн смартфонов"
и что они с ними делать будут?