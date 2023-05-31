Техника
Артур Томилко

Российский производитель серверов Yadro представил планшет на собственной операционной системе Статьи редакции

А к концу лета 2023 года обещают версию на ОС «Аврора» для корпоративного и государственного секторов.

  • Компания «КНС-Групп», которая входит в «ИКС Холдинг» и выпускает серверы под брендом Yadro, представила планшет Kvadra_T. Устройство доступно для предзаказа на сайте бренда Kvadra в двух цветах по цене 39 990 рублей, рассказали в компании.
  • Сейчас в планшете используются процессоры с архитектурой ARM, но со временем производитель планирует перейти на архитектуру с открытым исходным кодом RISC-V, пояснил РБК представитель компании.
  • Kvadra_T оснащен экраном в 10,9 дюйма, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти с поддержкой microSD. Основная камера устройства имеет разрешение 13 мегапикселей, фронтальная — 5 мегапикселей.
  • Устройство работает на базе собственной операционной системы Kvadra OS, при разработке которой были «глубоко переработаны все компоненты Android Open Source Project». Однако сервисы Google на планшетах работать не будут, отметил представитель производителя. «Мы создаем российскую экосистему без использования сервисов и служб, которые уже находятся под санкционными ограничениями или потенциально могут попасть под них», — пояснил он.
  • При этом, как следует из заявления компании, Kvadra OS поддерживает приложения из отечественного магазина RuStore. На момент публикации в «КНС-Групп» не ответили на вопросы vc.ru, все ли приложения из RuStore будут работать с собственной ОС производителя.
  • В разработке планшета, по данным РБК, участвовала компания NotAnotherOne. Она была основана выходцами из Yota в 2013 году и участвовала в создании промышленного дизайна «Яндекс Станции». С 2020 года 51% NotAnotherOne принадлежит «КНС Групп».
  • Производство Kvadra_T организовано на заводе Yadro Fab Dubna в Московской области. В компании планируют увеличить производственные мощности для выпуска 1 млн устройств в год. До конца лета 2023 года «КНС Групп» также собирается выпустить версию планшета на базе ОС «Аврора» для клиентов из корпоративного и государственного секторов.
  • В октябре 2022 года о планах «Ростелекома» выпустить 65,9 млн смартфонов и планшетов на российской ОС «Аврора» к 2030 году, писал «Ъ». Собственные планшеты на ОС «Аврора» для государственных и корпоративных заказчиков также производит компания F+ tech.

#новость #kvadra_t #аврора

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72 комментария
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 Вадим Д.

Ядро представил Квадрат. Новости всё «страньше и страньше».

собственная операционная система ... глубоко переработаны все компоненты Android Open Source Project

это, судя по всему, просто слегка кастомизированная оболочка?
Грядёт лютый зоопарк «отечественных» ОСей, кто во что горазд будут пилить названия на системных обоях (-:

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Упоротый кролик

Интересно, Попову хотя бы процент отчислят за его идеи, которые сейчас активно используют

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4 комментария
Единоног

Представляю какой зоопарк будет у этого планшета внутри. Если с лупой прочитать все надписи на элементах, можно выучить мандарин....

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Александр Озерцов

Это логично, освободилась большая ниша, её стараются заполнить.
Ровно также было в масштабе мира с соцсетями, с мессенджерами. Сейчас вот с нейросетями. Что вас удивляет?

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4 комментария
Денис Бабин

учителя геометрии в шоке

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Andrey Kulakov

Сменили названия переменных во всех компонентах AOSP)

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Uwxan

Собственная операционная система — это оболочка на андроид?

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unowned self

при разработке которой были «глубоко переработаны все компоненты Android Open Source Project»

то есть получается "глубоко переработанная оболочка на андроид"

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Eugene Bezhan

Кто же сомневается)

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Антошка Гармошка

Лол, это же копия HTC A102

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hakhagmon

лол, да.

который в два раза дешевле стоит

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1 комментарий
Dmitry

Только оперативную память зачем-то порезали (слева характеристики Квадрата).

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3 комментария
Вася Пражкин

Это ж насколько ленивые, сука, черти, что ничего в планшете даже не поменяли. Ну хоть бы корпус свой заказали, а не тупо шильдик поставили.

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4 комментария
Andrey

Шайбу, Герасимов, где планшеты!?

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Alex Shevchenko

Новая операционная система Ядрёнка))

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under construction

"Однако сервисы Google на планшетах работать не будут, отметил представитель производителя. «Мы создаем российскую экосистему без использования сервисов и служб, которые уже находятся под санкционными ограничениями или потенциально могут попасть под них», "

Можно сразу на помойку

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Дмитрий Абрамов

выглядит стильно и даже тонкий вроде

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911

+15

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Makar H

+14,50

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Иван Помидоров

40 тыщ за что? Даже не пишут какой процессор конкретно стоит. Цена не конкурентная, под госзаказы рассчитано что ль.

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Alex Petro

Чисто чтобы новость написать, что вот мол планшеты теперь наши есть

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Alexey Ivanov

Слышь, э, больше всех надо тебе, что ли? Тебе цену сказали - пошел покупать. Самый умный тут нашелся...

Табличка *Сарказм*

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Mike Elkin

какой китайцы поставят - такой и стоит. а там бывают вариации от партии к партии

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Makar H

Да! До 2030года...

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Саша Антипов

Цена конечно ... я думаю что это дорого, хотя нужно понять что за проц там стоит.

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Eugene Bezhan

База системы - американская Android, даже названия фирм-однодневок по распилу выделенных средств тоже американские :)

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Labeling

Что за американские названия?

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2 комментария
Александр Смирнов

А почему не Аврора?

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Алеоп

Потому-что конкуренция, наверное

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Zan Mark

Все системы всегда разрабатывались на базе других систем. Посмотрим ,что выйдет из этого. Хорошо ,что начали заниматься.Верим и надеемся на лучшее.

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Борис Интеграторов

С регистрацией товарищ оптимист ))
Все системы на базе других это прикольно, ваш личный опыт?)

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4 комментария
Eugene Bezhan

Не все. Дистрибутивы - да, но операционные системы - нет

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1 комментарий
Makar H

+13,51

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Andrey

ЯДРО и точка!

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Dmitry Abutkov

Ядра - чистый изумруд

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1 комментарий
Red Fox

Скорее, Андроид и точка!

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Подпись неразборчива

Лучшая и всегда рабочая операционка в России - это ROS (Rob Operation System). Ежедневное автоматическое обновление в фоновом режиме.

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Eugene Bezhan

Raspil OS

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Алекс

Вроде Чубайс уже показывал планшет или это другое?

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Makar H

"«глубоко переработаны все компоненты Android Open Source Project»"
Это чего такое? Компост штоли?

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Уинстон Смит

Какой тяжелый выбор, что же купить: iPad Air 2022 за 50к, или дефолтное Г на Android за 40к

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Булка хлеба

Линукс с переименованными путями и новыми обоями? Знали, проходили

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Makar H

Да? И зачем это?

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Светлана Завацкая

Дивная новость, какие цены интересные, хотела бы послушать людей, которые попользуются этой чудо разработкой.

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Андрей

Как-будто новость логичнее выглядела бы, если планшет был и с собственным процессором)

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Тот Самый Сын Маминой Подруги

А там будет игра, где волк яйца ловит?

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Подушка опасности

Задача не сделать крутой планшет, а госзаказ попилить. Закончится как всегда, деньги поделять, а планшеты никому ненужные сгниют на складе

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Паронормальный

"планах «Ростелекома» выпустить 65,9 млн смартфонов"
и что они с ними делать будут?

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