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Техника
Маша Цепелева

Инженер собрал прототип камеры без объектива, которая создаёт изображения с помощью ИИ и параметров времени и места Статьи редакции

Есть физическое устройство и сайт, где можно сделать «снимок».

1352 просмотров
  • Проект Бьорна Карманна называется Paragraphica. Камера предлагает «способ познания окружающего мира, который не ограничивается только визуальным восприятием».
  • Paragraphica использует данные о местоположении и искусственный интеллект для визуализации определенного места в конкретный момент. Карманн запустил сайт, на котором можно протестировать технологию.
  • Камера с помощью открытых API собирает данные о местоположении — адрес, погоду, время суток и близлежащие места. Объектива нет, устройству нужен доступ в интернет. На дисплее с обратной стороны отображаются полученные данные. С помощью API преобразования текста в изображение камера создаёт визуализацию.
Здесь и далее слева: снимок местоположения камеры; посередине: данные о местоположении; справа: изображение, созданное ИИ
  • На камере есть три диска для управления параметрами ИИ. Первый — для радиуса (в метрах), в котором камера ищет места и данные. Второй — для зернистости изображения. Третий контролирует фокус — резкость или размытость «фотографии».
  • Карманн использовал для физического прототипа Raspberry Pi 4, 15-дюймовый сенсорный экран, напечатанный на 3D-принтере корпус, а для ПО — Noodl и Stable Diffusion API.

#ии #фото #diy #новость

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25 комментариев
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 Степан Фадеев

А инквизиция вообще вкурсе этого?

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Maxim

Нахуя? А главное — зачем?

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Alexey Ivanov

Это же инженеры.

Нахуя? А главное — зачем?

Что за вопрос?! Потому что!

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Хлоргексидин

Прикольно же

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Вадим Д.

Нейростимпанк! Чуть допилить внешний вид и будет огонь!

способ познания окружающего мира, который не ограничивается только визуальным восприятием

Тут можно и веществами обойтись (-:

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Илья Попов

Раньше удивлялся, а теперь интересно, сколько и каких удивительных изобретении мы можем увидеть в ближайшем будущем. Просто супер.

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Бублик static void

Верно понимаю, что чел просто к условным панорамам с гуглокарт прикрутил ИИ, который адаптирует снимок под погоду/время суток и тд?

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Хумс Авто (hums.ru)

Как вы могли такое подумать сударь

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Гоги Твардовски

Parnagrafia какая-то

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Гоги Твардовски

"камеру Raspberry Pi 4" - что, простите?

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Илюша Шантарамка

Вот что бывает, когда без воспитания и мозгов в интернет выпускают

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Роман
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Ами Варджа

Полный сюр.

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ZIPA

Неплохо, но должно быть окошко для описания того, что перед "объективом", те объект съёмки а не окружение (локация, погода итп). Тут лучше голосовое заполнение

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Ginger Man

байка о камере "раздевающей" девушек уже почти стала реальностью.
теперь еще и объектив не нужен :)

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Алеоп

этот парень не любит скучать

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Юрий Долгоруков

воу, это что самое настоящее будущее

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Николай Самсонов

выглядит как фотик из прошлого, а по факту встроенный ИИ

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Энтони Лавджой

Хули у меня не грузятся картинки

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Alexey Ivanov

Камера не той системы :)

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Илюша Шантарамка
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Дмитрий Беговатов

Лучше бы сделал аппарат для того, чтобы якобы смотреть сквозь стены с помощью ИИ

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бомба для ванны

Внешний вид конечно подтянуть бы конкретно. Выглядит как камера из 1970-ых.

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Owloia

А красная фиговина для красоты или функционал имеет?

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Ginger Man

но вообще количество фейка грозящего нам в ближайшие годы пугает.
я помню поучительную историю препода...

что-то вроде найти корни уравнения x^2 - 2x + 1.000001 = 0 с точностью до 0.1

неправильный ответ: 1
правильный ответ - корней как не было так и нет неважно с какой точностью.

так и здесь... представляю себе "подлеченные" ИИ ретро фото, на которых у дедушки и бабушки появились родинки которых не было, на фоне окна которого никогда не было и т.п.
вроде и мелочи, но это тупо фейк, фантазия, а не реальное фото.

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