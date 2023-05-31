Инженер собрал прототип камеры без объектива, которая создаёт изображения с помощью ИИ и параметров времени и места Статьи редакции
Есть физическое устройство и сайт, где можно сделать «снимок».
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- Проект Бьорна Карманна называется Paragraphica. Камера предлагает «способ познания окружающего мира, который не ограничивается только визуальным восприятием».
- Paragraphica использует данные о местоположении и искусственный интеллект для визуализации определенного места в конкретный момент. Карманн запустил сайт, на котором можно протестировать технологию.
- Камера с помощью открытых API собирает данные о местоположении — адрес, погоду, время суток и близлежащие места. Объектива нет, устройству нужен доступ в интернет. На дисплее с обратной стороны отображаются полученные данные. С помощью API преобразования текста в изображение камера создаёт визуализацию.
- На камере есть три диска для управления параметрами ИИ. Первый — для радиуса (в метрах), в котором камера ищет места и данные. Второй — для зернистости изображения. Третий контролирует фокус — резкость или размытость «фотографии».
- Карманн использовал для физического прототипа Raspberry Pi 4, 15-дюймовый сенсорный экран, напечатанный на 3D-принтере корпус, а для ПО — Noodl и Stable Diffusion API.
А инквизиция вообще вкурсе этого?
Нахуя? А главное — зачем?
Это же инженеры.Нахуя? А главное — зачем?
Что за вопрос?! Потому что!
Прикольно же
Нейростимпанк! Чуть допилить внешний вид и будет огонь!способ познания окружающего мира, который не ограничивается только визуальным восприятием
Тут можно и веществами обойтись (-:
Раньше удивлялся, а теперь интересно, сколько и каких удивительных изобретении мы можем увидеть в ближайшем будущем. Просто супер.
Верно понимаю, что чел просто к условным панорамам с гуглокарт прикрутил ИИ, который адаптирует снимок под погоду/время суток и тд?
Как вы могли такое подумать сударь
Parnagrafia какая-то
"камеру Raspberry Pi 4" - что, простите?
Комментарий удален модератором
Вот что бывает, когда без воспитания и мозгов в интернет выпускают
Полный сюр.
Неплохо, но должно быть окошко для описания того, что перед "объективом", те объект съёмки а не окружение (локация, погода итп). Тут лучше голосовое заполнение
байка о камере "раздевающей" девушек уже почти стала реальностью.
теперь еще и объектив не нужен :)
Комментарий удален модератором
этот парень не любит скучать
воу, это что самое настоящее будущее
выглядит как фотик из прошлого, а по факту встроенный ИИ
Хули у меня не грузятся картинки
Камера не той системы :)
Лучше бы сделал аппарат для того, чтобы якобы смотреть сквозь стены с помощью ИИ
Внешний вид конечно подтянуть бы конкретно. Выглядит как камера из 1970-ых.
А красная фиговина для красоты или функционал имеет?
но вообще количество фейка грозящего нам в ближайшие годы пугает.
я помню поучительную историю препода...
что-то вроде найти корни уравнения x^2 - 2x + 1.000001 = 0 с точностью до 0.1
неправильный ответ: 1
правильный ответ - корней как не было так и нет неважно с какой точностью.
так и здесь... представляю себе "подлеченные" ИИ ретро фото, на которых у дедушки и бабушки появились родинки которых не было, на фоне окна которого никогда не было и т.п.
вроде и мелочи, но это тупо фейк, фантазия, а не реальное фото.