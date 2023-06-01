Техника
Полина Лааксо

Meta* представила шлем виртуальной и смешанной реальности Quest 3 за $499 Статьи редакции

Он поступит в продажу осенью 2023 года, рассказала на сайте компания.

  • Гарнитура Quest 3 появится в 23 странах, среди которых — Австрия, Бельгия, Великобритания, Финляндия, Германия, Италия, США, Япония и другие. России в списке нет. Стоимость предыдущего Quest 2 сократят с $399 и $499 до $299,99 и $349,99 для версий на 128 ГБ и 256 ГБ соответственно.
  • Это первый шлем Meta*, который будет работать на чипсете нового поколения Snapdragon, разработанном вместе с калифорнийской Qualcomm, пишет компания. Благодаря этому она смогла увеличить вдвое производительность графического процессора и добиться более чёткой детализации, чем в Quest 2.
  • Очки Quest 3 стали на 40% тоньше, а контроллеры с технологией тактильного отклика TruTouch — эргономичнее и компактнее. Объём памяти составит 128 ГБ, но при желании размер хранилища можно будет увеличить. Как и за какую сумму — неизвестно. Вес устройства компания не назвала.
  • Новая гарнитура поддерживает более 500 игр и приложений, доступных для Quest 2. Помимо этого, компания представит новые сервисы, но уже в день запуска.
  • Остальными деталями поделятся на мероприятии Meta* Connect 27 сентября 2023 года. СМИ связывают поспешный анонс с грядущей конференцией Apple — WWDC, где компания по слухам может представить свою VR-гарнитуру.

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новость #meta #vr

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30 комментариев
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 Yury Kotov
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Зеленый самолетик

Если я надену этот шлем, будет считаться экстремизмом?

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Андрей Иванов

Нет, просто шлем смешивает вашу реальность с экстремистской.

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Вадим Д.

Ну раз очки аж на 40% тоньше, надо брать, конечно.

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Mr Black

И один хрен будет так🤣

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Danial

Не душни, это говорит о том, что шлем легче, а следовательно дольше можешь им пользоваться без чувства, что у тебя ща башка отвалится. Тем более, что это анонс, все другие приколюхи оставили на 27 сентября

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Подушка опасности
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Антон Антонов

Устал удивляться тому, насколько трудно в крупных организациях до верхних этажей доходят мысли, совершенно очевидные "внизу". Уверен, простые работники и там, и в Apple прекрасно понимают, что дополненная реальность на основе шлемов — это тупиковый путь. Она должна быть в очках, чтобы человек мог не через камеры, а своими глазами видеть реальность — и поверх нее дополнительный слой.

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Ян Мухин

интересно какая стоимость будет

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Подушка опасности

в заголовке же "за $499"

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debil
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Alexey Bo

Самое главное не сказали, что там с режимом разработчика

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Aleks B

эппл не выпустит вр гарнитуру

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Vitaly Ya

Как не выпустит?

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Aleks B

вот так, это не бизнес эппла

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Виталий Подольский

Вроде 5 июня должны представить

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Никита

Зато ar выпустит. В целом давно сливалось что они если и будут идти в ar/vr/Mr то только B2b сегмент

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Aleks B

нет, ар для б2с

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Антошка Гармошка

Верно, потому что это xr-гарнитура

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Aleks B

че

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Fred Han

Рептилоид будет видимо продвигать свою "вселенную" до талого

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Vitaly Ya

Ну шлем не совсем про вселенную. Народ в отличии от меты вполне себе пользуется и доволен.

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Fred Han

А разве это не обязательный атрибут для "вселенной"?

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photo.travel

Член смешанной реальности?

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Хозяин
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photo.travel

Не, это был просто сон.

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Хозяин

о чём-то большем

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yeah sure

Sidequest главное чтобы работал

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Gray Metal

Вы о чём?

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Goran Zdravkovic

Шлем похож на униформу штурмовиков Star Wars.

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30 комментариев
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