Meta* представила шлем виртуальной и смешанной реальности Quest 3 за $499 Статьи редакции
Он поступит в продажу осенью 2023 года, рассказала на сайте компания.
- Гарнитура Quest 3 появится в 23 странах, среди которых — Австрия, Бельгия, Великобритания, Финляндия, Германия, Италия, США, Япония и другие. России в списке нет. Стоимость предыдущего Quest 2 сократят с $399 и $499 до $299,99 и $349,99 для версий на 128 ГБ и 256 ГБ соответственно.
- Это первый шлем Meta*, который будет работать на чипсете нового поколения Snapdragon, разработанном вместе с калифорнийской Qualcomm, пишет компания. Благодаря этому она смогла увеличить вдвое производительность графического процессора и добиться более чёткой детализации, чем в Quest 2.
- Очки Quest 3 стали на 40% тоньше, а контроллеры с технологией тактильного отклика TruTouch — эргономичнее и компактнее. Объём памяти составит 128 ГБ, но при желании размер хранилища можно будет увеличить. Как и за какую сумму — неизвестно. Вес устройства компания не назвала.
- Новая гарнитура поддерживает более 500 игр и приложений, доступных для Quest 2. Помимо этого, компания представит новые сервисы, но уже в день запуска.
- Остальными деталями поделятся на мероприятии Meta* Connect 27 сентября 2023 года. СМИ связывают поспешный анонс с грядущей конференцией Apple — WWDC, где компания по слухам может представить свою VR-гарнитуру.
*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Если я надену этот шлем, будет считаться экстремизмом?
Нет, просто шлем смешивает вашу реальность с экстремистской.
Ну раз очки аж на 40% тоньше, надо брать, конечно.
И один хрен будет так🤣
Не душни, это говорит о том, что шлем легче, а следовательно дольше можешь им пользоваться без чувства, что у тебя ща башка отвалится. Тем более, что это анонс, все другие приколюхи оставили на 27 сентября
Устал удивляться тому, насколько трудно в крупных организациях до верхних этажей доходят мысли, совершенно очевидные "внизу". Уверен, простые работники и там, и в Apple прекрасно понимают, что дополненная реальность на основе шлемов — это тупиковый путь. Она должна быть в очках, чтобы человек мог не через камеры, а своими глазами видеть реальность — и поверх нее дополнительный слой.
интересно какая стоимость будет
в заголовке же "за $499"
Самое главное не сказали, что там с режимом разработчика
эппл не выпустит вр гарнитуру
Как не выпустит?
вот так, это не бизнес эппла
Вроде 5 июня должны представить
Зато ar выпустит. В целом давно сливалось что они если и будут идти в ar/vr/Mr то только B2b сегмент
нет, ар для б2с
Верно, потому что это xr-гарнитура
че
Рептилоид будет видимо продвигать свою "вселенную" до талого
Ну шлем не совсем про вселенную. Народ в отличии от меты вполне себе пользуется и доволен.
А разве это не обязательный атрибут для "вселенной"?
Член смешанной реальности?
Не, это был просто сон.
о чём-то большем
Sidequest главное чтобы работал
Вы о чём?
Шлем похож на униформу штурмовиков Star Wars.