Ручных контроллеров по-прежнему два — левый и правый. Они всё так же поддерживают технологию отслеживания движений рук в воздухе, однако теперь у них нет больших колец с датчиками. Этим они больше похожи на контроллеры более дорогого шлема Meta* — Quest Pro. Гурман полагает, что без колец системе будет труднее определить точное положение «джойстиков» в пространстве.

