«Чёткость изображения прежняя, но качество сквозной передачи в AR в разы лучше»: первые впечатления от Quest 3 Статьи редакции
Ими поделился обозреватель Bloomberg Марк Гурман.
1 июня 2023 года Meta* представила шлем виртуальной и смешанной реальности Quest 3 за $499. Она не раскрыла технические характеристики гарнитуры, но оценить прототип смог Марк Гурман — за несколько дней до анонса.
Он отметил, что ситуация на рынке VR- и AR-устройств точно изменится, когда свой шлем представит Apple. Однако ей в любом случае придётся противостоять конкурентам — в первую очередь именно Meta*, которая пока лидирует в разработках устройств «расширенной» реальности, или XR, говорит Гурман.
О самом устройстве
- Конструкция нового шлема стала тоньше и легче по сравнению с Quest 2. Компания немного укрепила головной ремешок и по бокам выполнила его из ткани. О каких именно частях ремешка говорит Гурман — точно неясно. По его словам, в Quest 2 в этих местах использован пластик.
- В трёх продолговатых выступах на передней части шлема расположились сенсорные устройства. В среднюю «капсулу» встроен датчик глубины — он помогает более эффективно «картографировать» окружающую среду. До этого его в Quest не было.
- В левом и правом выступе установлено по одной стандартной камере и по одной полноцветной «сквозной» — последние передают пользователю изображение из реального мира. В Quest 2, для сравнения, камеры были исключительно монохромными, уточняет Гурман.
В нижней части шлема расположили регулятор громкости и колёсико для настройки межзрачкового расстояния (IPD) — чем оно точнее, тем чётче будет изображение и тем меньше будут уставать глаза. В Quest 2 для регулировки расстояния приходится снимать шлем с головы и пальцами сдвигать или раздвигать линзы в очках.
Спереди компания также встроила две «трекинг»-камеры, чтобы следить за движением и окружением. А кнопка включения и порт USB-C, как и раньше, находятся сбоку.
Ручных контроллеров по-прежнему два — левый и правый. Они всё так же поддерживают технологию отслеживания движений рук в воздухе, однако теперь у них нет больших колец с датчиками. Этим они больше похожи на контроллеры более дорогого шлема Meta* — Quest Pro. Гурман полагает, что без колец системе будет труднее определить точное положение «джойстиков» в пространстве.
- Недостаток новой «комплектации» также в том, что в Quest 3 нет функции отслеживания движений глаз. Она помогает системе понять, куда смотрит пользователь, и чётче визуализировать именно эти части изображения.
О возможностях шлема
Чёткость изображения и графика VR-дисплеев по ощущениям Гурмана не изменились. Но есть и улучшения — например, заметно более высокая производительность устройства: приложения и игры запускаются и работают быстрее, ускорился также отклик на действия в интерфейсе. За это отвечает чипсет нового поколения Snapdragon XR2 от Qualcomm.
Ещё одно изменение — более качественная «сквозная» передача изображения из реального мира в режиме смешанной реальности. Обозреватель сомневается, что Quest 3 сможет соперничать с будущей гарнитурой Apple, у которой может быть около десяти камер, но по сравнению с Quest 2 это уже «небо и земля».
- Благодаря наличию двух полноцветных камер у шлема также более точная цветопередача, а настоящее окружение практически неотличимо от того, что видят глаза человека без шлема. Гурман говорит, что даже смог воспользоваться смартфоном в гарнитуре — в Quest 2 сделать это практически невозможно.
С датчиком глубины также не приходится вручную подсказывать устройству, где в помещении находятся стены, с которыми можно взаимодействовать. В Quest 3 это можно сделать автоматически.
*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.
Ждем шлем от Apple.
Гугл планирует меряться шлемами? Там отстают с нейронками, тут их по шлемам обходят...