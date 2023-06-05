Apple представила 15-дюймовый MacBook Air с чипом M2 и обновлённые компьютеры Mac Studios и Mac Pro Статьи редакции
До этого самым большим оставался MacBook Air с экраном диагональю 13,6 дюйма.
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MacBook Air
- Новый ноутбук показали на конференции WWDC 2023. Диагональ дисплея Liquid Retina составляет 15,3 дюйма. О планах выпустить такое устройство говорил ещё Стив Джобс в 2007 году.
- Яркость экрана с поддержкой 1 млрд цветов — 500 нит, толщина рамок вокруг него — 5 мм. Устройство оснащено веб-камерой на 1080p, а также шестью динамиками и технологией пространственного аудио.
- Толщина ноутбука — 11,5 мм: это, по словам компании, самый тонкий в мире ноутбук с диагональю 15 дюймов. Вес устройства — 1,4 кг.
- Ноутбук работает на чипе М2 с восьмиядерным центральным процессором (CPU) и десятиядерным графическим процессором (GPU) и поддерживает 16-ядерную систему Neural Engine. В марте 2023 года обозреватель Bloomberg Марк Гурман говорил, что разумнее было бы выпустить ноутбук на чипе М3, так как на М2 он быстро «устареет».
- Объём оперативной памяти — до 24 ГБ. Устройство оснащено зарядным разъёмом MagSafe, двумя портами Thunderbolt 4 и входом для наушников.
- Ноутбук выпустили в четырёх цветах — пыльно-синем, сером, светло-серебристом и светло-золотистом. Стоимость начинается от $1299. Оформить заказ можно с 5 июня, доставлять начнут с 13 июня.
- Стартовую цену на 13-дюймовый MacBook Air на чипе М2 сократят на $100 — до $1099.
Mac Studio и Mac Pro
- На презентации компания также показала обновлённые рабочие станции Mac Studio — на чипах M2 Ultra и M2 Max.
- Mac Studio на M2 Max до 50% быстрее, чем станция прошлого поколения, и в четыре раза быстрее самого производительного 27-дюймового iMac на Intel, утверждает компания. Количество ядер CPU — 12, GPU — 38. Объём объединённой памяти составляет до 96 ГБ, пропускная способность — 400 ГБ в секунду.
- По заявлениям Apple, Mac Studio на M2 Ultra вдвое производительнее версии с M2 Max и втрое быстрее Mac Studio на M1 Ultra прошлого поколения. Всё это благодаря 24-ядерному CPU и 76-ядерному GPU, а также 192 ГБ объединённой памяти и пропускной способности в 800 ГБ/сек.
- Mac Studio поддерживает до шести мониторов Apple Pro Display XDR. Разрешение изображения на подключённом к станции дисплее — до 8К. Кадровая частота — 240 Гц.
- Устройство поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, оснащено четырьмя портами Thunderbolt 4, Ethernet-разъёмом, HDMI-входом, двумя портами USB-A и двумя USB-C, а также слотом для SD-карты.
- Станция Mac Pro на M2 Ultra оборудована шестью PCI-слотами четвёртого поколения, а также восьмью портами Thunderbolt 4 (шесть сзади и два сверху) — это вдвое больше, чем у предыдущей модели. Можно увеличить количество ядер GPU до 76. Объём объединённой памяти — до 192 ГБ, пропускная способность — до 140 ГБ в секунду.
- Она, как и Mac Studio, поддерживает до шести мониторов Pro Display XDRs, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 и оснащена тремя разъёмами USB-A, двумя HDMI-портами с поддержкой 8К-разрешения и частотой обновления до 240 Гц, двумя Ethernet-входами и разъёмом для наушников.
- Предзаказ обеих станций откроют 5 июня. Цена на Mac Studio начинается от $1999, на Mac Pro — с $6999. Поставлять модели начнут с 13 июня.
Комментарий удален модератором
А потом на электросамокатах поедут
За тыквенным латте.
В спецодёжке
Тут более глубокий смысл. Автор удаленного коммента прям ненавидит электросамокаты. Не знаю с чем связано, мейби детская травма
А что сейчас делают нормальные мужики?
Трогают друг друга без дополнительной визуальной стимуляции
😂😂😂
Хуярят каменты.
Откуда он знает?
Ну может друг рассказывал
В окопах сидят, это ещё не стало мейнстримом, но есть восходящий тренд
Эх, сейчас бы доллар по 50, сразу бы заказал конфиг 16/512
А что не по 30? И президента Ельцина?
Под статью о дискредитации действующего президента подводите, товарищ. Стыдно.
Номером статьи не поделитесь?
У эпл даже в то время доллар был по 90-100. Так что в целом плюс-минус так же. Правда минус гарантия и прочие плюшки
Макбук про 16 рулит
16 же просто огромный с собой таскать.
там рамку убрали - внешние размеры как у 15
Я иногда два таких таскаю)) Не погуляешь, но на машине норм
да, но далеко не все используют его мощь. Он ощутимо тяжелее и у него есть огромная проблема, его матрица со временем начинает темнить
Опять в базе 8 гигов памяти?))
Это там что, магсэйф на баннере?
Они их вернули же. Да
давайте на процессоре Байкал с ОС Аврора
Конкуренция с «Бобром» уже проиграна безвозвратно.
Порвёт всех
Идеальный ноут получится🤔для блокнота 😁😁😁😁
Чето вы долго.
Бомба. Давно ждал. Беру.
Он потянет Симс?
Четвертую точно потянет
Наконец-то. Как давно я ждал эир в 15 дюймов. Привет, красавчик. ❤️
Кодзима сан !
Неужели таки эмейзинг? 15 эйр будет идеальной печатной машинкой
У меня 13 на м1. В ворде печатать идеальнл
Так стоп - стоп - стоп. Mac pro это - Mac studio, но в большом гробу-тёрке с 4мя портами pci-e за МИНИМУМ 7 КОСЫХ ЗЕЛЁНЫХ? Вы там что, совсем, еб&&утые???
Чувак, они поэтому и выпустили на M2 чтобы через год впарить лохам такой же на М3.