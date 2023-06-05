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Техника
DTF

Прямой эфир: презентация Apple WWDC 2023 Статьи редакции

По данным инсайдеров, на ней покажут гарнитуру смешанной реальности.

3172 просмотров
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Трансляция

Macbook Air

  • Компания представила 15-дюймовый Macbook Air. За производительность ноутбука отвечает процессор Apple M2. Максимальный объём оперативной памяти — 24 ГБ, а встроенного хранилища — 2 ТБ.
  • В Apple подчеркнули, что ноутбук «в два раза быстрее», чем самый продаваемый 15-дюймовый ноутбук на базе Windows.
  • Толщина устройства — 11,5 мм, время автономной работы модели — до 18 часов. Цена начинается от $1299.

#новость #apple

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12 комментариев
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 Энтони Лавджой

iPhone для настоящих мужчин

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S.Capusta

Тонко ))

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Глеб Елкин

15” эир действительно эмейзинг

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Надежда Сытникова

Итс революшн, Джони

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Слегка Придурковатый

Краткое содержание: ЭМЭЙЗИНГ! ЭЙ-АЙ!

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Костя Жажиев

Опять инннновации

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Aleks B

погнали!

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Moscow Resident

Эй, Яблоко !

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Artemiy

Да это запись какая еще прямая трансляция

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Artemy

Идеальный ноутбук себе нашел, смотрим дальше

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Артур Анатольевич Ротарь

Сколково! Смотрите

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debil
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12 комментариев
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