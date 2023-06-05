Прямой эфир: презентация Apple WWDC 2023 Статьи редакции
По данным инсайдеров, на ней покажут гарнитуру смешанной реальности.
3172 просмотров
Трансляция
Macbook Air
- Компания представила 15-дюймовый Macbook Air. За производительность ноутбука отвечает процессор Apple M2. Максимальный объём оперативной памяти — 24 ГБ, а встроенного хранилища — 2 ТБ.
- В Apple подчеркнули, что ноутбук «в два раза быстрее», чем самый продаваемый 15-дюймовый ноутбук на базе Windows.
- Толщина устройства — 11,5 мм, время автономной работы модели — до 18 часов. Цена начинается от $1299.
iPhone для настоящих мужчин
Тонко ))
15” эир действительно эмейзинг
Итс революшн, Джони
Краткое содержание: ЭМЭЙЗИНГ! ЭЙ-АЙ!
Опять инннновации
погнали!
Эй, Яблоко !
Да это запись какая еще прямая трансляция
Идеальный ноутбук себе нашел, смотрим дальше
Сколково! Смотрите