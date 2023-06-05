Вкратце: 15-дюймовый MacBook Air, первая гарнитура смешанной реальности и другие анонсы июньской презентации Apple Статьи редакции
Компания проводит WWDC 2023.
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Трансляция
- В конце презентации Apple представила «One More Thing» — собственную гарнитуру дополненной реальности. Кук назвал устройство революционным продуктом.
- Пользователи Vision Pro смогут управлять устройством при помощи жестов, движением глаз и голосом. Гаджет позволит использовать множество приложений Apple, в том числе уже знакомых владельцам iPhone и Mac.
- В Vision Pro первый полноценный 3D-интерфейс, который разработали в Apple. В компании сообщили, что во время использования гарнитуры этот интерфейс действительно ощущается реальным.
- В Vision Pro можно открывать несколько приложений, которые будут располагаться рядом другом с другом в виртуальном объёмном пространстве.
- На корпусе Vision Pro есть колесико Digital Crown, при помощи которого, среди прочего, можно регулировать положение окон, в том числе по глубине в пространстве.
- Vision Pro не требует контроллеров. Устройство реагирует на движение рук, пальцев и глаз.
- AR-гарнитура поддерживает функцию EyeSight, которая отображает глаза пользователям на корпусе, когда человек общается с кем-то вне виртуального пространства.
- Устройство будет показывать приближающихся людей в реальном мире, если они подходят к пользователю Vision Pro во время работы.
- В Apple показали несколько сценариев использования Vision Pro. Так, владельцы устройства смогут работать в браузере Safari , открывая множество ссылок.
- Очки Vision Pro поддерживают трёхмерные объекты внутри виртуального пространства.
- Владельцы Vision Pro смогут посмотреть на экран своего MacBook и перенести экран ноутбука в виртуальное пространство, чтобы продложить работу уже там.
- Vision Pro поддерживает устройства ввода и аксессуары.
- Vision Pro поддерживает основные и функции приложения Apple. Например, пользователь может присоединиться к видеозвонку по FaceTime и провести в ней презентацию.
- В Apple подчеркнули, что Vision Pro — не только инструмент для работы, но и для развлечений. Так, в очках можно просматривать фотографии, в том числе панорамные.
- В Vision Pro можно смотреть фильмы, в том числе в 3D-формате.
- В Apple заверяют, что Vision Pro можно использовать не только дома, но и, например, в самолёте.
- Vision Pro поддерживает игры из Apple Arcade. На релизе на устройстве будет доступно более 100 игр.
- В Apple подчеркнули, что компания планирует активно развивать игровое направление.
- Vision Pro выполнен из лёгких, но надёжных материалов. Корпус можно регулировать и точно подстраивать под любую форму головы и лица.
- Vision Pro питается от подключения к сети или от внешнего аккумулятора.
- Время автономной работы Vision Pro от аккумулятора — два часа. Батарея подключается к устройству при помощи короткого кабеля по MagSafe.
- Vision Pro оснащён microLED-дисплеями с разрешение больше 4K. В Apple заверили, что пользователи устройства будут видеть «кристально чёткую картинку».
- У Vision Pro большой набор датчиков, включая LiDAR, а также 12 камер. За производительность устройства отвечают процессор M2 и специализированный чип R1, который обрабатывает данные с датчиков и камер.
- Vision Pro создаёт детализированный цифровой аватар пользователя, который можно использовать в сотнях приложений.
- В Apple заявили, что заранее предоставили Vision Pro разработчикам, поэтому на релизе на устройстве будет достаточно приложений и игр. В частности, гарнитура поддерживает инструменты разработки для движка Unity.
- За безопасность устройства отвечает технология Optic ID, которая определяет владельца устройства по сетчатке глаза. Биометрические данные зашифрованы и не покидают устройство, заверили в Apple.
- Цена Vision Pro — от $3499. Устройство поступит в продажу в начале 2024 года.
- Ещё до старта продаж Apple откроет в своих фирменных магазинах демонстрационные зоны, в которых желающие смогут опробовать Vision Pro.
Видео о Vision Pro
- Компания представила 15-дюймовый MacBook Air. За производительность ноутбука отвечает процессор Apple M2. Максимальный объём оперативной памяти — 24 ГБ, а встроенного хранилища — 2 ТБ.
- В Apple подчеркнули, что ноутбук «в два раза быстрее», чем самый продаваемый 15-дюймовый ноутбук на базе Windows.
- Толщина устройства — 11,5 мм, время автономной работы модели — до 18 часов. Цена начинается от $1299, продажи ноутбука в США начнутся в середине июня.
Mac Studio и чип M2 Ultra
- Второй новинкой WWDC 2023 стал компьютер Mac Studio на основе процессора M2 и нового чипа M2 Ultra, который на 20% мощнее, чем M1 Ultra.
- Цена Mac Studio — от $1999.
- M2 Ultra — «самый мощный чип, когда-либо созданный для компьютера», заявили в Apple. Он оснащён 24 ядрами и может содержать до 76 видеоядер. Также чип включает в себя 134 миллиарда транзисторов.
Mac Pro
- Apple представила профессиональный компьютер Mac Pro на базе процессора M2 Ultra.
- Цена Mac Pro — от $6999. Компания начнёт продажи на следующей неделе, а оформить предзаказ можно будет уже 5 июня.
- Apple обновила приложение «Телефон», добавив возможность настраивать экран звонка.
- Настройка экрана звонка похожа на настройку экрана блокировки, сообщили в Apple.
- В iOS 17 добавили функцию Live Voicemail, которая в режиме реального времени переводит аудио во время вызова в текст.
- Apple добавила фильтры в поиске iMessage и несколько других функций, например, расшифровку аудиосообщений.
- В iOS 17 пользователи приложения iMessage смогут автоматически отправлять другим людям уведомление о том, что они успешно добрались до места назначения.
- Apple переработала стикеры в iMessage, а также сделала все эмодзи стикерами. Кроме того, поддержка стикеров появилась по всей системе, в том числе в сторонних приложениях.
- Технология AirDrop в iOS 17 получила поддержку функции NameDrop, которая позволяет делиться номером телефона, просто поднеся одно устройство к другому. Эта опция в том числе работает с Apple Watch.
- В iOS 17 компания Apple улучшила автокоррекцию в стандартной клавиатуре на iPhone. Эта опция стала гораздо лучше обучаться на словах, которые вводит пользователь, а также точно предлагать следующие слова для ввода. Будет ли она поддерживать русский язык, пока неясно.
- В стандартной клавиатуре также улучшили диктовку.
- В конце 2023 года в iOS 17 появится новое приложение Journal. Оно позволит владельцам iPhone вести своеобразный дневник, используя все функции смартфона. Приложение позволит сохранить впечатления от поездок или провести мозговой штурм.
- В iOS 17 добавят режим StandBy. В нём iPhone работает в режиме ожидания в горизонтальном положении.
- Apple отказалась от слова «Привет» во фразе «Привет, Siri». Теперь голосовой ассистент можно вызвать одним словом.
- В iOS 17 множество других улучшений, подчеркнули в Apple. В конце показа компания представила слайд, на котором показала основные нововведения.
iPadOS 17
- Экран блокировки в iPadOS 17 можно гибко настраивать по аналогии с iOS.
- В iPadOS 17, как и в iOS 17 появится возможность запускать несколько таймеров одновременно. Объявляя об этом нововведении Крейг Федериги пошутил, что «мы живём в эпоху чудес».
- Приложение «Здоровье» впервые появится на iPad. Все данные в нём будут синхронизироваться с другими устройствами Apple.
- В iPadOS 17 добавили расширенную поддержку редактирования PDF-файлов.
- В приложении «Заметки» появилась полноценная поддержка PDF-файлов, куда их можно встраивать, а после редактировать.
- В iPadOS 17 появилось и много других нововведений, в том числе улучшенная автокорректировка с iOS 17. Компания опубликовала слайд, на котором показала ключевые функции.
macOS 14 Sonoma
- Следующая версия macOS получила название Sonoma. В операционной системе появятся все новые функции с iOS 17 и iPadOS 17.
- Виджеты в macOS 14 можно располагать прямо на рабочем столе без ограничений. Когда пользователь будет запускать приложение, виджеты будут становиться серыми, чтобы не отвлекать.
- Mac под управлением macOS 14 будут поддерживать виджеты с других устройств. При этом пользователю не придётся устанавливать приложения, чтобы использовать эти виджеты.
- В macOS 14 появится специальный игровой режим — он поддерживается в любой игре.
- В нём Mac будет повышать производительность в играх, не тратя ресурсы компьютера на другие задачи.
- На презентации Apple появился Хидео Кодзима, который объявил, что Death Stranding Director's Cut выйдет на Mac. Геймдизайнер сообщил, что игра будет работать отлично.
- Возможность предзаказать Death Stranding Director's Cut в Mac App Store появится уже 5 июня.
- Хидео Кодзима заявил, что его следующие игры тоже должны будут выйти на Mac.
- Apple сильно улучшила видеоконференции с помощью технологий машинного обучения. Среди прочего, пользователи Mac под управлением macOS 14 смогут «вырезать» себя из ролика и расположить поверх любого другого контента, например, презентации.
- В macOS 14 разработчики добавили профили в Safari. Они позволяют создавать отдельные наборы вкладок, подходящие под отдельные задачи.
- Пользователям станут доступны веб-приложения — веб-страницы, которые можно добавлять в док macOS, чтобы получать к ним быстрый доступ.
- Другие нововведения macOS 14 в компании Apple показали на отдельном слайде.
Обновление для AirPods
- На WWDC компания Apple представила режим адаптированного звука для AirPods. В нём наушники будут автоматически регулировать шумоподавление и режиме «прозрачности» в зависимости от окружения.
- Например, если владелец iPhone слушает музыку в AirPods и к нему подойдёт другой человек и начнёт разговаривать, то адаптивный режим автоматически снизит громкость в наушниках.
- Адаптивный режим AirPods будет использовать нейросети, чтобы функция постепенно обучалась привычкам пользователя.
tvOS
- В Apple TV появится улучшенный Пункт управления и поддержка функции FaceTime.
- Владельцы iPhone смогут начать разговор по FaceTime на iPhone, а продолжить на Apple TV, при этом используя основную камеру смартфона для съёмки.
WatchOS 10
- В watchOS 10 появится возможность получать быстрый доступ к виджетам, нажав на колесико Digital Crown. Опция будет поддерживаться на всех циферблатах.
- Apple переработала многие стандартные приложения, использовав в них «слои» для того, чтобы пользователи получали больше информации.
- В watchOS 10 добавят несколько циферблатов, один из которых будет со Снупи — персонажем серии комиксов Peanuts. Он будет «реагировать» на то, чем в текущий момент занимается пользователь и на погоду.
- На Apple Watch станет доступно продвинутое приложение для велосипедных тренировок. Оно даст возможность владельцам смарт-часов получать детальную информацию о поездке, в том числе с iPhone.
- На карте в Apple Watch под управлением watchOS 10 начнут отображаться дополнительные иконки. Одна из них будет показывать, в каком месте последний раз был приём GSM-сигнала. Это позволит владельцу смарт-часов увидеть, откуда ему удастся совершить звонок.
- В watchOS 10 появится приложение «Осознанность». В нём владельцы Apple Watch смогут выбирать своё текущее душевное состояние, чтобы отслеживать изменения в течение дня.
- Смарт-часы будут вести статистику на основе данных от пользователя и при необходимости рекомендовать профилактику.
- Главные нововведения watchOS 10 компания Apple представила на отдельном слайде.
Типичная презентация апле:
1. Самый мощный из когда либо выпускавшийся.
2. Эффективнее на 147%.
3. Лучше любого лучшего ноутбука на Винде с процессором селерон.
4. Аккумулятор теперь работает дольше чем самый эффективный атомный реактор.
5. Камеры снимают лучше чем передовой спутник.
6. Мы перебрали IOS заново. Теперь это лучшая система среди IOS.
В какой версии английского Apple вдруг стало произноситься как «апле»?
амер. [ˈæpl]
брит. [ˈæp(ə)l]
И почти все это правда )
Да, у меня андруид с 2тб оперативки, кастомным охлаждением, подсветкой экрана, а также шестнадцать камер из которых работает только одна и нет мака 🥵
Думаю инвестиция в виде поднятия продаж какому-нибудь дешевому тормозному китайскому говну перед презентацией с лихвой бы окупилась))
было бы странно, если бы так не было
И можно запустить несколько таймеров одновременно
Забыли One more thing
С вас несколько тысяч долларов
Ooooo. Это охуенно
Apple insider был оч близок
Жду теперь новых заявлений о том что mixed reality сквозь камеры это тупиковая ветвь развития 😅
Короче, может громкое заявление, но наша индустрия очень ждала этого события. VR/AR/MR stonks
новая эпоха онлифанса и порнхаба
3500 баксов — это такой стонкс, что индустрия прямо воспряла и потно аплодирует. С учетом безудержного веселья размером в 2 часа на аккумуляторе.
Емкость рынка с такой ценой создаст цунами масс адопшена.
Make Mac, not war ✌
Я просто оставлю это здесь.
камин аут такой
Это и есть визуализация выражения «в три смычка»? 😳
15” эир действительно эмейзинг
точно не омайгадбл?
Шисят герц кинескоп. Действительно эмейзинг! Революшн!
iPhone для настоящих мужчин
Тонко ))
О! Dashboard вернулся.
Нехватало его со времен Tiger OS X
Вот эта штука, конечно, с непривычки выглядит крипово, но впечатляет. Похоже на прорыв)
Может хоть с этой технологией Цукерберг сможет что-то замутить со своими метавселенными)
прорыв очка – впрочем, ничего нового для эплов
Такие рабочие столы с кучей окон и так были в любой VR гарнитуре. Как и Mixed Reality.
Мне показалось, что это самая насыщенная презентация Apple за последние лет 5. А мы просто пресытились гаджетами
погнали!
Я был занят.
придётся нагонять.
Щас посмотрю.
Так, я срочно хочу эту 3d-штуку.
Наконец-то можно будет повторить сцену из Demolition Man.
$3500?..
Сколково! Смотрите
Общие ощущения от события:
1. избавим вас от голосовых сообщений
2. избавим вас от людей поблизости
3. избавим вас от тревожности
4. избавим вас от мрачной реальности вокруг
О, Mac Pro на ARM вышел, это значит, что у Эппла не остаётся ничего на Интел. Ушла эпоха...
Наверное, скоро и macOs для x86 убьют.
Может хоть нормально поддержку докера сделают. Клоуны, млин...
Не раньше 2025 года.
наконец то
Идеальный ноутбук себе нашел, смотрим дальше
Итс революшн, Джони
Mac Pro отличный, кайф. Надеюсь теперь допердолят нормально FCPX и будут возвращать проф. рынок себе
Блин, сколько годноты в одном обновлении. Но круче всего — ссылки между заметками в Notes. Этого прям давно ждал.
Вообще никаких новшеств в IOS 17.
Опять инннновации
Краткое содержание: ЭМЭЙЗИНГ! ЭЙ-АЙ!
Функция закирпичивания есть?
Всегда можно будет использовать чит-код "глубина-глубина, я не твой"
Эй, Яблоко !
Да это запись какая еще прямая трансляция
One more thing…
No way! They invent animated stickers! (❁´◡`❁)
iOS 17 be like: стикеры, больше стикеров, и расшифровка аудио.
Радужно
-
Amazing kojiiima san
Итс апсолютли фантхастик!
уот так уот!
какому как а мне понравилось 15-мин обсуждение эмодзи на конфе для разрабов... и м2 ультра.. вангую шо если поставить 4 последних интела они будут в 50 раз мощнее него.. и в 10 раз дешевле.
скоро хакинтоши помрут
Не, ну некоторые моменты - просто смешно! Виджеты на рабочем столе! Хаха!Батарея подключается к устройству при помощи короткого кабеля по MagSafe.
а не сходить ли голубчикам нахуй?
странно что не назвал этой эмейзинг и эксайтинг. эпл такой эпл
У кого-то есть этот shortcut или только в Sonoma появится?
Vision Pro — выглядит прям как будущее из фильмов. Хочется затестить эту штуковину. Круто что в отличие от многих, Apple сделали акцент на работе, но не забыли про развлечения. Выглядит прям как Game Changer, но надо проверить в бою.
осталось дождаться реальных отзывов за такие деньги)
Ты жди
А вот почему бы оповещения с других устройств так же не пробрасывать на макбук? Ещё год ждать, в следующей ОС будет?
Мета на сколько лет отстала ?