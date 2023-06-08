Техника
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В России открыли предзаказы на смартфон Xiaomi 13 Ultra — по цене в 139 999 рублей Статьи редакции

Он оснащён четырьмя камерами, разработанными совместно с Leica.

  • 8 июня 2023 года ведущие российские ритейлеры, включая DNS и «М.Видео», открыли возможность оформить предварительный заказ на смартфон Xiaomi 13 Ultra. Цена устройства с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти составила 139 999 рублей во всех сетях электроники.
  • За предзаказ смартфона ритейлеры предлагают в подарок смарт-часы Xiaomi Watch S1 Pro, чья стоимость превышает 20 тысяч рублей. Чтобы получить их, необходимо приобрести смартфон до 14 июня.
  • Продажи устройства начнутся 15 июня.
  • Xiaomi представила смартфон 13 Ultra в апреле 2023 года. Он оснащён системой из четырёх 50-мегапиксельных камер, в том числе дюймовым сенсором Sony IMX989, процессором Snapdragon 8 Gen 2, AMOLED-экраном с разрешением 3200x1440 пикселей и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Задняя поверхность смартфона покрыта антибактериальным кожзаменителем.
  • Стоимость устройства в Китае составляет 5999 юаней (около 69 тысяч рублей). На AliExpress смартфон продаётся по цене около 90 тысяч рублей.

#новость #xiaomi

1321 просмотров
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19 комментариев
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 Alex R

Русские должны платить за все в два раза дороже. И за технику, и за машины, и за квартиры. Такая сверхдержава.

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Император Нолимоций

Прогрессивная наценка на великость.

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Rownie

"топ за свои деньги" (с) фанат ксяоми

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Dr Brown

😂

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Роман

Пора менять эту установку. Теперь так: Ксяоми за топовые деньги.

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LEGO DISCOUNTER

Продаю свой айфон 14 про Макс на 256 Гб и покупаю сяоми, надо только ещё 20к кредита взять)

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Score of Doom

Купить макбук про на М2 или кусок китайской трубки который за два года засорится и будет работать хуже 5 айфона?

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Андрей Давыдов

Тот кто купит МакБук вряд ли купит топовый телефон от Сяоми, и наоборот.

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Vlad

Проще в Индию за ним слетать )))

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Павел Коротких

Или заказать из Китая
Например здесь https://t.me/pekinblizko
И прошить у них же

Пекин Близко 🇨🇳
Мы поможем вам привезти премиальные смартфоны и другие крутые гаджеты 👨‍💻 Наш АВИТО…
t.me
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Andrey

Телефоны как машины, машины как квартиры, зарплата как в 2010 году..

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Босятский Мун Рок

К чему эти полумеры?
Гулять, так на все деньги!

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Mr. xXx

Вызывает только - 😹

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Ivan Cato

Зачем такие камеры?

На них можно снять видео кинематографичного качества или нет? Или всё ради селфи для соцсетей?

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Босятский Мун Рок

да

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Зеленый самолетик

Покупаем через посредника на пойзене за 75-80 тыс. Экономия 60 тыс

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Матвей Степанов

За такую цену уже намного лучше взять себе айфон

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Ольга Жукалина

везде дешевле ,кроме России

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Вадим Д.

Как говорят смартфоно-маньяки: крепкий бюджетник 😂

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19 комментариев
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