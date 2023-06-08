В России открыли предзаказы на смартфон Xiaomi 13 Ultra — по цене в 139 999 рублей Статьи редакции
Он оснащён четырьмя камерами, разработанными совместно с Leica.
- 8 июня 2023 года ведущие российские ритейлеры, включая DNS и «М.Видео», открыли возможность оформить предварительный заказ на смартфон Xiaomi 13 Ultra. Цена устройства с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти составила 139 999 рублей во всех сетях электроники.
- За предзаказ смартфона ритейлеры предлагают в подарок смарт-часы Xiaomi Watch S1 Pro, чья стоимость превышает 20 тысяч рублей. Чтобы получить их, необходимо приобрести смартфон до 14 июня.
- Продажи устройства начнутся 15 июня.
- Xiaomi представила смартфон 13 Ultra в апреле 2023 года. Он оснащён системой из четырёх 50-мегапиксельных камер, в том числе дюймовым сенсором Sony IMX989, процессором Snapdragon 8 Gen 2, AMOLED-экраном с разрешением 3200x1440 пикселей и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Задняя поверхность смартфона покрыта антибактериальным кожзаменителем.
- Стоимость устройства в Китае составляет 5999 юаней (около 69 тысяч рублей). На AliExpress смартфон продаётся по цене около 90 тысяч рублей.
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Русские должны платить за все в два раза дороже. И за технику, и за машины, и за квартиры. Такая сверхдержава.
Прогрессивная наценка на великость.
"топ за свои деньги" (с) фанат ксяоми
😂
Пора менять эту установку. Теперь так: Ксяоми за топовые деньги.
Продаю свой айфон 14 про Макс на 256 Гб и покупаю сяоми, надо только ещё 20к кредита взять)
Купить макбук про на М2 или кусок китайской трубки который за два года засорится и будет работать хуже 5 айфона?
Тот кто купит МакБук вряд ли купит топовый телефон от Сяоми, и наоборот.
Проще в Индию за ним слетать )))
Или заказать из Китая
Например здесь https://t.me/pekinblizko
И прошить у них же
Телефоны как машины, машины как квартиры, зарплата как в 2010 году..
К чему эти полумеры?
Гулять, так на все деньги!
Вызывает только - 😹
Зачем такие камеры?
На них можно снять видео кинематографичного качества или нет? Или всё ради селфи для соцсетей?
да
Покупаем через посредника на пойзене за 75-80 тыс. Экономия 60 тыс
За такую цену уже намного лучше взять себе айфон
везде дешевле ,кроме России
Как говорят смартфоно-маньяки: крепкий бюджетник 😂