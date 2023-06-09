Марк Цукерберг: «Я не увидел в Vision Pro никаких волшебных решений, которые мы бы уже не изучили» Статьи редакции
Глава Meta* прокомментировал AR-очки от Apple.
5 июня 2023 года Apple представила свои первые очки дополненной реальности Vision Pro, которые поступят в продажу в начале 2024 года по цене от $3499. Анонс прокомментировал глава Meta* Марк Цукерберг. В ходе встречи с сотрудниками в штаб-квартире компании руководитель заявил, что устройство не сильно впечатлило его, по крайней мере, на первый взгляд.
Анонс Vision Pro показывает, что у Apple и Meta* разные ценности и общее видение развития AR- и VR-гарнитур, сказал Цукерберг. По его словам, Meta* старается не только внедрять инновации в свои устройства, но и делать гаджеты доступными для потребителей. Цукерберг подчеркнул, что именно поэтому компания продала уже десятки миллионов VR-гарнитур из серии Quest.
Он также отметил, что в своей презентации Apple показывала, как люди используют Vision Pro в одиночестве. По словам Цукерберга, у его компании другое видение, и она старается предложить потребителям новые способы взаимодействия и социализации.
В конце своей речи Цукерберг заявил, что анонс Apple лишь воодушевил его и зарядил оптимизмом. Напомним, что 1 июня Meta* представила VR-гарнитуру Quest 3 по цене от $499. Она поступит в продажу осенью 2023 года.
*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.
Потому что шлем надо снимать. Всё и увидишь.
он правильно говорит - реально ниодной иннновации по сравнению с уже предлагаемыми шлемамми которые стоят в 4-5 раз дешевле.
продайте ему эту идею :) потом напишете статью "как я стал партнером Мета и помог Марку в инновациях"))
"Pro" версией назвали со старта, чтобы объяснить конскую цену, видимо
Ну просто выпустили первой Pro версию, а сделать урезанную версию, отталкиваясь от более сложного оригинала – уже не такая сложная задача.
Марк Цукерберг: «Кукарек, кукарек, мы молодцы, они не молодцы»
Пока сам себя не похвалишь ,никто не похвалит
Если пришелец критикует, значит не такое уж и говно.
это точно ,он просто завидует ,что это не его идея
Лучший обзор Apple Vision Pro этот чувак сделал
https://www.youtube.com/watch?v=OFvXuyITwBI
Т.е. они напихали туда кучу датчиков + R&D, отсюда такой ценник. Судя по рассказу - работу эпл проделал действительно титаническую. Марк со своим 500-баксовым девайсом выглядит как парень, продающий 8-битку, в то время когда вышла PlayStation 1.
Если быть точным, единственный обзор. Потому что никому другому такую возможность не дадут.
Нахрена они нужны? в обычных хоть играть можно, и это единственное что оправдывает их цену. А эта херота от апл выглядит жалко, попытка догнать уходящий поезд сделав ненужное устройство кратно дороже, просто чтобы было.
Даже по их роликам никакого понимания зачем оно надо не возникает, несмотря на все старания самых дорогих маркетологов
Ха-ха, хорошо пошутил.
Ну это же Pro, а не хрен собачий, для настоящих профессионалов (хз какой профессии)
"Во всех роликах они показывали, как Vision Pro использует человек, сидящий на диване в одиночестве. Конечно, это может быть видением компьютеров будущего, но это не то, чего я хочу."-ну я видел ролики ,где человек был не один ,во время использования этих очков ,так что цукерберг не все видео изучил
🤡👽
Судя по интонации Цукерберга, у него пригорело. Обычно, когда твоему продукту ничто не угрожает, так себя не ведут.
Вспомнился Балмер с его смехом "$500?!" про iPhone
https://www.youtube.com/watch?v=eywi0h_Y5_U
Хорошие сапоги, надо брать.
Стоит отметить, что его входной билет в мир VR с окулус квестом стоит 400$. А что может предложить шлем эппл, стоимостью почти в 9 раз больше, если в презентации мы увидели в основном тот же телевизор?
В презентации упор на офисные приложения. Приложения на маке будут доступны и на шлеме. Марковский шлем требует разработки приложений специально под его платформу и контролы. Эпл поступили хитро - расшарили существующую экосистему приложений мака в VR. Марку необходимо пилить приложения с нуля. Так что его прайс 400$ говорит о том, что Марку нечего предложить в плане софта. Вот вам шлем - пишите приложения сами, еб*тесь как хотите.
Марк расписал все по фактам. Можно запихнуть все самое современное и выставить ценник хоть в $7500+++ и назвать это инновационным, а можно делать неплохие устройства для дома по цене ниже $500.
Два дня назад у Тима Кука брали интервью и на вопрос "Сможет ли среднестатистический человек позволить себе Vision Pro?", он ответил "Я не знаю."
https://www.techradar.com/news/apple-calling-the-vision-pro-great-value-shows-its-living-in-another-reality
VR индустрия сейчас находится в каком-то вакууме. С одной стороны устройств не так уж и много, из-за чего нет огромного стремления развивать большие и сложные проекты для нее, а с другой стороны пользователи, которые видят, что на VR не так уж и много уникального контента, из-за этого особо не видят смысла их покупать.
*ну и как обычно у аналитиков, кто-то восхваляет новое устройство от Apple и сулит более 1,2 млн устройств у первый год, а другие скромные "... не более 150 000 единиц и это будет крайне хороший результат".
Во всех роликах они показывали, как Vision Pro использует человек, сидящий на диване в одиночестве. - нет чтобы как раньше собираться у экрана всей деревней)
Цена конечно очень разница
решил поумничать ))
ну не без этого же
Завидует Марик )))
Рептилоид Сахарная Гора ругает что то. Хорошие сапоги, надо брать
Вопрос к залу, в каких очках ебстись прикольней?
От Роскомнадзора. Или кто там занимается VR очками на основе Эльбруса?
'у его компании другое видение, и она старается предложить потребителям новые способы взаимодействия и социализации".-
социалист ) мы будем жить во дворцах и ездить на феррари а вы быдло должны социализироваться и жить в колхозе как завещал дедушка Маркс)
спросил бы сначала потребителей - хотят ли они социализироваться) что то Марк сам не очень хочет социализироваться - социалисты все лжецы и лицемеры)