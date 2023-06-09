Судя по тому, что я видел, хорошая новость заключается в том, что у Apple нет никаких волшебных решений для того, как обойти ограничения законов физики, которые бы наши специалисты уже не изучили и не продумали. Они использовали дисплеи с более высоким разрешением, но очки стоят в семь раз дороже [чем Quest 3 — прим. ред.] и требуют столько энергии, что для их использования нужно подключать аккумулятор на проводе.