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Техника
DTF

Марк Цукерберг: «Я не увидел в Vision Pro никаких волшебных решений, которые мы бы уже не изучили» Статьи редакции

Глава Meta* прокомментировал AR-очки от Apple.

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  • 5 июня 2023 года Apple представила свои первые очки дополненной реальности Vision Pro, которые поступят в продажу в начале 2024 года по цене от $3499. Анонс прокомментировал глава Meta* Марк Цукерберг. В ходе встречи с сотрудниками в штаб-квартире компании руководитель заявил, что устройство не сильно впечатлило его, по крайней мере, на первый взгляд.

Судя по тому, что я видел, хорошая новость заключается в том, что у Apple нет никаких волшебных решений для того, как обойти ограничения законов физики, которые бы наши специалисты уже не изучили и не продумали. Они использовали дисплеи с более высоким разрешением, но очки стоят в семь раз дороже [чем Quest 3 — прим. ред.] и требуют столько энергии, что для их использования нужно подключать аккумулятор на проводе.

Марк Цукерберг

  • Анонс Vision Pro показывает, что у Apple и Meta* разные ценности и общее видение развития AR- и VR-гарнитур, сказал Цукерберг. По его словам, Meta* старается не только внедрять инновации в свои устройства, но и делать гаджеты доступными для потребителей. Цукерберг подчеркнул, что именно поэтому компания продала уже десятки миллионов VR-гарнитур из серии Quest.

  • Он также отметил, что в своей презентации Apple показывала, как люди используют Vision Pro в одиночестве. По словам Цукерберга, у его компании другое видение, и она старается предложить потребителям новые способы взаимодействия и социализации.

Во всех роликах они показывали, как Vision Pro использует человек, сидящий на диване в одиночестве. Конечно, это может быть видением компьютеров будущего, но это не то, чего я хочу.

Марк Цукерберг

  • В конце своей речи Цукерберг заявил, что анонс Apple лишь воодушевил его и зарядил оптимизмом. Напомним, что 1 июня Meta* представила VR-гарнитуру Quest 3 по цене от $499. Она поступит в продажу осенью 2023 года.

Техника
Полина Лааксо
Meta* представила шлем виртуальной и смешанной реальности Quest 3 за $499 Статьи редакции

Он поступит в продажу осенью 2023 года, рассказала на сайте компания.

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новость #meta #apple #vr

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55 комментариев
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 Вадим Д.
Я не увидел

Потому что шлем надо снимать. Всё и увидишь.

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Станислав С.

он правильно говорит - реально ниодной иннновации по сравнению с уже предлагаемыми шлемамми которые стоят в 4-5 раз дешевле.

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2 комментария
Alex Kuleshov

продайте ему эту идею :) потом напишете статью "как я стал партнером Мета и помог Марку в инновациях"))

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3 комментария
Шишка
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mekirile
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yeah sure

"Pro" версией назвали со старта, чтобы объяснить конскую цену, видимо

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muiren

Ну просто выпустили первой Pro версию, а сделать урезанную версию, отталкиваясь от более сложного оригинала – уже не такая сложная задача.

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2 комментария
Аккаунт разморожен

Марк Цукерберг: «Кукарек, кукарек, мы молодцы, они не молодцы»

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Юрий Подшибякин

Пока сам себя не похвалишь ,никто не похвалит

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1 комментарий
Бублик static void

Если пришелец критикует, значит не такое уж и говно.

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Димитрий Федянин

это точно ,он просто завидует ,что это не его идея

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Невероятный Блондин

Лучший обзор Apple Vision Pro этот чувак сделал
https://www.youtube.com/watch?v=OFvXuyITwBI

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Аккаунт разморожен

Т.е. они напихали туда кучу датчиков + R&D, отсюда такой ценник. Судя по рассказу - работу эпл проделал действительно титаническую. Марк со своим 500-баксовым девайсом выглядит как парень, продающий 8-битку, в то время когда вышла PlayStation 1.

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9 комментариев
Артем

Если быть точным, единственный обзор. Потому что никому другому такую возможность не дадут.

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1 комментарий
Иван Серик
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Беженцы с TJ

Нахрена они нужны? в обычных хоть играть можно, и это единственное что оправдывает их цену. А эта херота от апл выглядит жалко, попытка догнать уходящий поезд сделав ненужное устройство кратно дороже, просто чтобы было.
Даже по их роликам никакого понимания зачем оно надо не возникает, несмотря на все старания самых дорогих маркетологов

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Аккаунт разморожен

Ха-ха, хорошо пошутил.

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2 комментария
yeah sure

Ну это же Pro, а не хрен собачий, для настоящих профессионалов (хз какой профессии)

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Stephan Aldridge

"Во всех роликах они показывали, как Vision Pro использует человек, сидящий на диване в одиночестве. Конечно, это может быть видением компьютеров будущего, но это не то, чего я хочу."-ну я видел ролики ,где человек был не один ,во время использования этих очков ,так что цукерберг не все видео изучил

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Невероятный Блондин

🤡👽

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muiren

Судя по интонации Цукерберга, у него пригорело. Обычно, когда твоему продукту ничто не угрожает, так себя не ведут.
Вспомнился Балмер с его смехом "$500?!" про iPhone
https://www.youtube.com/watch?v=eywi0h_Y5_U

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Аарон Витте

Хорошие сапоги, надо брать.

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Давыдова Виктория

Стоит отметить, что его входной билет в мир VR с окулус квестом стоит 400$. А что может предложить шлем эппл, стоимостью почти в 9 раз больше, если в презентации мы увидели в основном тот же телевизор?

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Аккаунт разморожен

В презентации упор на офисные приложения. Приложения на маке будут доступны и на шлеме. Марковский шлем требует разработки приложений специально под его платформу и контролы. Эпл поступили хитро - расшарили существующую экосистему приложений мака в VR. Марку необходимо пилить приложения с нуля. Так что его прайс 400$ говорит о том, что Марку нечего предложить в плане софта. Вот вам шлем - пишите приложения сами, еб*тесь как хотите.

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Axel Denisenko

Марк расписал все по фактам. Можно запихнуть все самое современное и выставить ценник хоть в $7500+++ и назвать это инновационным, а можно делать неплохие устройства для дома по цене ниже $500.

Два дня назад у Тима Кука брали интервью и на вопрос "Сможет ли среднестатистический человек позволить себе Vision Pro?", он ответил "Я не знаю."
https://www.techradar.com/news/apple-calling-the-vision-pro-great-value-shows-its-living-in-another-reality

VR индустрия сейчас находится в каком-то вакууме. С одной стороны устройств не так уж и много, из-за чего нет огромного стремления развивать большие и сложные проекты для нее, а с другой стороны пользователи, которые видят, что на VR не так уж и много уникального контента, из-за этого особо не видят смысла их покупать.

*ну и как обычно у аналитиков, кто-то восхваляет новое устройство от Apple и сулит более 1,2 млн устройств у первый год, а другие скромные "... не более 150 000 единиц и это будет крайне хороший результат".

Apple calling the Vision Pro ‘great value’ shows…
That reality doesn't overlap much with consumers (yet)
www.techradar.com
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Mary Murray

Во всех роликах они показывали, как Vision Pro использует человек, сидящий на диване в одиночестве. - нет чтобы как раньше собираться у экрана всей деревней)

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Сергей Пахомов

Цена конечно очень разница

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Daniil Savransky

решил поумничать ))

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Отдел продаж

ну не без этого же

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Vadim Mashkov

Завидует Марик )))

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schengen.reisen versicherung

Рептилоид Сахарная Гора ругает что то. Хорошие сапоги, надо брать

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schengen.reisen versicherung

Вопрос к залу, в каких очках ебстись прикольней?

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Аккаунт разморожен

От Роскомнадзора. Или кто там занимается VR очками на основе Эльбруса?

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Mary Murray

'у его компании другое видение, и она старается предложить потребителям новые способы взаимодействия и социализации".-
социалист ) мы будем жить во дворцах и ездить на феррари а вы быдло должны социализироваться и жить в колхозе как завещал дедушка Маркс)

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Mary Murray

спросил бы сначала потребителей - хотят ли они социализироваться) что то Марк сам не очень хочет социализироваться - социалисты все лжецы и лицемеры)

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55 комментариев
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