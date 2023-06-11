«Качество, которое поддерживает шлем, лучше качества текущего контента»: первые впечатления от Apple Vision Pro за $3499 Статьи редакции
Ими поделились журналисты, которым дали возможность оценить часть функций нового устройства.
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5 июня 2023 года Apple представила гарнитуру смешанной реальности Vision Pro на операционной системе visionOS и чипах M2 и R1.
В продажу она выйдет только в 2024 году, но часть её возможностей уже оценили журналисты — на «ограниченной» демопрезентации. Опробовать все функции они не смогли, но уже отметили: по качеству изображения, «сквозной» передачи и погружения Apple пока нет равных.
Ниже собрали главное из обзоров The Verge, CNBC, TechCrunch, WSJ, ZDnet и Tom's Guide.
Подготовка к использованию
- Перед тем как получить шлем, обозреватели должны были настроить его под себя, дважды покрутив головой перед камерой выданного им iPhone — как при первом подключении Face ID. Так компания могла выдать им более подходящую по размеру гарнитуру, а система — адаптировать под пользователя функцию пространственного аудио, как при настройке наушников AirPods Pro 2.
- После этого они посетили окулиста. Тем, кто носит очки, прямо в шлем устанавливали линзы на магнитах — после официального релиза их будут продавать отдельно. Пользователям, которые предпочитают контактные линзы, дополнительной подготовки не потребовалось.
- При включении гарнитуры система автоматически «подгоняет» линзы под межзрачковое расстояние — достаточно сфокусировать взгляд на точках, которые появятся перед глазами. Откалибровать нужно и распознавание движений рук, подержав их перед собой, говорит Джейсон Хайнер из ZDnet.
Удобство и вес
- По оценке Нилея Пателя из The Verge, шлем весит меньше 450 г, но голова всё равно устаёт, заметили многие обозреватели. Джоанне Стерн из WSJ показалось, что давление особенно сильно ощущается в области носа и лба.
- В остальном «тестировщики» сочли гарнитуру удобной — отметили мягкую обшивку и то, что шлемы Quest Pro и Quest 2 от Meta (запрещена в России) доставляют гораздо больше дискомфорта.
Управление
- С правой стороны располагается кнопка «Домой» (Digital Crown) — с её помощью можно открыть стартовый экран приложений. В остальном действия вызываются взглядом и жестами. Часть журналистов отметила, что к такой навигации привыкаешь уже через несколько минут.
- Чтобы нажать на иконку или объект, нужно смотреть на него и соединить подушки большого и указательного пальцев. Чтобы пролистывать, достаточно зажать точно так же пальцы и провести влево, вправо, вверх или вниз.
- По словам Мэттью Панцарино из TechCrunch, жесты необязательно показывать перед собой — наружные камеры определяют их, даже если руки лежат на коленях или на диване. Стерн отметила, что ошибок в распознавании практически не было — лишь несколько раз она хотела выбрать совсем небольшие объекты и «промахнулась».
- С помощью жестов получится также рисовать и писать в воздухе, но при необходимости можно вызвать и виртуальную клавиатуру. Клавиши будут подсвечиваться при приближении пальцев и издавать звук при нажатии.
Качество изображения
- Реальный мир отображается с предельной точностью, заметил Стив Ковач из CNBC. По его словам, иногда складывается впечатление, что пользователь смотрит на мир не через экран, а через стекло, особенно по сравнению с Quest Pro, который показывает «мыльные», «пиксельные» картинки.
- Разрешение в 4К в каждой линзе похвалили и в TechCrunch. По словам Панцарино, а также Стерн из WSJ, буквы в текстах чёткие и легко читаемые даже на расстоянии.
- Патель из The Verge рассказал, что в «сквозном» режиме без проблем разговаривал с коллегами, ходил по комнате и даже написал несколько заметок на мобильном, чего не мог сделать в Quest Pro. Однако отметил временами «сильную компрессию» и упразднение деталей, когда на лица собеседников падала тень.
- Он также несколько раз замечал зелёные и пурпурные блики по краям дисплеев, чёрные зоны в периферийном зрении и заметил инфракрасные «глитчи» на iPhone при запуске FaceID, но допустил, что проблемы могут крыться в недостаточно точной настройке шлема и их, вероятно, исправят к релизу.
- Хайнер из ZDnet заявил, что разрешение изображений в шлеме лучше, чем на iPhone, iPad, Mac и даже «гигантском экране» с Apple TV. Он заметил, что на некоторых панорамных фото с iPhone есть пиксельные фрагменты — так алгоритмы «пытались заполнить пробелы в данных». Всё потому, что качество, которое поддерживает Vision Pro, превосходит качество контента, который сейчас производят.
Звонки по FaceTime
- Для видеозвонков система будет создавать для пользователей цифровые аватары. Журналистам не разрешили отрисовать свой, но дали оценить аватар сотрудницы Apple во время звонка.
- Ковач из CNBC признался, что сперва забыл, что это виртуальный образ, а не реальный человек. По мнению Марка Спунауэра из Tom's Guide, «персона» всё равно выглядела неестественно — как «видеоигровая версия человека».
- Патель из The Verge заметил, что у аватара двигались только глаза и рот, а остальные части лица не менялись. По словам Стерн, он смог высунуть язык, поднять вверх руки и показать разные эмоции, но иногда выглядел «странновато».
Качество аудио и производительность
- Ковач обратил внимание на хорошее качество звука. Динамики встроены в «височные» зоны для создания пространственного эффекта. Это позволяет погрузиться в виртуальный мир ещё сильнее, чем в AirPods (они будут совместимы с Vision Pro), отметил обозреватель. Окружающие звук из шлема не слышали.
- Нареканий также не вызвала скорость системного отклика. По словам Хайнера, переключение между фото, видео и приложениями происходит моментально. То же отметил Панцарино из TechCrunch.
Технологии догоняют друг друга, всё логично. Кому нужен контент, качество которого нельзя оценить?
Создали оборудование, под него подтянут контент.
Осталось только найти применение этому всему. И если найдут, то это прям круто будет
"Тем, кто носит очки, прямо в шлем устанавливали линзы на магнитах — после официального релиза их будут продавать отдельно" - все, что нужно знать о сегодняшней Apple.