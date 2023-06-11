В продажу она выйдет только в 2024 году, но часть её возможностей уже оценили журналисты — на «ограниченной» демопрезентации. Опробовать все функции они не смогли, но уже отметили: по качеству изображения, «сквозной» передачи и погружения Apple пока нет равных.