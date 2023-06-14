Техника
Евгения Евсеева

re:Store открыл предзаказы на 15-дюймовый MacBook Air с чипом M2 Статьи редакции

Стоимость — от 166 тысяч рублей.

  • На сайте re:Store появились цены на новые MacBook Air, которые Apple представила 5 июня, а также возможность предзаказать устройство.
  • Всего две версии: MacBook Air на 256 ГБ стоит 165 990 рублей, MacBook Air на 512 ГБ — 189 990 рублей. Доступны четыре расцветки: «полуночный чёрный», «серый космос», «сияющая звезда» и серебристый.
  • Ожидаемый срок поставки — две недели.
  • Ноутбук поступил в продажу в мире 13 июня. Цены в США: версия на 256 ГБ в стоит $1300 (109,6 тысячи рублей по курсу ЦБ на 14 июня), на 512 ГБ — $1500 (126,4 тысячи рублей). В Европе — €1600 (145,7 тысячи рублей) за MacBook Air на 256 ГБ и €1830 (166,6 тысячи рублей) за 512 ГБ.

#новость #macbook #apple

3187 просмотров
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53 комментария
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 Ави Шниперсон

Почему это пендосскую шляпу ещё до сих пор не блокируют ?

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Forden

Я надеюсь, вы это с Йотафона пишете?

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6 комментариев
Кот учённый

Очень надеюсь, что вся пендосская шляпа тебя заблокирует. Весело заживешь

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4 комментария
Pavel Loginov

Дед, с Эльбруса пишешь?

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2 комментария
so2vv

потому что потому

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Владлен Лернер

Я смотрю прям топовые комплектации с 8гб что бы пару вкладок хрома открыть и зависнуть намертво 🤦‍♂️

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Sunny Muffin

К сожалению это только на винде нужно минимум 32гб оперативы что запустить винду

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22 комментария
Афро Латино Европеец

@S1m0ne с чисто женской точки зрения, 15 дюймов - это мало, или много?

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Fred Han

А тебе хватает?

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1 комментарий
High Stakes

Кто знает, MacBook M2 лучше Abrams M2? Батарею держит, как заряд?

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Афро Латино Европеец

С М2 не сравнивал, но Нимрод 3 точно длиннее ))

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Inna Moon

Ну мы купим через друзей, живущих в США дешевле, кек)

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Paul Brezcuu

«Встройка» процессора Apple M2 Ultra оказалась лишь на 10 % медленнее RTX 4080 в Geekbench 6 Metal

Запись в базе данных Geekbench 5 показала, что производительность ядер CPU новинки может конкурировать с Core i9-13900K и Ryzen 9 7950X. Появились также первые результаты тестирования графического ядра Apple M2 Ultra в Geekbench 6 Metal. В тесте использовалась полноценная версия чипа с 24 ядрами CPU и 76 графическими ядрами, работающая с 128 ГБ памяти. Процессор набрал 220 674 балла в Geekbench 6 Metal, что на 46% больше, чем у M1 Ultra (150 407 баллов), и очень близко к показателям видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 (245 808 баллов)

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Энтони Лавджой

Мне 13 на м1 хватает, стихи пейсать

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Чех в чешках

Ну-ка. Пример стиха написанного на м1

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1 комментарий
debil
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Слегка Придурковатый

От 166 тыщ? Секта, хуле.

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53 комментария
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