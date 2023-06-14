re:Store открыл предзаказы на 15-дюймовый MacBook Air с чипом M2 Статьи редакции
Стоимость — от 166 тысяч рублей.
- На сайте re:Store появились цены на новые MacBook Air, которые Apple представила 5 июня, а также возможность предзаказать устройство.
- Всего две версии: MacBook Air на 256 ГБ стоит 165 990 рублей, MacBook Air на 512 ГБ — 189 990 рублей. Доступны четыре расцветки: «полуночный чёрный», «серый космос», «сияющая звезда» и серебристый.
- Ожидаемый срок поставки — две недели.
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Почему это пендосскую шляпу ещё до сих пор не блокируют ?
Я надеюсь, вы это с Йотафона пишете?
Очень надеюсь, что вся пендосская шляпа тебя заблокирует. Весело заживешь
Дед, с Эльбруса пишешь?
потому что потому
Я смотрю прям топовые комплектации с 8гб что бы пару вкладок хрома открыть и зависнуть намертво 🤦♂️
К сожалению это только на винде нужно минимум 32гб оперативы что запустить винду
@S1m0ne с чисто женской точки зрения, 15 дюймов - это мало, или много?
А тебе хватает?
Кто знает, MacBook M2 лучше Abrams M2? Батарею держит, как заряд?
С М2 не сравнивал, но Нимрод 3 точно длиннее ))
Ну мы купим через друзей, живущих в США дешевле, кек)
«Встройка» процессора Apple M2 Ultra оказалась лишь на 10 % медленнее RTX 4080 в Geekbench 6 Metal
Запись в базе данных Geekbench 5 показала, что производительность ядер CPU новинки может конкурировать с Core i9-13900K и Ryzen 9 7950X. Появились также первые результаты тестирования графического ядра Apple M2 Ultra в Geekbench 6 Metal. В тесте использовалась полноценная версия чипа с 24 ядрами CPU и 76 графическими ядрами, работающая с 128 ГБ памяти. Процессор набрал 220 674 балла в Geekbench 6 Metal, что на 46% больше, чем у M1 Ultra (150 407 баллов), и очень близко к показателям видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 (245 808 баллов)
Мне 13 на м1 хватает, стихи пейсать
Ну-ка. Пример стиха написанного на м1
От 166 тыщ? Секта, хуле.