Microsoft начала продавать запчасти к планшетам и ноутбукам Surface Статьи редакции
Например, дисплей для планшета Surface Pro 9 стоит $350, а комплект для замены Wi-Fi-модуля — $150.
- Запчасти доступны для планшетов Surface Pro 7/9/9 Pro и ноутбуков Laptop 3/5, Laptop Go 2, Laptop Studio/Studio 2+. Так компания хочет «расширить возможности ремонта устройств». Детали можно использовать для негарантийного самостоятельного ремонта.
- Найти инструкции, список доступных компонентов для замены и купить инструменты можно на сайте партнёра iFixit.
- Пока запчасти доступны только в Microsoft Store в США, Канаде и Франции и для коммерческих реселлеров на всех рынках Surface.
- Microsoft договорилась о партнёрстве с компанией iFixit в декабре 2021 года, тогда на сайте последней появились инструменты для ремонта.
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Давно пора! Ещё бы аккумуляторы для смартов начали снова съёмными делать — красота была бы.
Пожалуй на продажу аккумов производители никогда не пойдут
Продажу обеспечат те же китайцы, которые их изначально и производят. А вот съёмность простую — это было бы прям сильно круто.
Что с лицом, Apple?
А что с ним?
Я думаю у них лицо в духе: мы продаём в день больше айфонов, чем пикселей продали за всю историю
Поясни, отец
Найдите долю surface в планшетах
Операционки позволяют тормозить скорость работы и уменьшать емкость батарей. Модель потребления формируют производители и все больше товаров становятся одноразовыми и неремонтопригодными. Потребители уже не ожидают, что холодильник или автомобиль проработают 25 лет, а про гаджеты и говорить не приходится. Мы живем в эпоху имитаций и одноразовости. На этом фоне это хорошая и немного неожиданная новость. Сомневаюсь, что Apple последует этому примеру. А было бы неплохо.
Какой смысл компании разрабатывать новый холодильник если старый 25 лет будет работать?
Вы правы. Именно поэтому батареи в смартфонах не делают съемными. Немецкие и японские автомобили становятся хуже, а китайские лучше. Если джинсы и футболки покупаются на 1-2 сезона, то нет смысла за них переплачивать. То же самое происходит с автомобилями. Думаю, что 3-5 лет и китайские проездят без поломок. Или их будет не больше, чем у европейцев. 20-25 лет назад корейские автомобили были по статусу как сейчас китайские. Именно пожтому решение Майкрософт продавать запчасти выбивается из тренда.
Кто за кем последует?
Качественный наброс, можете свою секту открывать.
Интересный подход...что же дальше...
Странно что огромным компаниям только щас приходит в голову начать выделяться как-то среди 10 таких же вокруг предлагающих абсолютно идентичное железо
Это не их желание. Тот же Apple это преподнес в прошлом году как фишку, а оказалось все дело в контроле )
Apple, вероятно, была вынуждена изменить свою политику после того, как президент США и Федеральная торговая комиссия (FTC) заявили, что собираются уделить особое внимание праву на ремонт. Глава государства поручил ведомству разработать правила, исключающие «несправедливые антиконкурентные ограничения на сторонний или самостоятельный ремонт товаров». В июле FTC единогласно проголосовала за ослабление ограничений на ремонт.
как говорили классики:ну начала и начала))
Подход здорового человека.
Запчасти типа собери сам?