Техника
Маша Цепелева

Microsoft начала продавать запчасти к планшетам и ноутбукам Surface Статьи редакции

Например, дисплей для планшета Surface Pro 9 стоит $350, а комплект для замены Wi-Fi-модуля — $150.

  • Запчасти доступны для планшетов Surface Pro 7/9/9 Pro и ноутбуков Laptop 3/5, Laptop Go 2, Laptop Studio/Studio 2+. Так компания хочет «расширить возможности ремонта устройств». Детали можно использовать для негарантийного самостоятельного ремонта.
  • Найти инструкции, список доступных компонентов для замены и купить инструменты можно на сайте партнёра iFixit.
  • Пока запчасти доступны только в Microsoft Store в США, Канаде и Франции и для коммерческих реселлеров на всех рынках Surface.
  • Microsoft договорилась о партнёрстве с компанией iFixit в декабре 2021 года, тогда на сайте последней появились инструменты для ремонта.

#новость #microsoft #surface

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19 комментариев
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 Вадим Д.

Давно пора! Ещё бы аккумуляторы для смартов начали снова съёмными делать — красота была бы.

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BlackTech

Пожалуй на продажу аккумов производители никогда не пойдут

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Вадим Д.

Продажу обеспечат те же китайцы, которые их изначально и производят. А вот съёмность простую — это было бы прям сильно круто.

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Александр Пустовалов

Что с лицом, Apple?

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Невероятный Блондин

А что с ним?

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S.Z

Я думаю у них лицо в духе: мы продаём в день больше айфонов, чем пикселей продали за всю историю

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Мимо проходивший

Поясни, отец

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Dima Alexeev

Найдите долю surface в планшетах

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Zloy Sniper

Операционки позволяют тормозить скорость работы и уменьшать емкость батарей. Модель потребления формируют производители и все больше товаров становятся одноразовыми и неремонтопригодными. Потребители уже не ожидают, что холодильник или автомобиль проработают 25 лет, а про гаджеты и говорить не приходится. Мы живем в эпоху имитаций и одноразовости. На этом фоне это хорошая и немного неожиданная новость. Сомневаюсь, что Apple последует этому примеру. А было бы неплохо.

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Alex Ishere

Какой смысл компании разрабатывать новый холодильник если старый 25 лет будет работать?

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Zloy Sniper

Вы правы. Именно поэтому батареи в смартфонах не делают съемными. Немецкие и японские автомобили становятся хуже, а китайские лучше. Если джинсы и футболки покупаются на 1-2 сезона, то нет смысла за них переплачивать. То же самое происходит с автомобилями. Думаю, что 3-5 лет и китайские проездят без поломок. Или их будет не больше, чем у европейцев. 20-25 лет назад корейские автомобили были по статусу как сейчас китайские. Именно пожтому решение Майкрософт продавать запчасти выбивается из тренда.

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Невероятный Блондин

Кто за кем последует?

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Вася Пражкин

Качественный наброс, можете свою секту открывать.

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Олег Кауров PowerPoint, Keynot

Интересный подход...что же дальше...

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Алексей Кирпиченко

Странно что огромным компаниям только щас приходит в голову начать выделяться как-то среди 10 таких же вокруг предлагающих абсолютно идентичное железо

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Антон Большаков

Это не их желание. Тот же Apple это преподнес в прошлом году как фишку, а оказалось все дело в контроле )
Apple, вероятно, была вынуждена изменить свою политику после того, как президент США и Федеральная торговая комиссия (FTC) заявили, что собираются уделить особое внимание праву на ремонт. Глава государства поручил ведомству разработать правила, исключающие «несправедливые антиконкурентные ограничения на сторонний или самостоятельный ремонт товаров». В июле FTC единогласно проголосовала за ослабление ограничений на ремонт.

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Alina Lee

как говорили классики:ну начала и начала))

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Дмитрий Неизвестный

Подход здорового человека.

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Алексей Грушин

Запчасти типа собери сам?

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19 комментариев
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