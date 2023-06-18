«Не прорыв, но один из лучших в своей категории»: первые впечатления от 15-дюймового MacBook Air с чипом M2 Статьи редакции
Отзывами поделились журналисты. Новый ноутбук Apple не сильно отличается от 13-дюймового MacBook Air по техническим характеристикам, но выигрывает как минимум по размеру дисплея и качеству звука.
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5 июня 2023 года Apple представила новый MacBook Air с диагональю экрана 15,3 дюйма и толщиной 11,5 мм. Он работает на чипе М2 с восьмиядерным центральным процессором (CPU) и десятиядерным графическим (GPU) и поддерживает 16-ядерную систему Neural Engine.
В России его пока можно только предзаказать. За рубежом же устройство уже протестировали технологические обозреватели. Ниже собрали главное из рецензий изданий Engadget, Techradar, The Guardian, Cnet, PCMag, TechCrunch, Ars Technica, The Verge, Tom's Guide и Apple Insider.
Габариты
- Устройство весит 1,5 кг. 13-дюймовый MacBook Air весом 1,25 кг по ощущением «заметно легче», говорит Мэтт Хэнсон из Techradar. Однако это всё равно не так много для ноутбука с такой диагональю, считает Брайан Уэстовер из PCMag: вес Dell XPS 15, например, составляет 1,9 кг.
- В Engadget считают, что пользователям в постоянных переездах лучше выбрать 13-дюймовую модель. С тем же согласна Моника Чин из The Verge, которая в период тестирования носила устройство в сумке на плече. Тони Поланко из Tom's Guide, напротив, отметил, что без труда держал ноутбук в одной руке и связал это с грамотным распределением веса.
- За счёт того, что размеры корпуса увеличили, больше стал не только вес, но и «тачпад». По словам Поланко, использовать его — прокручивать страницы, приближать и уменьшать элементы — стало проще. Несмотря на больший размер «тачпада», во время работы на клавиатуре он ни разу его не задел. Параметры последней остались прежними.
Аккумулятор
- Apple обещает, что ноутбук может проработать на одном заряде до 18 часов. У Нейтана Ингрэма из Engadget при непрерывной прокрутке видео батарея продержалась на час дольше. Он также заметил, что в один из рабочих дней ни разу не подзаряжал устройство и заряда хватило даже на переписки и «сёрфинг» в интернете из дома.
- В Techradar просмотр видео в 1080p на повторе посадил аккумулятор за шесть часов. В Apple предположили, что энергию расходовали фоновые приложения — например, iCloud. Обозреватель Мэтт Хэнсон попробовал снова, отключив все лишние программы: батареи хватило на 18 часов 52 минуты.
- Поланко тестировал продолжительность работы, просматривая страницы в интернете с яркостью экрана в 150 нит. Ноутбук продержался 14 часов 59 минут — это всё равно один из лучших показателей на рынке, считает «тестировщик». 13-дюймовый предшественник, для сравнения, показал худший результат — 14 часов и 6 минут.
- При работе с повседневными задачами полного заряда хватит примерно на 16 часов, оценил Сэмьюэль Гиббс из The Guardian. А если взяться за редактуру фотографий в Affinity Photo, то на 13 часов. Впрочем, этого и так много на целый рабочий день, замечает он.
Производительность
- Большинство обозревателей отметили, что производительность 15-дюймового устройства в целом такая же, как и у 13-дюймовых MacBook на М2. Для тривиальных задач этого «более чем достаточно», говорят в The Verge и Apple Insider.
- Тем, кто любит играть в игры, работает с «тяжёлыми» программами и файлами и ожидает от нового ноутбука скачка в производительности, журналисты советуют присмотреть другое устройство или дождаться выхода MacBook Air на чипе М3.
- В галерее ниже — результаты тестов на производительность, которые провело издание Ars Technica. Интерактивные графики можно также изучить у PCMag.
«Нагреваемость»
- В новом MacBook Air нет кулера — это позволяет ему работать бесшумно. Без этой детали ноутбуки рискуют сильно нагреваться при активной работе, но особых нареканий устройство не вызвало.
- Температура корпуса повышается, если играть в увесистые игры или редактировать и монтировать видеоролики, но при повседневной работе этого не происходит, говорит Нейтан Ингрэм из Engadget. У него был открыт десяток окон и вкладок — с почтой, музыкой, корпративными мессенджерами и фоторедактором Lightroom.
- Холодным устройство оставалось и у Tom's Guide, а потеплело до допустимой отметки лишь во время тестирования: прокрутки 15-минутного видео в Full HD. Примерно те же замечания привели в The Verge.
- Брайан Хитер из TechCrunch полагает, что большинство рядовых пользователей не смогут сильно нагрузить систему, а если того требуют задачи — лучше выбирать компьютер из линейки Pro. Сам он запустил через Steam игру With No Man’s Sky — нагревания не заметил.
Дисплей
- Журналисты отметили, что работать с большой диагональю стало заметно удобнее: на экране помещается больше информации, открытые рядом окна одинаково легко читаются, глаза меньше устают. Изображение яркое, насыщенное и чёткое.
- По техническим характеристикам дисплей не сильно отличается от экрана 13-дюймового MacBook Air. Оба поддерживают широкую цветовую гамму и технологию True Tone, а также яркость до 500 нит. Хотя Брайан Уэстовер из PCMag смог зафиксировать показатель только 410 нит. Эндрю О'Хара из Apple Insider и Поланко отметили, что дисплей мог бы быть и поярче.
- Он поддерживает Liquid Retina Display, но технологий ProMotion с частотой обновления в 120 Гц тут нет (вместо этого частота составляет 60 Гц). Разрешение — 2880 на 1864 пикселей. Их плотность на дюйм — 224 PPI. В Engadget поначалу замечали не самую высокую частоту обновления экрана, но со временем привыкли.
Камера
- Веб-камера снимает в разрешении 1080p — как и на ряде других MacBook. Она располагается в «чёлке» — некоторых это может раздражать, но в PCMag замечают: пятимиллиметровой рамки по краям слишком мало, чтобы уместить в неё камеру.
- «Вебка» Apple не лучшая на рынке, но нормально справляется с селфи и звонками. Для примера Поланко из Tom's Guide сфотографировался поздно вечером. Изображение, по его словам, немного размытое, но видно и складки на одежде, и небритость. Объекты на фоне тоже различимы. «15-дюймовый MacBook Air — не революция, но один из лучших 15-дюймовых ноутбуков на рынке», — говорит он.
- Устройство не поддерживает Face ID.
Звук
- Все обозреватели отметили, что у нового ноутбука усовершенствованная звуковая система, более громкое звучание и качественные басы — в том числе благодаря «вуферам», которые поддерживают низкочастотный диапазон. Монике Чин из The Verge сначала даже показалось, что это звук из Bluetooth-колонки неподалёку — она сочла его настолько приятным.
- Аудиосистема состоит из шести динамиков — это против четырёх в 13-дюймовом предшественнике. Сэмьюэль Гиббс из The Guardian отметил, что у мелодий нет металлического призвука, который свойственен многим ноутбукам. Эндрю Каннингемe из Ars Technica, в свою очередь, звук показался «грязноватым», если выкрутить громкость на 50% и выше.
Разъёмы
- Портов в новом устройстве столько же, сколько в 13-дюймовом MacBook Air: это два разъёма Thunderbolt 4, слот для наушников и порт для MagSafe. Подключить внешний монитор на 6К можно, но всего один.
- Обозреватели недоумевают, почему компания не добавила хотя бы ещё один разъём, если увеличила габариты ноутбука. Это мог бы быть HDMI-порт или слот для SD-карты. Нехватку отверстий для подключений можно решить с помощью переходника, но лучше, чтобы такой проблемы не было, считают журналисты.
лучший AIR это 13 на М1 а не вот это вот все
А в чем разница?
Зарядка через usb type c. Ездишь и возишь с собой всего одну многопортовую зарядку для всего.
Этот тоже заряжается через тайп-си
Революционные инновации. Ждем когда остальные производители начнут массово выпускать 15-дюймовые ноутбуки.
По вашему комменту сразу стало ясно, что статья о яблоке))