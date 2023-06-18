Отзывами поделились журналисты. Новый ноутбук Apple не сильно отличается от 13-дюймового MacBook Air по техническим характеристикам, но выигрывает как минимум по размеру дисплея и качеству звука.

5 июня 2023 года Apple представила новый MacBook Air с диагональю экрана 15,3 дюйма и толщиной 11,5 мм. Он работает на чипе М2 с восьмиядерным центральным процессором (CPU) и десятиядерным графическим (GPU) и поддерживает 16-ядерную систему Neural Engine.