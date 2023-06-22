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Техника
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Apple выпустила инструменты разработки приложений для visionOS — скриншоты Статьи редакции

Разработчики уже могут создавать программы для гарнитуры Vision Pro.

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  • В 9to5Mac воспользовались эмулятором операционной системы, чтобы посмотреть, как выглядят интерфейсы различных приложений для гарнитуры Apple.

  • Среди прочего, на скриншотах можно увидеть домашний экран visionOS, иконку голосового ассистента Siri, центр управления, поиск, настройки, приложение «Карты» и браузер Safari. Кроме того, автор издания 9to5Mac продемонстрировал, как происходит перемещение открытых окон по интерфейсу.

  • Apple представила AR-гарнитуру Vision Pro на презентации 5 июня. Устройство поступит в продажу в начале 2024 года по цене от 3499 долларов.

#новость #visionpro #apple

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5 комментариев
Телячья ярость

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Den

Вы приняты в отдел разработки

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Вадим Д.

Хорошо, что выпустили, где ж они их раньше держали?

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Поручик молчать

Нахер их инструменты, лучше денег пусть дадут на разработку. Сделаем, что скажут.

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Мимо проходивший

Ишь простой какой. А ты заработай на своем приложении, магазин для тебя уже сдалали.

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