Apple выпустила инструменты разработки приложений для visionOS — скриншоты Статьи редакции
Разработчики уже могут создавать программы для гарнитуры Vision Pro.
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В 9to5Mac воспользовались эмулятором операционной системы, чтобы посмотреть, как выглядят интерфейсы различных приложений для гарнитуры Apple.
Среди прочего, на скриншотах можно увидеть домашний экран visionOS, иконку голосового ассистента Siri, центр управления, поиск, настройки, приложение «Карты» и браузер Safari. Кроме того, автор издания 9to5Mac продемонстрировал, как происходит перемещение открытых окон по интерфейсу.
Apple представила AR-гарнитуру Vision Pro на презентации 5 июня. Устройство поступит в продажу в начале 2024 года по цене от 3499 долларов.
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Хорошо, что выпустили, где ж они их раньше держали?
Нахер их инструменты, лучше денег пусть дадут на разработку. Сделаем, что скажут.
Ишь простой какой. А ты заработай на своем приложении, магазин для тебя уже сдалали.