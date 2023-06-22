В 9to5Mac воспользовались эмулятором операционной системы, чтобы посмотреть, как выглядят интерфейсы различных приложений для гарнитуры Apple.

Среди прочего, на скриншотах можно увидеть домашний экран visionOS, иконку голосового ассистента Siri, центр управления, поиск, настройки, приложение «Карты» и браузер Safari. Кроме того, автор издания 9to5Mac продемонстрировал, как происходит перемещение открытых окон по интерфейсу.