Техника
Артур Томилко

«Ъ»: Минцифры предложило создать единого оператора для развития 5G — ему передадут занятые силовиками частоты Статьи редакции

Взамен те получат право отключать связь, когда и где сочтут нужным.

  • Министерство выдвинуло ряд инициатив в рамках проекта стратегии развития отрасли связи до 2035 года, рассказали источники «Ъ». Одна из них — создание единого радиочастотного оператора с госучастием для внедрения 5G. Собеседник газеты считает, что он может быть создан на базе «Ростелекома».
  • Ведомство предлагает безвозмездно передать единому оператору частоты в трёх диапазонах: 4,8–4,99 ГГц, 694–790 МГц, а также 3,4–3,8 ГГц, которые нужны для быстрого и дешёвого развёртывания 5G, но заняты Минобороны и Роскосмосом. Использование последних предполагается «в режиме совместимости со спецслужбами».
  • Взамен оператор должен внедрить систему, которая позволит силовым органам ограничивать или отключать «излучение радиоэлектронных средств связи», когда и где они сочтут нужным. Сейчас за отключение связи отвечают Минцифры и подведомственный ему ГРЧЦ.
  • Развитие 5G на базе единого оператора обсуждается с 2019 года. Тогда МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и «Ростелеком» договорились создать совместное предприятие (СП), которое должно было заняться расчисткой частот, пригодных для создания сетей.
  • В условиях дефицита зарубежного оборудования концепция единого оператора выглядит «более актуальной, чем несколько лет назад», говорит источник «Ъ». Созданное крупными телеком-компаниями СП за это время так и не достигло договорённостей со спецслужбами о выделение частот 3,4–3,8 ГГц, которые выбраны для стандарта 5G в мире.
  • В ноябре 2022 в Минцифры рассказали о том, как планируют развивать мобильные сети в России. В частности, в ведомстве сочли, что «экономической целесообразности» перехода от LTE к 5G на горизонте 2030 года нет, а также допустили возможность перехода сразу с 4G на 6G.
  • Тогда же разработчики оборудования подготовили дорожную карту развития мобильных сетей и 5G. В ней выделили пять ключевых направлений до 2030 года: разработка базовых станций для стандартов 2G, 4G и 5G на основе отечественных компонентов, а также прототипы оборудования 5G Advanced, 6G — и ПО для них.
  • В апреле 2023 года «Сколтех» объявил о создании отечественного производственного образца станции 5G. Она поддерживает частоты в диапазоне 4,4–4,99 ГГц.

#новость #5g

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47 комментариев
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 NotFop

У них мания- единый оператор. Как же они любят это. И даже перестали скрывать цели- "чтобы можно было в обмен отключать сеть с одного рубильника"...

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NeuroNoir

Фетиш на слово "единый"

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Веб Инструменты

И расходы на внедрение прослушки минимальные.

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Mary Murray

и расходы на замену начальника минимальные - мол по состоянию здоровья все такое

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Mary Murray

но ведь это удобно . кнопочку нажал и все

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Alexey Taruntaev

О, круто. Еще одна госмонополия со всеми вытекающими благами.

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Андрей Иванов

Вытекающими из бюджета деньгами скорее

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Веб Инструменты

Бюджет не распространяется на обычных людей, он им не принадлежит.

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Андрей Иванов

Так государство обычным людям ничем не обязано

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Веб Инструменты

Почему люди так переживают за бюджет, если он не их?

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Андрей Иванов

Зависть и жадность я думаю, государству с народом не повезло(

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Капибара

это блять народу пиздец как не свезло

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Mary Murray

благами для кого

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Mary Murray

а зачем 5Ж чтобы что и сколько он будет стоить

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Веб Инструменты

Чтобы формально быть не хуже африканских стран.

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Mary Murray

нет ли в ваших словах расизма

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Веб Инструменты

В Африке уже есть страны с 5G.

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Mary Murray

они обменяли 5Ж на суверенитет

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Веб Инструменты

Для полного суверенитета предлагаю Путину первым отправиться на Марс.

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Mary Murray

вы уже на 15 наговорили

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Веб Инструменты

Это хорошо, может быть через 15 лет в России появится 5G.

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Mary Murray

хитрец какой)

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Вадим Д.

Вот всё хорошо, пусть даже единый, нам не привыкать.

Только вот насчёт "быстрого и дешёвого развёртывания 5G" как-то очень сомнительно.

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Алексей Лышов

С 4ж на 6ж, еще скажите что мы не будем модернизировать ладу гранту, в электрокар, сразу сделаем «Гранталёт»

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krub

Там же есть переходная модель, гравицапа. Я видел в кино

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Mary Murray

где Лада -Эллада

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Веб Инструменты

Там где и все начинания — в стране Лапшаушии.

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Алексей Лышов

Надо было еще в 2012 дать шанс Ё-мобилю, помните такой?

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Mary Murray

да на нем жирик ездил

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Vladislav Kosinov

Может и сейчас ездит, они теперь оба в лучшем мире.

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Веб Инструменты

Оборудование сами разработают или африканские страны передадут?

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Mary Murray

китайские товарищи дадут

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Mary Murray

так что пора покупать телефон с 5Ж а сколько он стоит если в рублях

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Артем Иванов

Сейчас практически любой телефон дороже 25000р поддерживает 5G

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Александр Кайт

Внедрение 5G в России - это явно не про технологии и прогресс.

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Mary Murray

"а также допустили возможность перехода сразу с 4G на 6G". - лучше тогда сразу на 7Ж

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Алексей Алексеевич

А как же антимонопольная служба это оценит?

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Mary Murray

наконец то можно будет на даче смотреть порнохаб

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Mary Murray

ЦИСКА - вернись

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Александр Зайцев

Ебать, как много ботов в комментах.

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Mary Murray

где народный планшет чубайса

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Artem Chernov

Отключать, а еще поди прослушивать напрямую 🤔

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Слегка Придурковатый

Максут, да забудь ты уже про 5G. Не придуривайся, чо как маленький.

Не будет никакого 5G в ближайшие дохуя лет.

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Mary Murray

причина ?

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Tony Pizikato

Может лучше сразу ее не включать, чтоб потом не нужно было отключать? По факту это же нужно для того чтоб подключить максимальное количество IoT устройств к сети. Представляете, что произойдет, если все эти IoT устройства разом будут отключены от сети, да еще и по чьему-то желанию?

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Веб Инструменты

Кстати ☝️ зачем России 5G, если и устройств особо нет?

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Иван Иванов

Я считаю, что частоты под 5ж нужно вместе с танками передать росгвардии, они будут уничтожать пси-лучами мятежеников со стаканчиками

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47 комментариев
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