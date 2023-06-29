«Ъ»: Минцифры предложило создать единого оператора для развития 5G — ему передадут занятые силовиками частоты Статьи редакции
Взамен те получат право отключать связь, когда и где сочтут нужным.
- Министерство выдвинуло ряд инициатив в рамках проекта стратегии развития отрасли связи до 2035 года, рассказали источники «Ъ». Одна из них — создание единого радиочастотного оператора с госучастием для внедрения 5G. Собеседник газеты считает, что он может быть создан на базе «Ростелекома».
- Ведомство предлагает безвозмездно передать единому оператору частоты в трёх диапазонах: 4,8–4,99 ГГц, 694–790 МГц, а также 3,4–3,8 ГГц, которые нужны для быстрого и дешёвого развёртывания 5G, но заняты Минобороны и Роскосмосом. Использование последних предполагается «в режиме совместимости со спецслужбами».
- Взамен оператор должен внедрить систему, которая позволит силовым органам ограничивать или отключать «излучение радиоэлектронных средств связи», когда и где они сочтут нужным. Сейчас за отключение связи отвечают Минцифры и подведомственный ему ГРЧЦ.
- Развитие 5G на базе единого оператора обсуждается с 2019 года. Тогда МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и «Ростелеком» договорились создать совместное предприятие (СП), которое должно было заняться расчисткой частот, пригодных для создания сетей.
- В условиях дефицита зарубежного оборудования концепция единого оператора выглядит «более актуальной, чем несколько лет назад», говорит источник «Ъ». Созданное крупными телеком-компаниями СП за это время так и не достигло договорённостей со спецслужбами о выделение частот 3,4–3,8 ГГц, которые выбраны для стандарта 5G в мире.
- В ноябре 2022 в Минцифры рассказали о том, как планируют развивать мобильные сети в России. В частности, в ведомстве сочли, что «экономической целесообразности» перехода от LTE к 5G на горизонте 2030 года нет, а также допустили возможность перехода сразу с 4G на 6G.
- Тогда же разработчики оборудования подготовили дорожную карту развития мобильных сетей и 5G. В ней выделили пять ключевых направлений до 2030 года: разработка базовых станций для стандартов 2G, 4G и 5G на основе отечественных компонентов, а также прототипы оборудования 5G Advanced, 6G — и ПО для них.
- В апреле 2023 года «Сколтех» объявил о создании отечественного производственного образца станции 5G. Она поддерживает частоты в диапазоне 4,4–4,99 ГГц.
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У них мания- единый оператор. Как же они любят это. И даже перестали скрывать цели- "чтобы можно было в обмен отключать сеть с одного рубильника"...
Фетиш на слово "единый"
И расходы на внедрение прослушки минимальные.
и расходы на замену начальника минимальные - мол по состоянию здоровья все такое
но ведь это удобно . кнопочку нажал и все
О, круто. Еще одна госмонополия со всеми вытекающими благами.
Вытекающими из бюджета деньгами скорее
Бюджет не распространяется на обычных людей, он им не принадлежит.
Так государство обычным людям ничем не обязано
Почему люди так переживают за бюджет, если он не их?
Зависть и жадность я думаю, государству с народом не повезло(
это блять народу пиздец как не свезло
благами для кого
а зачем 5Ж чтобы что и сколько он будет стоить
Чтобы формально быть не хуже африканских стран.
нет ли в ваших словах расизма
В Африке уже есть страны с 5G.
они обменяли 5Ж на суверенитет
Для полного суверенитета предлагаю Путину первым отправиться на Марс.
вы уже на 15 наговорили
Это хорошо, может быть через 15 лет в России появится 5G.
хитрец какой)
Вот всё хорошо, пусть даже единый, нам не привыкать.
Только вот насчёт "быстрого и дешёвого развёртывания 5G" как-то очень сомнительно.
С 4ж на 6ж, еще скажите что мы не будем модернизировать ладу гранту, в электрокар, сразу сделаем «Гранталёт»
Там же есть переходная модель, гравицапа. Я видел в кино
где Лада -Эллада
Там где и все начинания — в стране Лапшаушии.
Надо было еще в 2012 дать шанс Ё-мобилю, помните такой?
да на нем жирик ездил
Может и сейчас ездит, они теперь оба в лучшем мире.
Оборудование сами разработают или африканские страны передадут?
китайские товарищи дадут
так что пора покупать телефон с 5Ж а сколько он стоит если в рублях
Сейчас практически любой телефон дороже 25000р поддерживает 5G
Внедрение 5G в России - это явно не про технологии и прогресс.
"а также допустили возможность перехода сразу с 4G на 6G". - лучше тогда сразу на 7Ж
А как же антимонопольная служба это оценит?
наконец то можно будет на даче смотреть порнохаб
ЦИСКА - вернись
Ебать, как много ботов в комментах.
где народный планшет чубайса
Отключать, а еще поди прослушивать напрямую 🤔
Максут, да забудь ты уже про 5G. Не придуривайся, чо как маленький.
Не будет никакого 5G в ближайшие дохуя лет.
причина ?
Может лучше сразу ее не включать, чтоб потом не нужно было отключать? По факту это же нужно для того чтоб подключить максимальное количество IoT устройств к сети. Представляете, что произойдет, если все эти IoT устройства разом будут отключены от сети, да еще и по чьему-то желанию?
Кстати ☝️ зачем России 5G, если и устройств особо нет?
Я считаю, что частоты под 5ж нужно вместе с танками передать росгвардии, они будут уничтожать пси-лучами мятежеников со стаканчиками