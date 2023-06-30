Техника
Евгения Евсеева

«Яндекс» и «Ланит» ищут покупателей на свои доли в СП по производству серверов OpenYard — Forbes Статьи редакции

Причина — изменение ситуации на рынке и желание «Яндекса» сосредоточиться на своей «профильной» деятельности, говорят источники.

  • «Яндекс» и «Ланит» изучают варианты выхода из совместного предприятия (СП) по производству серверного оборудования OpenYard, пишет Forbes со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
  • ВТБ, «Яндекс», «Ланит» и тайваньская Gigabyte объявили о создании СП для совместного производства серверов в России в июне 2021 года. В октябре они сообщили, что вложат более 1 млрд рублей в строительство завода в Рязани. В ноябре СП выпустило первые 200 серверов OpenYard на контрактном производстве в Зеленограде. Строительство завода закончили в мае 2023-го.
  • По словам собеседников Forbes, желание выйти из СП связано с «изменением ситуации на рынке за последние два года». Компании ищут покупателей среди «стратегических инвесторов, производителей вычислительной техники и других игроков на рынке».
  • Другой источник говорит, что «Яндекс» решил сконцентрироваться на своей «профильной деятельности». «В условиях сложностей с поставками оборудования и санкционных рисков проект отнимает много ресурсов и внимания», — добавляет он.
  • В «Яндексе» не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, в «Ланите» отказались от комментариев. В пресс-службе ОpenYard рассказали, что готовятся к запуску завода «в обычном режиме», а возможные изменения «носят организационный характер и никак не влияют на планы».

#новость #яндекс #ланит #openyard

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 Евгений Фрост

Не долго музыка играла...

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Erbol Utegenov

*яндекс.Музыка ©

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Александр

оплатити подписку

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Вася Пражкин

Недолго яндекс.фраер танцевал

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Илья Попов

А фраера долго танцуют. Получается, что ошибка.

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Вадим Д.

Как я тогда и говорил - фарс, блажь и... так всё и есть.
Впрочем, ничего нового.

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Erofeev

Вадим Д. как обычно предсказал будущее

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Iakhe Makhamadzhanov

Ахахахаха

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Илья Попов

Лучше смеяться, чем плакать. Мне нравится, когда люди улыбаются и смеются.

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Монохромный Ретропанк

Когда нужно было смеяться (в тучные времена) - они плакали что им Мегафон навязывает услуги. Теперь времена тощие, услуги навязывает военкомат - а они смеяться собрались. Ну адекват вообще? ))

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Илья Попов

Не горячись, это был сарказм.

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Монохромный Ретропанк

Вот и зря. Когда люди улыбаются - это хорошо. Вот только улыбацца надо кагда нада, а кагда нинада - улыбацца нинада. Ну кароч.

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Илья Попов

Вах, Гиви, это ты?

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Илья Попов

Возможно, вам не нравится, но у него логика на месте и отличное чутьё.

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Монохромный Ретропанк

Я тоже говорил "фарс, блажь". Не помню, по какому поводу. У меня тоже отличное чутьё?

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Илья Попов

Если без причины, то идиотизм, но если у вас была причина, однозначно ДА.

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Kiss1nger

Тут ненужно быть провидцем. В России в нынешней ситуации дюбые начинания обречены на провал.

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Леонид Бережной

Нейросеть все-таки. За ними будущее.

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Илья Попов

Наоборот, новое - похоже, они тоже собираются уходить. Возможно, что я ошибаюсь, но не удивлюсь...

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Сергей Я

Где говорил? Скинь ссылку.

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Невероятный Блондин
В «Яндексе» не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, в «Ланите» отказались от комментариев. В пресс-службе ОpenYard рассказали, что готовятся к запуску завода «в обычном режиме»

Журналисты Forbes как всегда, никакого фактчекинга.

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Монохромный Ретропанк

Ты предлагаешь чекать уже по факту, когда завод накроется тазом? Тогда это будет не Форбс, а Лентару.

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Леонид Бережной

НА Лента.ру напишут "отрицательно открылся"

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Илья Попов

Значит молчат, а молчание знак согласия.

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oleg.pimenov

Да лишь бы написать, зачем проверять

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S.Capusta

* А как дышал, как дышал! ))

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Илья Попов

Вы там дышали, а здесь радовались. Это, как прерванная песня.

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Makar

Как в последний раз...а-а-а ну да...

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Император Нолимоций
Строительство завода закончили в мае 2023-го.
«В условиях сложностей с поставками оборудования <...> проект отнимает много ресурсов и внимания»

Всё понятно. Опять склад посылочек с AliExpress с наклейко-лепочным столом на 5 человек ошибочно назвали заводом по производству чего-то.

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BlackTech

А вы ожидаете что там сервера с 0 будут делать ? Большая часть производителей серверов занимается лишь сборкой комплектующих, не более

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Гер Шмитт

Хотелось бы чтобы хотя бы текстолита произвели столько сколько нужно для этих плат.

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Александр Ольшевский

На сайте openyard указано что у них производство полного цикла )

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Вася Пражкин

Компоненты же не из речей вождя берутся, все завозные. Ну может кроме металлических ручек, хотя не факт.

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Ioanne

так почти все вендоры и работают

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Слегка Придурковатый

"желание «Яндекса» сосредоточиться на своей «профильной» деятельности"

И какая сейчас "профильная" деятельность у Яндекса? Про поиск прошу не шутить.

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Саша Панина

Чтобы ИИ текста побольше читал

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Makar

Такси...

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Александр

порофиль 7 на 20) мб такси?

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Eddie II

Релокация в Белград

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Нейрослав Жепетеев

"Ну не могло такого быть, ну вы что? Это всё проделки других!"

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Makar

ВСЁ. Спукнулись...

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Илья Попов

Газом пахнет.🤭

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Crystal с

а кто не будет брать отключим газ

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S1m0ne

комментирование себе отключи

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Дима Коренев

Он сам явно с этим не справится, помоги

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Makar

Включим...

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Илья Попов

Уже не нужно.

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Илья Попов

Не получилось! Я сказал бы наоборот - они перекрыли кислород.

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Веб Инструменты

Как и писал в предыдущем посте про строительство завода, что мало построить коробку - нужно еще и начинку создать.

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Crystal с

впихнуть невпихуемое ?

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