«Яндекс» и «Ланит» ищут покупателей на свои доли в СП по производству серверов OpenYard — Forbes Статьи редакции
Причина — изменение ситуации на рынке и желание «Яндекса» сосредоточиться на своей «профильной» деятельности, говорят источники.
- «Яндекс» и «Ланит» изучают варианты выхода из совместного предприятия (СП) по производству серверного оборудования OpenYard, пишет Forbes со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
- ВТБ, «Яндекс», «Ланит» и тайваньская Gigabyte объявили о создании СП для совместного производства серверов в России в июне 2021 года. В октябре они сообщили, что вложат более 1 млрд рублей в строительство завода в Рязани. В ноябре СП выпустило первые 200 серверов OpenYard на контрактном производстве в Зеленограде. Строительство завода закончили в мае 2023-го.
- По словам собеседников Forbes, желание выйти из СП связано с «изменением ситуации на рынке за последние два года». Компании ищут покупателей среди «стратегических инвесторов, производителей вычислительной техники и других игроков на рынке».
- Другой источник говорит, что «Яндекс» решил сконцентрироваться на своей «профильной деятельности». «В условиях сложностей с поставками оборудования и санкционных рисков проект отнимает много ресурсов и внимания», — добавляет он.
- В «Яндексе» не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, в «Ланите» отказались от комментариев. В пресс-службе ОpenYard рассказали, что готовятся к запуску завода «в обычном режиме», а возможные изменения «носят организационный характер и никак не влияют на планы».
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Не долго музыка играла...
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Недолго яндекс.фраер танцевал
А фраера долго танцуют. Получается, что ошибка.
Как я тогда и говорил - фарс, блажь и... так всё и есть.
Впрочем, ничего нового.
Вадим Д. как обычно предсказал будущее
Ахахахаха
Лучше смеяться, чем плакать. Мне нравится, когда люди улыбаются и смеются.
Когда нужно было смеяться (в тучные времена) - они плакали что им Мегафон навязывает услуги. Теперь времена тощие, услуги навязывает военкомат - а они смеяться собрались. Ну адекват вообще? ))
Не горячись, это был сарказм.
Вот и зря. Когда люди улыбаются - это хорошо. Вот только улыбацца надо кагда нада, а кагда нинада - улыбацца нинада. Ну кароч.
Вах, Гиви, это ты?
Возможно, вам не нравится, но у него логика на месте и отличное чутьё.
Я тоже говорил "фарс, блажь". Не помню, по какому поводу. У меня тоже отличное чутьё?
Если без причины, то идиотизм, но если у вас была причина, однозначно ДА.
Тут ненужно быть провидцем. В России в нынешней ситуации дюбые начинания обречены на провал.
Нейросеть все-таки. За ними будущее.
Наоборот, новое - похоже, они тоже собираются уходить. Возможно, что я ошибаюсь, но не удивлюсь...
Где говорил? Скинь ссылку.
Журналисты Forbes как всегда, никакого фактчекинга.
Ты предлагаешь чекать уже по факту, когда завод накроется тазом? Тогда это будет не Форбс, а Лентару.
НА Лента.ру напишут "отрицательно открылся"
Значит молчат, а молчание знак согласия.
Да лишь бы написать, зачем проверять
* А как дышал, как дышал! ))
Вы там дышали, а здесь радовались. Это, как прерванная песня.
Как в последний раз...а-а-а ну да...
«В условиях сложностей с поставками оборудования <...> проект отнимает много ресурсов и внимания»
Всё понятно. Опять склад посылочек с AliExpress с наклейко-лепочным столом на 5 человек ошибочно назвали заводом по производству чего-то.
А вы ожидаете что там сервера с 0 будут делать ? Большая часть производителей серверов занимается лишь сборкой комплектующих, не более
Хотелось бы чтобы хотя бы текстолита произвели столько сколько нужно для этих плат.
На сайте openyard указано что у них производство полного цикла )
Компоненты же не из речей вождя берутся, все завозные. Ну может кроме металлических ручек, хотя не факт.
так почти все вендоры и работают
"желание «Яндекса» сосредоточиться на своей «профильной» деятельности"
И какая сейчас "профильная" деятельность у Яндекса? Про поиск прошу не шутить.
Чтобы ИИ текста побольше читал
Такси...
порофиль 7 на 20) мб такси?
Релокация в Белград
"Ну не могло такого быть, ну вы что? Это всё проделки других!"
ВСЁ. Спукнулись...
Газом пахнет.🤭
а кто не будет брать отключим газ
комментирование себе отключи
Он сам явно с этим не справится, помоги
Включим...
Уже не нужно.
Не получилось! Я сказал бы наоборот - они перекрыли кислород.
Как и писал в предыдущем посте про строительство завода, что мало построить коробку - нужно еще и начинку создать.
впихнуть невпихуемое ?