Техника
Артур Томилко

Apple сократила планы по выпуску Vision Pro с 1 млн до 400 тысяч штук в 2024 году — FT Статьи редакции

Среди основных трудностей собеседники газеты называют высокое количество брака при производстве OLED-дисплеев.

Фото Bloomberg
  • На прогнозах Apple по выпуску гарнитур сказались сложность устройства и проблемы с производством комплектующих, рассказали источники FT в компании и среди её поставщиков.
  • Двое собеседников, близких к китайскому сборщику Luxshare, сообщили, что в 2024 году Apple готовится произвести меньше 400 тысяч устройств. Ещё два китайских поставщика, которые изготавливают отдельные компоненты для Vision Pro, заявили, что компания заказала у них всего 130-150 тысяч единиц продукции.
  • По данным газеты, ранее Apple планировала продать около 1 млн гарнитур за первый год. По мнению отраслевых аналитиков, сокращение ожидаемых поставок — признак того, что компания сомневается в возможности масштабировать производство нового устройства.
  • Среди основных трудностей собеседники FT называют поставки OLED-дисплеев — самой дорогой части устройства. В частности компания недовольна количеством брака при их производстве.
  • Apple представила гарнитуру смешанной реальности Vision Pro в июне 2023 года. Устройство сочетает функции дополненной и виртуальной реальности и работает на visionOS, с которой будут совместимы приложения для iOS и iPadOS. Оно должно поступить в продажу в начале 2024 года по цене $3499.
Техника
Полина Лааксо
«Качество, которое поддерживает шлем, лучше качества текущего контента»: первые впечатления от Apple Vision Pro за $3499 Статьи редакции

Ими поделились журналисты, которым дали возможность оценить часть функций нового устройства.

Источник: Reuters

#новость #apple #visionpro

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22 комментария
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 Вадим Д.

Возможно, потому что и с прогнозом спроса поторопились?

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Иван Серик

По моему они и с дизайном лохонулись!

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Сергей Я

И с ценой.

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Сергей Я

А что случилось?

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Антон Большаков

Не знаю что там жрут маркетологи эпла, но расчитывать что девай за 3.5 т.$ будет массовым... такое себе.

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Vitaly Ya

Но лям продали бы без вопросов, если замыкаться не на одну Америку.

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Антон Большаков

Сомневаюсь, ведь на рынке полно решений по проще, тот же Oculus/Meta* Quest 3 за 500 баксов.
*ну вы поняли

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Похер

Про Google Cardboard не забывай

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Антон Большаков

Ну зачем сразу в крайности.

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Похер

Ну тк нужно сравнивать всё же примерно технически равное
Всё же, у Quest 2/3 другая начинка, привёл бы в пример хотя бы Quest Pro

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Антон Большаков

А что не так с Quest 3 ? Он так же заявлен как AR/VR, его многие СМИ сравнивают как прямого конкурента с эпловским.
Понятно что в нем меньше функционала, но так и цена в 7 раз меньше.
Я не вижу смысла платить цену х7 за картинку 4к вместо 2,5к и дисплеем спереди, который показывает мои глаза.
И держим в уме, что окулус идет в комплекте с контроллерами, чего у эпла нету.

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Похер

Да, продешевили что-то

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Артур Мороз

Ну богатых людей тоже довольно много

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Mr Vuuu

Компания недовольна браком при производстве OLED, лол, они как бы и дорогие поэтому, но яблоко же не $499 за устройство просит.

Я в шоке с компании, уже настолько привыкли дешевый китайский хлам продавать и получать свыше 80% дополнительной прибыли, что уже ноют от 75%. Лучше конечно номерные модели айфонов выпускать по пару штук в год, вот только кредиты в штатах под два года дают и развести всех фанбоев не получиться, что-то заподозрят.

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Serge Schukin

Хороший коммент 👍
Но думаю - это они делают покерфейс (мину при плохой игре)) - после лонча посчитали фидбэк и скорректировали производство. Всё же этот гаджет совсем для трендсеттеров (из-за цены в том числе). Даже не для early adopters...

На основной горб гауссианы выйдет только второй или третий девайс в серии. И они решили to play safe. Кризисы кругом, опять же - сколько французов уже не смогут себе позволить эту штуку теперь - а ведь недавно - ещё могли...

P.S.
Кстати, это ни разу не плановый подход к производству - нееет, что вы! Невидимая рука рынка и только))

P.P.S.
прошу прощения за такое количество англицизмов - но из профессии термин не выкинешь 🤷‍♂️ я в этом слишком долго 😅

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Gogi Jan

Зоя Вексельштейн одобряет

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Fred Han

Ты говорил что ты шаришь в этой теме, ты бля

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Vitaly Ya

Вот тебе батенька и прогресс. Тупо нет мощностей создавать крутые штуки в больших количествах.

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Алексей

Одна девятка в ценнике лишняя. Как только это поймут, тогда, возможно, гаджет взлетит.

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Слегка Придурковатый

Даже внутри собственной секты не набралось столько платёжеспособных лох... последователей.

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умный человек

Сначала Цукенбурга понесло в метавселенную, теперь этих
Вот так капитализацию и пробёывают

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Юрий Б.

Хочешь быть крутым плати

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