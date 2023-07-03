Apple сократила планы по выпуску Vision Pro с 1 млн до 400 тысяч штук в 2024 году — FT Статьи редакции
Среди основных трудностей собеседники газеты называют высокое количество брака при производстве OLED-дисплеев.
- На прогнозах Apple по выпуску гарнитур сказались сложность устройства и проблемы с производством комплектующих, рассказали источники FT в компании и среди её поставщиков.
- Двое собеседников, близких к китайскому сборщику Luxshare, сообщили, что в 2024 году Apple готовится произвести меньше 400 тысяч устройств. Ещё два китайских поставщика, которые изготавливают отдельные компоненты для Vision Pro, заявили, что компания заказала у них всего 130-150 тысяч единиц продукции.
- По данным газеты, ранее Apple планировала продать около 1 млн гарнитур за первый год. По мнению отраслевых аналитиков, сокращение ожидаемых поставок — признак того, что компания сомневается в возможности масштабировать производство нового устройства.
- Среди основных трудностей собеседники FT называют поставки OLED-дисплеев — самой дорогой части устройства. В частности компания недовольна количеством брака при их производстве.
- Apple представила гарнитуру смешанной реальности Vision Pro в июне 2023 года. Устройство сочетает функции дополненной и виртуальной реальности и работает на visionOS, с которой будут совместимы приложения для iOS и iPadOS. Оно должно поступить в продажу в начале 2024 года по цене $3499.
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Возможно, потому что и с прогнозом спроса поторопились?
По моему они и с дизайном лохонулись!
И с ценой.
А что случилось?
Не знаю что там жрут маркетологи эпла, но расчитывать что девай за 3.5 т.$ будет массовым... такое себе.
Но лям продали бы без вопросов, если замыкаться не на одну Америку.
Сомневаюсь, ведь на рынке полно решений по проще, тот же Oculus/Meta* Quest 3 за 500 баксов.
*ну вы поняли
Про Google Cardboard не забывай
Ну зачем сразу в крайности.
Ну тк нужно сравнивать всё же примерно технически равное
Всё же, у Quest 2/3 другая начинка, привёл бы в пример хотя бы Quest Pro
А что не так с Quest 3 ? Он так же заявлен как AR/VR, его многие СМИ сравнивают как прямого конкурента с эпловским.
Понятно что в нем меньше функционала, но так и цена в 7 раз меньше.
Я не вижу смысла платить цену х7 за картинку 4к вместо 2,5к и дисплеем спереди, который показывает мои глаза.
И держим в уме, что окулус идет в комплекте с контроллерами, чего у эпла нету.
Да, продешевили что-то
Ну богатых людей тоже довольно много
Компания недовольна браком при производстве OLED, лол, они как бы и дорогие поэтому, но яблоко же не $499 за устройство просит.
Я в шоке с компании, уже настолько привыкли дешевый китайский хлам продавать и получать свыше 80% дополнительной прибыли, что уже ноют от 75%. Лучше конечно номерные модели айфонов выпускать по пару штук в год, вот только кредиты в штатах под два года дают и развести всех фанбоев не получиться, что-то заподозрят.
Хороший коммент 👍
Но думаю - это они делают покерфейс (мину при плохой игре)) - после лонча посчитали фидбэк и скорректировали производство. Всё же этот гаджет совсем для трендсеттеров (из-за цены в том числе). Даже не для early adopters...
На основной горб гауссианы выйдет только второй или третий девайс в серии. И они решили to play safe. Кризисы кругом, опять же - сколько французов уже не смогут себе позволить эту штуку теперь - а ведь недавно - ещё могли...
P.S.
Кстати, это ни разу не плановый подход к производству - нееет, что вы! Невидимая рука рынка и только))
P.P.S.
прошу прощения за такое количество англицизмов - но из профессии термин не выкинешь 🤷♂️ я в этом слишком долго 😅
Зоя Вексельштейн одобряет
Ты говорил что ты шаришь в этой теме, ты бля
Вот тебе батенька и прогресс. Тупо нет мощностей создавать крутые штуки в больших количествах.
Одна девятка в ценнике лишняя. Как только это поймут, тогда, возможно, гаджет взлетит.
Даже внутри собственной секты не набралось столько платёжеспособных лох... последователей.
Сначала Цукенбурга понесло в метавселенную, теперь этих
Вот так капитализацию и пробёывают
Хочешь быть крутым плати