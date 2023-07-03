Планам Мeta* выйти на рынок Китая со своей гарнитурой Quest могут помешать прежние высказывания Марка Цукерберга — WSJ Статьи редакции
По словам источников, компания провела переговоры с несколькими ИТ-компаниями, но потенциальные партнёры обеспокоены прошлой критикой топ-менеджера в адрес Китая.
- Meta* решила возобновить бизнес в Китае и продавать свою гарнитуру виртуальной и смешанной реальности Quest в стране, узнала WSJ. Компания провела переговоры с несколькими китайскими ИТ-компаниями и «добилась прогресса» с Tencent, рассказали знакомые с вопросом источники издания.
- По словам источников, любая сделка с Tencent сделала бы её эксклюзивным продавцом гарнитур Meta* в стране. Компания получила бы возможность использовать устройства для своих продуктов и новый источник выручки. При этом Meta* китайский рынок мог бы помочь окупить часть миллиардных расходов на разработку гарнитур, ПО и приложений для метавселенной, отмечает WSJ.
- Но, говорят собеседники, будущий бизнес может осложнить обеспокоенность китайских руководителей по поводу Марка Цукерберга. В частности, в 2020 году он заявлял, что китайские ИТ-компании угрожают американскому бизнесу, рассказывали источники WSJ. В том же году администрация Дональда Трампа заявила о желании заблокировать TikTok «по соображениям национальной безопасности».
- Отношение официальных лиц к Цукербергу также может «добавить неопределённости», если Meta* и её партнёр обратятся за разрешениями на свои продукты и сервисы в Китае. Соцсети компании в стране заблокированы.
- Ещё одна возможная проблема, говорят источники, — контент для Quest. По их словам, вероятно, пользователям будут предоставлять контент специально для местного рынка. Дополнительные сложности в любой сделке — снижение потребительских расходов в Китае и политика властей насчёт обработки пользовательских данных.
Представитель Meta* отказался от комментариев, Tencent не ответила на запрос.
*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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"Планам Мeta* выйти на рынок Китая со своей гарнитурой Quest могут помешать прежние высказывания Марка Цукерберга"
На самом деле, планам Меты выйти на китайский рынок помешают не прежние высказывания Марка Цукерберга, а нахуйникомуненужность гарнитур Quest. Как и в целом бредни звероящера о метавселенных.
Чел женат на азиатке. Это ж карт бланш
Хммм-мм, высказывания мешают. а я думал, что херовый продукт, отсутствие контента и неадекватная цена
Хе-хе (-:
Скора будут по хатам все сидеть в своих метавсленных а биткоин властелины ходим по пустым улочкам наслаждаясь отсутствием остальных игроков метареальности. Как еще съездить в турцию в сезон чтоб по жопам на пляжах не ходить?
Форс метавселенных вообще крутая тема, производство без производства, производи контент для майнкрафта, плати дошиками рисовакам, разоряй родителей прогрессивной молодежи, товарооборот без производственных мощностей, мечта муссона и люминарка.
Ой, ламината, всегда путаю эти понятия.