Техника
Полина Лааксо

Российские ИТ-производители предложили ограничить импорт готовых серверов, но разрешить ввоз компонентов для них Статьи редакции

Так они надеются нарастить заказы от корпоративных клиентов.

Источник: «Аквариус»
  • Идею ограничить ввоз серверов и систем хранения данных (СХД), но при этом не препятствовать ввозу плат, жёстких дисков и процессоров высказал Минпромторгу консорциум «Вычислительная техника» — туда входят производители инфраструктурных решений Yadro, «Аквариус», Kraftway, «Булат» и другие, пишет «Ъ» со ссылкой на источник в производстве электроники.
  • Авторы предложения надеются, что это поможет простимулировать спрос со стороны корпоративных заказчиков. Пока они получают большинство заказов от госструктур, а бизнес закупает иностранное оборудование, «на котором исторически строил инфраструктуру». «Сбер», например, направлял запросы на закупку серверов и СХД Huawei, Dell и NetApp на сумму свыше $150 млн, сообщал ранее «Ъ».
  • В F+ tech считают, что сборка решений внутри страны — это «плюс», так как для этого будут строить предприятия и создавать рабочие места. К тому же это «[обеспечит] гарантии инвестиций российских компаний в собственные производства». По мнению представителя F+ tech, такие же меры можно принять для смартфонов и ноутбуков.
  • Директор по ИТ и цифровой трансформации «Дом.РФ» Николай Козак полагает, что в России даже в случае запрета «не смогут выпускать четырёхпроцессорные серверы и функциональные скоростные СХД с выполнением требований реестра радиоэлектроники». И ограничения нужно вводить тогда, когда у оборудования есть «не менее четырёх аналогов», говорит он.
  • Аналогов именно серверов на российском рынке достаточно, считает руководитель направления ИТ-инфраструктуры «К2Тех» Алексей Зотов. Проблемы наблюдаются скорее с СХД. По его словам, текущие решения не смогут «удовлетворить запросы» тех, кто закупает оборудование за рубежом.

Вендоры просто займутся переклейкой наклеек, то есть, по сути, будут ввозить функциональные скоростные СХД как запчасти, собирать и продавать под своим брендом.

Николай Козак, управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации «Дом.РФ»
  • О том, что Минпромторг обсуждает возможность ограничить ввоз техники более 20 иностранных брендов, среди которых HPE, Acer, Asus, IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fusitsu, HP, xFussion, Inspur, Cisco, Hitachi, Arista, Delta Electronics, Oracle и другие, «Ъ» писал в начале июня 2023 года. Ведомство подтвердило, что получило запрос от «Вычислительной техники».

#новость

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 Dmitry Abutkov

Сим-салабим, ахалай-махалай.
Обязательно надо дунуть, иначе чудо не произойдёт.

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Антон Большаков

Мне кажется они там не только дуют, но уже и колятся...

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Lisa Hamilton

и снюс под язык прячут

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MEGAtraXXXer666

Пожалуй самое безобидное

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Слегка Придурковатый

В баре "Голубая устрица" пополнение.

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Дмитрий

Москвич 3.
Сервер 4.

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Denis Shaykin (Denchis)

Раз ребятки такие умные, то почему бы не влить свои собственные средства, хотя бы в такое место, как Альтоника? Зеленоград и производство микроэлектроники?

Николай Козак, к сожалению прав по поводу переклейки шильдиков, факт.

А вот вложив коммерческие бабки в создание и развитие собственного, то тут уже ответственность и при толковом управляющем на производстве можно и нужно добиваться успехов, а не перепродавать с маржой в минимум 1000% на гос закупках "отечественные сервера".

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Вася Пражкин
Зеленоград и производство микроэлектроники?

Так пробовали уже и не раз.

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SmoothGrad

У меня Ядро уже лет как 5-7 в работе. К сожалению первые образцы были лучше текущих :(
Те же депо в целом то же могут работать - но саппорт у них никакущий.

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Невкусно и грустно
будут строить предприятия и создавать рабочие места

Какие? По производству направленных реек?

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Alex Shevchenko

По сборке готовой продукции)

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MakaR

По наклейке шильдиков...

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Вадим Д.

А российские ИТ-производители не хотят начать производить? А ещё лучше — производить конкурентоспособную и востребованную продукцию?
Не вижу леса рук.

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M.R.T.

Чтобы начать производить, надо уметь производить

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Вадим Д.

Ага, и иметь производства, научно-техническую базу и подготовленных специалистов, это да. Сплошные препятствия.

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Pavel S

Вы не в курсе, что в России есть ИТ-производители, потому что вы полны предубеждений и даже не искали про них информацию.

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Алексей С

Успешные бизнесмены с VC не привыкли всякой ерундой заниматься.

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Евгений Широков

Маразм в российском айти крепчает.

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SmoothGrad

а где В СНГ не так ?

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Vladimir Ivanov

А вы забавный :). Я вам ставлю дизлайк под этой новостью, потому что считаю что вы не правы. Вы тут же находите мой старый комментарий под другой (думаю рандомной) новостью и там ставите дизлайк мне 😂. Думал фабрику троллей закрыли... Ан нет 🤷

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Дмитрий Зима

рациональное расходование бюджета: есть комиссия по расширению параллельного импорта, и параллельно с ней комиссия по ограничению параллельного импорта. Ждем новость когда первая начнет корректировать запреты второй из-за дефицита серверов в РФ

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Фоксик

Не. Вы что? Надо создать третью комиссию, которая будет сглаживать противоречия в работе первых двух

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Антон Большаков

Полагаю что логика следующая - запретить ввоз готовой продукции, что бы собирать комплектуху и выпускать под своим шильдиком с х2 ценой.

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ZuDwa

Да, а корпоративным клиентам нужно будет это ещё навязать законодательно. Они же не планируют в этом участвовать.

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Sergey Prince

Боятся конкуренцию не вывезти? Пхпхпхпхп. Классика.

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Вадим Д.

Не боятся, а не выаозят активно.

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Полит Зак Лючённый

вывозят. сервера. из китая

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Alex Shevchenko

Бизнес план 😁

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НаряднаяШайга

Из серии - я у мамы бизнесмен)

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Alex Shevchenko

"Мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки"))

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M.R.T.

Логично, ведь на одной наклейке заработаешь меньше чем на сотне

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НаряднаяШайга

ООО российские айти производители. А давайте...

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Полит Зак Лючённый
Николай Козак полагает, что в России даже в случае запрета «не смогут выпускать четырёхпроцессорные серверы и функциональные скоростные СХД с выполнением требований реестра радиоэлектроники»

иноагент какой-то, даже фамилия вражеская. расстрелять

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Дмитрий Зима

а что такое? разве шильдик - это не 99% состава изделия? Еще же картонную упаковку можно посчитать

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ZuDwa

Дело в том, что шилдик это иногда 90℅ стоимости. В данном случае дороже продать можно без шилдика.

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SmoothGrad

Давно пора. Почему бы и нет. Начать с узловой сборки для рынка, потом свое сделать на базе опыта и снова рынок уже своим заместить.

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Dev

Сходили на семинар по обмену опытом и повышению квалификации к лоббистам российского автопрома?

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C. Steel
Российские ИТ-производители предложили ограничить импорт готовых серверов, но разрешить ввоз компонентов для них

Предлагаю ограничить ввоз всего через всех, кроме меня. Я создам рабочие места и не буду пилить госбюджет. Обещаю, трижды!

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Вася Пражкин
и не буду пилить госбюджет

а смысл тогда?

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Сергей Я

Поддерживаю

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A B

Кекаю с дблв, которые радуются этой новости, видимо не помнят как импортозамещали мониторы, переклеивая шильдики. В общем, кто надо переклеит шильдики, заставит покупать это г втридорога корп клиентов вместо нормальных дешевых рыночно оцененных серверов, в результате для конечного потребителя подорожают товары и услуги.

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Научный микроскоп

обычное лоббирование интересов недопроизводителей пихающих в свой корпус зарубежыне компоненты, против переклейщиков наклеек и параллельного испорта нормальных серверов

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Dima Alexeev

Если запрет на ввоз готовых СХД не даст экономике ничего, кроме обогащения консорциума «Вычислительная техника», то запрет нужен только на реализацию таких идей.

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Вячеслав Ермаков

"Вендоры просто займутся переклейкой наклеек" - честность наше всё

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44 комментария
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