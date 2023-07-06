Техника
Полина Лааксо

Samsung анонсировала презентацию Galaxy Unpacked — она состоится 26 июля 2023 года Статьи редакции

Помимо смартфонов, на ней могут показать часы и планшеты.

  • Мероприятие впервые пройдёт в Сеуле, Южная Корея, в 14:00 мск. Трансляцию будут вести на YouTube-канале производителя.
  • По словам Engadget, на презентации представят новые версии складных телефонов Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip — это двойной Z Fold 5, а также складывающийся пополам Z Flip 5.
  • В 9to5Google ожидают, что компания вдобавок к этому покажет обновлённый планшет линейки Galaxy Tab S9 и часы Galaxy Watch 6.

#новость #samsung

1497 просмотров
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13 комментариев
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 Вася Пражкин

Есть вообще люди, которые новый Гэлэкси ждут? Кто вы?

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Роман

Я вообще уже ничего не жду. Жизнь — тлен.

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Alex Shevchenko
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Комментарий удален модератором

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Невероятный Блондин
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Слегка Придурковатый

Времена раскладушек ушли. Убирайте их в чулан.

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Rax034

Интересно посмотреть что там с пятым фолдом. Четвёртый чёт вообще разочаровал, ничего нового особо, прям как айфон.

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Alex Shevchenko

Сравнение с ифоном иронично звучит))

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4Chan Sung

Не могу отделаться от мысли, что он сломается рано или поздно

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Mansplaining

Как и любой телефон. Это не повод его не покупать

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Куртуазный маньерист

Сегодня Гугл прислал, что будет Пиксель раскладушка

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Саша Молодцов

Уже обзоры русскоязычные вроде появились.

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Tit Terner

Новый старый Z Fold 4 ой 5, 4, 5, ой 3 фолд молт болд

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CHI DA?

Жду 6 вотчи

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13 комментариев
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