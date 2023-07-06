Samsung анонсировала презентацию Galaxy Unpacked — она состоится 26 июля 2023 года Статьи редакции
Помимо смартфонов, на ней могут показать часы и планшеты.
- Мероприятие впервые пройдёт в Сеуле, Южная Корея, в 14:00 мск. Трансляцию будут вести на YouTube-канале производителя.
- По словам Engadget, на презентации представят новые версии складных телефонов Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip — это двойной Z Fold 5, а также складывающийся пополам Z Flip 5.
- В 9to5Google ожидают, что компания вдобавок к этому покажет обновлённый планшет линейки Galaxy Tab S9 и часы Galaxy Watch 6.
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Есть вообще люди, которые новый Гэлэкси ждут? Кто вы?
Я вообще уже ничего не жду. Жизнь — тлен.
Комментарий удален модератором
Времена раскладушек ушли. Убирайте их в чулан.
Интересно посмотреть что там с пятым фолдом. Четвёртый чёт вообще разочаровал, ничего нового особо, прям как айфон.
Сравнение с ифоном иронично звучит))
Не могу отделаться от мысли, что он сломается рано или поздно
Как и любой телефон. Это не повод его не покупать
Сегодня Гугл прислал, что будет Пиксель раскладушка
Уже обзоры русскоязычные вроде появились.
Новый старый Z Fold 4 ой 5, 4, 5, ой 3 фолд молт болд
Жду 6 вотчи