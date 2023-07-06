Техника
Маша Цепелева

Поставщики бытовой техники поднимут цены второй раз за год на фоне роста курсов валют Статьи редакции

Стоимость вырастет на 10-15% с середины августа, прогнозируют производители.

  • О повышении цен сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько писем от производителей бытовой техники и электроники дистрибуторам. В них говорится о повышении закупочных цен из-за изменения курсов иностранных валют.

  • Получение писем подтвердил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов. Среди производителей, заявивших о росте цен — Archelik (бренды Beko, Grundig, Indesit и др.), группа «СЕБ-Восток» (Tefal, Moulinex, Rowenta), Maunfeld, Lex и другие.

  • В письме от «СЕБ-Восток» говорится о повышении цен в среднем на 10% с 4 августа 2023 года. Глава представительства в России Candy-Hoover Group (бренды Candy, Rosieres, Hoover, Otsein-Hoover, Helkama-Hoover, Zerowatt, Iberna и Gias, «Вятка») Глеб Мишин сообщил, что из-за курса валют компании «приходится поднимать розничные цены на 15%». Другие производители не ответили на запросы издания.
  • Повышение закупочной стоимости техники рассматривают и в Schaub Lorenz: «Нам необходимо точно просчитать рост курса валют и определить, на сколько именно будет подниматься цена». А розничные цены могут увеличиться ещё больше, потому что «у некоторых ритейлеров и продавцов может быть разная маржинальность».
  • Большие всего изменения коснутся товаров без производства в России — смартфонов, ноутбуков и планшетов, добавил Погудалов. По его словам, «новые ценники на эти устройства можно ожидать уже на следующей неделе, ориентировочно стоимость поднимется на 10–15%». Цены на бытовую технику увеличатся в середине августа, так как у ритейлеров «ещё есть нераспроданные складские запасы».
  • 6 июля 2023 года доллар подорожал до 93 рублей, евро — 102 рубля. Это максимальные значения с конца марта 2022 года. Предыдущее увеличение цен на электронику было в апреле 2023-го, также из-за курсов валют.

#новость #бытоваятехника

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56 комментариев
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 fedafone

А на фоне снижения курса валют кто-нибудь хоть раз снижал цены?)

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Alex Shevchenko

Хорошая шутеечка 😁👍

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Игорь Ромин

Apple в свое время снижал, ну и если зайти в iPhone 14 Pro на DNS то там видно, что они цену туда-сюда таскают

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Ware Wow

Ну в прошлом году можно было наблюдать имхо.
Если рынок есть, то кто-то все равно начнет снижать, и всё.
Есть ожидаемая маржинальность, ее и будут придерживаться, плюс нужен же и объем продаж.

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неформат

нет, ну что уж вы, они ж закупят задорого вот и будьте добры покупать задорого 😏🤷

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Зеленый самолетик

По телеку сказали, что это стратегическое снижение на фоне деградации доллара и евро и отдох рубля на более выгодные позиции

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Хозяин

рубль закрепился на новом плацдарме

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1 комментарий
Себастиан Перейра

Валютная плановая перегруппировка

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Фоксик

Стоит признать, что сценаристы нового сезона нашей реальности откровенно не стараются. С одной стороны, они пугают общественность ядерным апокалипсисом, который должен случиться со дня на день, а с другой — создают ажиотаж вокруг растущего доллара. Вы уж определитесь: если мы доживаем последние часы, зачем нам грязная зелёная бумажка? В общем, забастовка сценаристов в Голливуде не прошла даром. Лучшие ушли, а замену себе не подготовили
(C)пиз

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Зеленый самолетик

А поставщики снизят цену когда курс спадет?
Спойлер (Нет)

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Даниил Слесарчук

да-да, поставщики во всем виноваты, надо к Путину обратится, чтоб приструнил их

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Продюсер душнила

Производители не верят, что курс откатится обратно? Этого. Не может. Быт.

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Eugene Podosenov

Поставщики, производителям похер

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Alex R

Теперь за айфон модники будут год работать

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zinkovvi

а у кого-то это просто рабочий инструмент...

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неформат

сдаётся мне шо ссылаясь на курс сейчас ценники на всё перерисовывать начнут от батона до гандона, да мтс?

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Jane Willison

уже начали. они не виноваты - НАТО гадит.

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Rownie

Полюбому на складах лежит техника купленная по курсу 50 но цены поднимут уже сейчас

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Alex Shevchenko

Формально, чтобы не снижать объём будущих закупок, им придется поднять цены на товар уже закупленный по более низкой цене 🤷

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НаряднаяШайга

Это крупный ритейл так делает, Аля днс. А продавцы электроники на маркетплейсах по факту избавляются от товара с минимальной наценкой, у них и раскупают партии от одного часа, до одних суток, ничего не залеживается, и крупные помещения нет необходимости арендовывать

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2 комментария
Сергей Я

Лежала и может лежит ещё, подтому весь год цены на электронику особо не росли.

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Nursultan

Ну включи логику, те 50 рублей это нынешные 90, техника в долларах стоит столько же это рубль обесценился

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Сергей Я

Эльвира, ты этого добивалась????😡

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Чукча в танке

друзья сильно просили

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1 комментарий
Зеленый самолетик

Оскорбление рубля, считается дискредитацией?

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Jane Willison

кто позволил поднимать цены

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Себастиан Перейра

В раше же демократия и свободный рыночек
Чо не нравица?

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3 комментария
НаряднаяШайга

Что значит поднимут? На озоне продавцы ежедневно поднимают. Позавчера купил хард за 2100, сегодня уже 2350, а вчера было 2200. Работают на опережение, как говорится

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Чукча в танке

завтра курс просядет, а цены останутся... welcome to russia

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Jane Willison
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debil

Ай хорошо! Все по плану!

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Jane Willison

план чтобы уменьшить количество пенсионеров

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Рядовой Шутник

Это благо, вы не понимаете

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Let that sink in

Даешь айфон за 200к

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Jane Willison

зачем вам айфон - картошка же есть

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1 комментарий
Andy

Выше цены, еще выше!

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zinkovvi

"Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...Все выше, выше, и выше"

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Jane Willison

то есть пенсионеры должны умереть?

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Себастиан Перейра

Пенсионеры айфонами питаются?
Хрючево в дикси не подорожает
Инфа 146%

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3 комментария
Мискам

Нет Коммерсанту веры , даже и не спрашивайте почему

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Владимир Покуц

Как раз хотел телефон обновить, очень вовремя

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НаряднаяШайга

Согласен с Алексашенко, он правильно говорит про летний лаг в три месяца, к концу лета закончится дефляция и осенью импортные товары подорожают на 30%

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Слегка Придурковатый

Христос терпел - и нам велел.

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Dark Soul

Как же так? Никогда не было и вот опять. Видимо нато поднасрало, не иначе…

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