Получение писем подтвердил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов. Среди производителей, заявивших о росте цен — Archelik (бренды Beko, Grundig, Indesit и др.), группа «СЕБ-Восток» (Tefal, Moulinex, Rowenta), Maunfeld, Lex и другие.