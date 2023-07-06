Поставщики бытовой техники поднимут цены второй раз за год на фоне роста курсов валют Статьи редакции
Стоимость вырастет на 10-15% с середины августа, прогнозируют производители.
- О повышении цен сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько писем от производителей бытовой техники и электроники дистрибуторам. В них говорится о повышении закупочных цен из-за изменения курсов иностранных валют.
Получение писем подтвердил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов. Среди производителей, заявивших о росте цен — Archelik (бренды Beko, Grundig, Indesit и др.), группа «СЕБ-Восток» (Tefal, Moulinex, Rowenta), Maunfeld, Lex и другие.
- В письме от «СЕБ-Восток» говорится о повышении цен в среднем на 10% с 4 августа 2023 года. Глава представительства в России Candy-Hoover Group (бренды Candy, Rosieres, Hoover, Otsein-Hoover, Helkama-Hoover, Zerowatt, Iberna и Gias, «Вятка») Глеб Мишин сообщил, что из-за курса валют компании «приходится поднимать розничные цены на 15%». Другие производители не ответили на запросы издания.
- Повышение закупочной стоимости техники рассматривают и в Schaub Lorenz: «Нам необходимо точно просчитать рост курса валют и определить, на сколько именно будет подниматься цена». А розничные цены могут увеличиться ещё больше, потому что «у некоторых ритейлеров и продавцов может быть разная маржинальность».
- Большие всего изменения коснутся товаров без производства в России — смартфонов, ноутбуков и планшетов, добавил Погудалов. По его словам, «новые ценники на эти устройства можно ожидать уже на следующей неделе, ориентировочно стоимость поднимется на 10–15%». Цены на бытовую технику увеличатся в середине августа, так как у ритейлеров «ещё есть нераспроданные складские запасы».
- 6 июля 2023 года доллар подорожал до 93 рублей, евро — 102 рубля. Это максимальные значения с конца марта 2022 года. Предыдущее увеличение цен на электронику было в апреле 2023-го, также из-за курсов валют.
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А на фоне снижения курса валют кто-нибудь хоть раз снижал цены?)
Хорошая шутеечка 😁👍
Apple в свое время снижал, ну и если зайти в iPhone 14 Pro на DNS то там видно, что они цену туда-сюда таскают
Ну в прошлом году можно было наблюдать имхо.
Если рынок есть, то кто-то все равно начнет снижать, и всё.
Есть ожидаемая маржинальность, ее и будут придерживаться, плюс нужен же и объем продаж.
нет, ну что уж вы, они ж закупят задорого вот и будьте добры покупать задорого 😏🤷
По телеку сказали, что это стратегическое снижение на фоне деградации доллара и евро и отдох рубля на более выгодные позиции
рубль закрепился на новом плацдарме
Валютная плановая перегруппировка
Стоит признать, что сценаристы нового сезона нашей реальности откровенно не стараются. С одной стороны, они пугают общественность ядерным апокалипсисом, который должен случиться со дня на день, а с другой — создают ажиотаж вокруг растущего доллара. Вы уж определитесь: если мы доживаем последние часы, зачем нам грязная зелёная бумажка? В общем, забастовка сценаристов в Голливуде не прошла даром. Лучшие ушли, а замену себе не подготовили
(C)пиз
А поставщики снизят цену когда курс спадет?
Спойлер (Нет)
да-да, поставщики во всем виноваты, надо к Путину обратится, чтоб приструнил их
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Производители не верят, что курс откатится обратно? Этого. Не может. Быт.
Поставщики, производителям похер
Теперь за айфон модники будут год работать
а у кого-то это просто рабочий инструмент...
сдаётся мне шо ссылаясь на курс сейчас ценники на всё перерисовывать начнут от батона до гандона, да мтс?
уже начали. они не виноваты - НАТО гадит.
Полюбому на складах лежит техника купленная по курсу 50 но цены поднимут уже сейчас
Формально, чтобы не снижать объём будущих закупок, им придется поднять цены на товар уже закупленный по более низкой цене 🤷
Это крупный ритейл так делает, Аля днс. А продавцы электроники на маркетплейсах по факту избавляются от товара с минимальной наценкой, у них и раскупают партии от одного часа, до одних суток, ничего не залеживается, и крупные помещения нет необходимости арендовывать
Лежала и может лежит ещё, подтому весь год цены на электронику особо не росли.
Ну включи логику, те 50 рублей это нынешные 90, техника в долларах стоит столько же это рубль обесценился
Эльвира, ты этого добивалась????😡
друзья сильно просили
Оскорбление рубля, считается дискредитацией?
кто позволил поднимать цены
В раше же демократия и свободный рыночек
Чо не нравица?
Что значит поднимут? На озоне продавцы ежедневно поднимают. Позавчера купил хард за 2100, сегодня уже 2350, а вчера было 2200. Работают на опережение, как говорится
завтра курс просядет, а цены останутся... welcome to russia
Ай хорошо! Все по плану!
план чтобы уменьшить количество пенсионеров
Это благо, вы не понимаете
Даешь айфон за 200к
зачем вам айфон - картошка же есть
Выше цены, еще выше!
"Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...Все выше, выше, и выше"
то есть пенсионеры должны умереть?
Пенсионеры айфонами питаются?
Хрючево в дикси не подорожает
Инфа 146%
Нет Коммерсанту веры , даже и не спрашивайте почему
Как раз хотел телефон обновить, очень вовремя
Согласен с Алексашенко, он правильно говорит про летний лаг в три месяца, к концу лета закончится дефляция и осенью импортные товары подорожают на 30%
Христос терпел - и нам велел.
Как же так? Никогда не было и вот опять. Видимо нато поднасрало, не иначе…