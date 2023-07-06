Японская Gather Tech представила камеру MiniCa для съемки фото и видео — весом 17 грамм Статьи редакции
Внутри есть разъём для карты памяти microSD.
93 просмотров
- Размеры MiniCa — 40x47x36 мм. Это самая маленькая и лёгкая камера в мире, пишет Gizmochina.
- У камеры 0,96-дюймовый дисплей. Она также записывает видео с разрешением 1920x1080 пикселей и делает фотографии — 3760x2128. Ёмкость аккумулятора — 180 мАч, камера может работать до 60 минут без подзарядки. В комплект входит устройство для чтения карт microSD, чтобы перенести файлы на компьютер.
- MiniCa пока не продаётся в магазинах. Заказать её можно через краундфайдинговую платформу Green Funding. Остались только экземпляры за 7024 иен (около $49 или 4400 рублей). Разработчики уже собрали 1,44 млн иен (около $10 тысяч), хотя планировали 1 млн иен (около $7 тысяч).
Забавная игрушка, но потерять можно даже в кармане (-:
Что с ней делать кроме как потерять почти сразу?
Если ты не знаешь, сколько платят за фото жены в чужих объятиях и её пролёт мимо наследуемого имущества, то кто тебе виноват)
Я думаю, это её первый рынок.
Да и вообще, японцы, возвращающие традиции минимализма и до сих пор любящие этот минимализм даже во сне на футонах, наверное, оценят.
Утя)