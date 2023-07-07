Техника
Артур Томилко

Apple начнёт продавать гарнитуру Vision Pro в магазинах по предварительной записи в начале 2024 года — Bloomberg Статьи редакции

Продавцы должны будут помочь клиентам настроить устройство и научить им пользоваться.

  • Компания попросит первых покупателей Vision Pro лично посетить магазин, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман. Apple планирует начать продажи в начале 2024 года в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а затем развернуть их ещё примерно в 270 точках по всей стране.
  • В магазинах выделят специальные зоны с креслами, демонстрационными моделями Vision Pro и дополнительными аксессуарами для гарнитуры. Продавцы должны будут помочь клиенту настроить устройство и научить им пользоваться, рассказали источники, знакомые с планами компании.
  • Продажи гарнитуры в других странах начнутся в конце 2024 года. По словам собеседников Гурмана, инженеры Apple работают над локализацией устройства для Франции, Германии, Австралии, Китая, Гонконга, Японии и Кореи. Однако окончательного решения о последовательности выхода на зарубежные рынки ещё не принято.
  • Прежде чем запустить продажи в других странах, Apple начнёт продавать Vision Pro через интернет-магазин. Компания разрабатывает приложение для iPhone, которое сканирует голову человека, чтобы определить необходимый размер прокладки для изоляции внешнего света. Онлайн-покупателям также предложат загрузить данные об остроте зрения, чтобы изготовить дополнительные линзы.
Фото Apple
  • Apple представила гарнитуру смешанной реальности Vision Pro в июне 2023 года. Устройство сочетает функции дополненной и виртуальной реальности и работает на visionOS, с которой будут совместимы приложения для iOS и iPadOS. Оно должно поступить в продажу в начале 2024 года по цене $3499.
  • В июле 2023 года источники FT рассказали, что Apple значительно сократила планы по выпуску Vision Pro из-за сложности устройства и проблем с производством комплектующих. По данным газеты, компания рассчитывала произвести около 1 млн гарнитур в первый год, но китайский сборщик Luxshare получил заказ лишь на 400 тысяч изделий.

#новость #apple #visionpro

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71 комментарий
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 Вадим Д.

— Вот так надевается, вот здесь включаем.
— А порно для этой штуки у вас есть?
— Нет...
— Ну... хорошо, мы тогда ещё походим, посмотрим, если что — вернёмся.

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Alex Shevchenko

А у вас есть точно такие же, но с....... Нет?.. Будем искать...

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Aleks B

схуяли нет

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4 комментария
Joseph

Вадим, твой ИИ на порнхабе обучали?

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Антон Большаков

Девайс за 3.5к зелени, на пользование которым нужен консультант в магазине - зуб даю разойдется как пирожки /сарказм/

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Андрей Комягин

Выглядит как развод для лохов типа пылесоса rainbow или фена Dyson)) где втирают дичь про космические технологии

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Олег Воронов

А вдруг так и будет?

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1 комментарий
Let that sink in

А какие юз кейсы у него? Квест 2 в свое время брал с вполне конкретной целью - поиграть в half life alyx, и еще 4-5 топовых в то время игр для VR. Квест 3, думаю, возьму с той же целью, как более продвинутый чем второй. А под эппловский шлем какой контент?

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11 комментариев
Вася Пражкин

В чем определенно плюс - Apple раскатает VR в массы. Это не получилось у Гугла, Цукера, Сони и других. Будем надеяться, что они просто не умеют готовить, так как продвижения уж очень хочется в этом направлении.

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Aleks B

А у кого когда то получалось, кроме эппла?

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8 комментариев
Serge Schukin

Именно так. Жду этого момента с 2011г. Как только эппл поможет с tech adoption - китайцы наштампуют круче и дешевле (и на андроиде 😅)

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1 комментарий
Axel Denisenko
В чем определенно плюс - Apple раскатает VR в массы. Это не получилось у Гугла, Цукера, Сони и других.

Странная логика. Дофигища компаний совместно не смогли завлечь пользователей устройствами в 6-7 раз дешевле этого. Была статистика в 2021 году вроде, когда озвучивали, что в мире, за все время, было продано около 37 млн. VR устройств.

По информации фирмы, за весь 2021 год было продано 8.7 млн Quest 2.

... а тут только планируют 400 тыс. в первый год! При этом некоторые крупнейшие игровые компании до сих пор заявляют, что не видят смысла создавать ААА много миллионные проекты под VR, потому что устройств и пользователей слишком мало и отбить вложения крайне сомнительная задача.

*фанаты Apple смеялись и гудели на презентации из-за цены, а Тим Кук открыто в интервью заявил, что не знает сможет ли себе позволить их новое устройство обычный человек.

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Arina Panfilova

Чёрное зеркало, новый сезон

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Гоги Твардовски

Серия про двух мужиков, которые в VR друг друга шпилили.

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Невероятный Блондин
Онлайн-покупателям также предложат загрузить данные об остроте зрения, чтобы изготовить дополнительные линзы.

Вот бы они заодно изобрели тест на остроту зрения в домашних условиях.

Неужели единственно что у нас есть, это закрыть один глаз и читать разные буквы? Хочу революцию.

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S1m0ne

Новая таблица Сивцева. Революция)

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10 комментариев
Alex Shevchenko

Не положено!☝️😁

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2 комментария
Вася Пражкин
Хочу революцию

Запрос принят, с Вами свяжутся, никуда не выходите из квартиры.

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Rax034

Когда посмотрел цену в рублях:

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Vika Berezina

И не факт, что цены не вырастут

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Дуайт Шрут
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Ярослав Богданов

С каждым днем все дороже становится

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Aleks B

эппл красавы, как всегда задрайвят новый рынок

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Don Draper

Новый?!)))

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3 комментария
Yan Pimenov

Чел на обложке наверное новую мечеть в Грозном показывает

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Григорий Ефремов

Лучшее же, что можно посмотреть)

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Ренат Ренатович

Вот до чего ваши интернеты довели. Увидал тут араба, обслуживающего белого покупателя😂

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Комментарий удален модератором

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unowned self

Мне кажется из оригинальной статьи куда-то пропало предложение про Канаду и Англию:

Apple said it will offer the headset in other countries at the end of 2024. The company is discussing the UK and Canada as two of its first international markets with Asia and Europe soon after, although a final decision hasn’t been made, according to the people, who asked not to be named discussing internal matters. Apple engineers are working to localize the device for France, Germany, Australia, China, Hong Kong, Japan and Korea, the people said.

Хотя конечно "решение еще не принято", но все же

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debil
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Andre Morua

а зачем вот это вот все по курсу 100 - пусть продают у себя на западе

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Невероятный Блондин

Это очень смешно, но там молодой и провинциальный дезингер скачал и занес меня в чс после конструктивной критики его поделия для сайта белья.
Кажется я опять попал точно в цель ((

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71 комментарий
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