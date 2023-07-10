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Техника
DTF

В России представили компьютеры «Бобёр» и «Ворон» с отечественной материнской платой и процессорами Intel Статьи редакции

Подходят даже для требовательных задач, включая игры.

3227 просмотров

  • Устройства представила компания Delta Computers. Они оснащённы собственной материнской платой «Анемона 2» на базе чипсета Intel H610, которая поддерживает современные процессоры Intel Core Alder Lake и Raptor Lake. Стоимость компьютеров не приводится.

  • «Бобёр» BBiH2 — компьютер с форм-фактором SFF, предназначенный для офисных задач. Компактный корпус даёт возможность эффективно использовать рабочее пространство сотрудника, заявили в Delta Computers.
  • «Ворон» VRiH2— универсальный компьютер с классическим mini-Tower-корпусом. Эта модель со слотом PCIe 5.0x16 подходит для работы с ресурсоёмким ПО, в том числе для видеомонтажа и САПР-моделирования.

  • Обе модели поддерживают скоростные М.2 NVMe-накопители, до 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 с частотой 3200 МГц, до 16 ТБ SSD или HDD, оснащены видеовыходами DP, HDMI и VGA, а также портами USB-A 3.2 Gen 2 и USB Type-C 3.2 Gen 1.

К текущему поколению ПК, которые больше ориентированы на специализированные задачи, добавились новые продукты на базе универсального чипсета H-серии, закрывающие все основные потребности пользователя. Таким образом, теперь мы можем предложить решения для большинства современных сотрудников разных областей и профилей.

Никита Пашковский, менеджер по продукту Delta Computers

#новость #delta

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114 комментариев
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 S1m0ne

Почему всё такое, как будто сейчас DOOM включат и пустят(

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Stas Sokolov

Дум ремастеред! :)

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Pavel S

Какая разница, что там под столом стоит, гудит, мигает

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Sam Greenwood

Нет худа без бобра!

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C. Steel

Нет ворона без бобра.

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1 комментарий
Илья Кузнецов

Ух какой дизайн, нехватает еще кнопки турбо

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noname

Да норм дизайн, не гони)

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4 комментария
Froxy

настоящий бобер!

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Андрей Симагин

В следующей версии добавят

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Вера Мельникова

последний штрих ,о котором забыли

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angleworm

Это какая-то шутка? Мне кажется, никто уже даже не старается, просто тянут прикол с происходящего и испытывают кринжометры на прочность.

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Добрый Пуховик

.

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Михаил Барабаш

Перешёл по ссылке:
"Готовое решение АРМ «Лось» на базе ПК «Бобёр» и мониторов «Сова»"
Чудесные продающие названия.

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Denis Zotov

Клавиатура "Дятел" и манипулятор "Крыса"?

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Evgeny

"Яблоко" и "Мелкий софт" сильно лучше или это другое?

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4 комментария
Вадим Д.

Анемона, Бобёр, Ворон... Скучно, товарищи! И что там кроме названий из отечественного?

Сварог, Ярило и Перун — даёшь мощь 🤘🏻

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Pavel S

То ли дело "Яблоко"!

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ondefeat

Чипсет Intel, а отечественная потому что текстолит местный?

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noname

А Мерседес - это германская машина?

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6 комментариев
Вася Пражкин

Насчет текстолита - не факт, а вот скрепы на картонной коробке точно наши

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Seppo Nopilainen

а для ментов будет версия "Воронок"?

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Хозяин

Вертухай

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1 комментарий
Egor Savelyev

Bóbr, kurwa! Ja pierdolę, jakie bydlę! Bober!

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Евгений Широков

Кто кого pierdolet?

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Jakob K

Бобер, выдыхай!

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Роман

Цирк с зоопарком

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Piu-piu

«Нырнуть в бобра»

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Giraffe

А на каком предприятии отечественную материнку производят?

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Хозяин

На секретном. Повторный подобный вопрос приравнивается к госизмене.

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Киприан Лейн

Foxconn

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1 комментарий
C. Steel

Резонит?

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Seppo Nopilainen

Если без стеба: отчего в РФ такой херовый нейминг?

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Darth Swordman

Когда он на латинице — все тоже говорят, что херово. Видимо, разрабы решили, что всё равно никто не оценит, так пусть хоть поржут))

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1 комментарий
Nikolay Skidanov
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Seppo Nopilainen

.

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7 комментариев
noname

Вопрос на миллион.

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Roman Bannov

Шикарный нейминг.

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noname

Тоже удивляюсь. "Ворон" - прикольно, согласен, но "Бобёр"?))
Почему вообще у нас с неймингом такие проблемы, интересно? Только в оружии круто придумывают, остальное - лютая дичь, конечно.

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18 комментариев
Дмитрий Кулешов

Ценообразованием для госструктур займутся специалисты из ООО "Мамонт"
P.S. Простите

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Павел Некрашевич

Черный ворон, что ты глючишь?
Над Бобровой головой…

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Куртуазный маньерист

Где цены? Смысл это представлять без цен?

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Хозяин

Цена апаратов неизвестна, но известна цена их отсутствия - потеря суверенитета.

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Евгений Широков

По любому заоблачные. Не так давно смотрел смартфоны, знатно охуел. За 30 тысяч телефон с характеристиками китайца бюджетника. Похоже компы в России в скором будущем будет редкостью в наших домах

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6 комментариев
noname

В хайпе, вестимо.

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Владимир Егоров

Цены секретны. Повторный подобный вопрос приравнивается к госизмене.

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Олег Павлов

Бобр курва, я пердолю!

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Михаил Петров

А никому не показалось странным проц интел 12 поколения 5.5ггц а диск до 48гб?))) надеюсь это очепятка))

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noname

Кажется, ты - первый адекватный критик тут))

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fullstackoff
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Дмитрий Клепиков

Комменты намного круче самой статьи. Ржу в голос :))

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Тимон

Это шедеврально!

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Сергей Д.

А чего, сразу Эпл должен получится? Надо же с чего то начинать

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ВДБ Vdb

Будет чем школы и соц. значимые объекты оснащать

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Рэдрик Шухарт

У меня смешанные эмоции.

Негативные: классический всратый нейминг. Ещё бы бакланом назвали или бараном. Ну есть же куча топонимов наших родных. Назовите его Урал, Дон, Кубань, Машук, Ямал. С Эльбрусом и Байкалом же нормально было. Да даже у животных и растений есть куда более благородные названия, еще не занятые оружием.

Положительные: системник выглядит так тепло и по-родному, у меня мой первый ПК в 2005 году был в примерно таком же по дизайну корпусе и по цвету и по фактуре. Только не хватает флоппи-привода и CD-дисковода (именно CD-R, тогда CD-RW и тем более DVD были роскошью).

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Dimm Debrov

Просто грубовато звучит на РУ, а если бы было Crow 2X или Beaver X то звучало бы более привычнее уху ИТшника)

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Shoo

Beaver X это название для серии тематического видеоконтента скорее.

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Brittany Moore
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Внешний хот-дог

Что за кринжатина

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Сергей Плахин

ну и сколько будут стоить?

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Кирилл Панин

ну и названия конечно

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Ivan Ksenofontov

Beaver BBiH2 PRO Deluxe Edition . Звучит не плохо даже для слабого бобра 😄👍 или Crow VRiH2.0 on M2 PRO MAX

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Юрий Буркин

интересно как подбирались названия

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Рэдрик Шухарт

Как обычно в этойстране: или по указке начальника-самодура, или по пьяни или накурке. Типа "гыгы, бобёр, гыгы, выдыхай, бобёр"

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Зеленый самолетик

Почему нет отверстия для дискет?

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Зеленый самолетик

Прошу прощения, а что именно в этом Пека разработанное и произведённое в РФ?

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114 комментариев
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