К текущему поколению ПК, которые больше ориентированы на специализированные задачи, добавились новые продукты на базе универсального чипсета H-серии, закрывающие все основные потребности пользователя. Таким образом, теперь мы можем предложить решения для большинства современных сотрудников разных областей и профилей.