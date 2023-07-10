В России представили компьютеры «Бобёр» и «Ворон» с отечественной материнской платой и процессорами Intel Статьи редакции
Подходят даже для требовательных задач, включая игры.
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Устройства представила компания Delta Computers. Они оснащённы собственной материнской платой «Анемона 2» на базе чипсета Intel H610, которая поддерживает современные процессоры Intel Core Alder Lake и Raptor Lake. Стоимость компьютеров не приводится.
- «Бобёр» BBiH2 — компьютер с форм-фактором SFF, предназначенный для офисных задач. Компактный корпус даёт возможность эффективно использовать рабочее пространство сотрудника, заявили в Delta Computers.
- «Ворон» VRiH2— универсальный компьютер с классическим mini-Tower-корпусом. Эта модель со слотом PCIe 5.0x16 подходит для работы с ресурсоёмким ПО, в том числе для видеомонтажа и САПР-моделирования.
Обе модели поддерживают скоростные М.2 NVMe-накопители, до 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 с частотой 3200 МГц, до 16 ТБ SSD или HDD, оснащены видеовыходами DP, HDMI и VGA, а также портами USB-A 3.2 Gen 2 и USB Type-C 3.2 Gen 1.
Почему всё такое, как будто сейчас DOOM включат и пустят(
Дум ремастеред! :)
Какая разница, что там под столом стоит, гудит, мигает
Нет худа без бобра!
Нет ворона без бобра.
Ух какой дизайн, нехватает еще кнопки турбо
Да норм дизайн, не гони)
настоящий бобер!
В следующей версии добавят
последний штрих ,о котором забыли
Это какая-то шутка? Мне кажется, никто уже даже не старается, просто тянут прикол с происходящего и испытывают кринжометры на прочность.
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Перешёл по ссылке:
"Готовое решение АРМ «Лось» на базе ПК «Бобёр» и мониторов «Сова»"
Чудесные продающие названия.
Клавиатура "Дятел" и манипулятор "Крыса"?
"Яблоко" и "Мелкий софт" сильно лучше или это другое?
Анемона, Бобёр, Ворон... Скучно, товарищи! И что там кроме названий из отечественного?
Сварог, Ярило и Перун — даёшь мощь 🤘🏻
То ли дело "Яблоко"!
Чипсет Intel, а отечественная потому что текстолит местный?
А Мерседес - это германская машина?
Насчет текстолита - не факт, а вот скрепы на картонной коробке точно наши
а для ментов будет версия "Воронок"?
Вертухай
Bóbr, kurwa! Ja pierdolę, jakie bydlę! Bober!
Кто кого pierdolet?
Бобер, выдыхай!
Цирк с зоопарком
«Нырнуть в бобра»
А на каком предприятии отечественную материнку производят?
На секретном. Повторный подобный вопрос приравнивается к госизмене.
Foxconn
Резонит?
Если без стеба: отчего в РФ такой херовый нейминг?
Когда он на латинице — все тоже говорят, что херово. Видимо, разрабы решили, что всё равно никто не оценит, так пусть хоть поржут))
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Вопрос на миллион.
Шикарный нейминг.
Тоже удивляюсь. "Ворон" - прикольно, согласен, но "Бобёр"?))
Почему вообще у нас с неймингом такие проблемы, интересно? Только в оружии круто придумывают, остальное - лютая дичь, конечно.
Ценообразованием для госструктур займутся специалисты из ООО "Мамонт"
P.S. Простите
Черный ворон, что ты глючишь?
Над Бобровой головой…
Где цены? Смысл это представлять без цен?
Цена апаратов неизвестна, но известна цена их отсутствия - потеря суверенитета.
По любому заоблачные. Не так давно смотрел смартфоны, знатно охуел. За 30 тысяч телефон с характеристиками китайца бюджетника. Похоже компы в России в скором будущем будет редкостью в наших домах
В хайпе, вестимо.
Цены секретны. Повторный подобный вопрос приравнивается к госизмене.
Бобр курва, я пердолю!
А никому не показалось странным проц интел 12 поколения 5.5ггц а диск до 48гб?))) надеюсь это очепятка))
Кажется, ты - первый адекватный критик тут))
Комменты намного круче самой статьи. Ржу в голос :))
Это шедеврально!
А чего, сразу Эпл должен получится? Надо же с чего то начинать
Будет чем школы и соц. значимые объекты оснащать
У меня смешанные эмоции.
Негативные: классический всратый нейминг. Ещё бы бакланом назвали или бараном. Ну есть же куча топонимов наших родных. Назовите его Урал, Дон, Кубань, Машук, Ямал. С Эльбрусом и Байкалом же нормально было. Да даже у животных и растений есть куда более благородные названия, еще не занятые оружием.
Положительные: системник выглядит так тепло и по-родному, у меня мой первый ПК в 2005 году был в примерно таком же по дизайну корпусе и по цвету и по фактуре. Только не хватает флоппи-привода и CD-дисковода (именно CD-R, тогда CD-RW и тем более DVD были роскошью).
Просто грубовато звучит на РУ, а если бы было Crow 2X или Beaver X то звучало бы более привычнее уху ИТшника)
Beaver X это название для серии тематического видеоконтента скорее.
Что за кринжатина
ну и сколько будут стоить?
ну и названия конечно
Beaver BBiH2 PRO Deluxe Edition . Звучит не плохо даже для слабого бобра 😄👍 или Crow VRiH2.0 on M2 PRO MAX
интересно как подбирались названия
Как обычно в этойстране: или по указке начальника-самодура, или по пьяни или накурке. Типа "гыгы, бобёр, гыгы, выдыхай, бобёр"
Почему нет отверстия для дискет?
Прошу прощения, а что именно в этом Пека разработанное и произведённое в РФ?