BMW представила солнцезащитные очки для мотоциклистов с проекцией скорости, температуры и навигации Статьи редакции
Они должны поступить в продажу в США до конца 2023 года.
- Очки называются BMW ConnectedRide Smartglasses. В оправу над правой линзой встроен небольшой проектор, который выводит информацию на стекло, пишет The Drive. Устройство также оснащено аккумулятором, других датчиков и камер в нём нет.
- Проекция позволяет следить за температурой воздуха, скоростью движения, включенной передачей и маршрутом. Пользователи могут выбрать формат отображения навигации: упрощённую стрелку, которая показывает направление движения, или экран с подробной информацией о маршруте и названиями улиц.
- Очки могут быть изготовлены с учётом формы головы и шлема, заявляют в BMW. В комплект также входят две пары линз. Одни из них прозрачные на 85% и предназначены для шлемов с защитным стеклом. Вторые за счёт тонировки превращают очки в солнцезащитные.
- Устройство подключается к смартфону и получает информацию через приложение BMW Motorrad. Очки должно поступить в продажу в США до конца 2023 года. Их стоимость пока не раскрывается.
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Будущее наступает! GTA на мотоциклах, круть 🤘🏻 Лишь бы от управления не отвлекало.
Солнцезащитные очки в Матрице человекам очень пригодятся.
Забаньте, пожалуйста, бота.
На мопеде альфа по деревне гонять самое то )
Цена всего 9 999$
Их стоимость пока не раскрывается.
Главное чтоб не стоили по цене мотоцикла БМВ