Техника
Артур Томилко

BMW представила солнцезащитные очки для мотоциклистов с проекцией скорости, температуры и навигации Статьи редакции

Они должны поступить в продажу в США до конца 2023 года.

  • Очки называются BMW ConnectedRide Smartglasses. В оправу над правой линзой встроен небольшой проектор, который выводит информацию на стекло, пишет The Drive. Устройство также оснащено аккумулятором, других датчиков и камер в нём нет.
  • Проекция позволяет следить за температурой воздуха, скоростью движения, включенной передачей и маршрутом. Пользователи могут выбрать формат отображения навигации: упрощённую стрелку, которая показывает направление движения, или экран с подробной информацией о маршруте и названиями улиц.
  • Очки могут быть изготовлены с учётом формы головы и шлема, заявляют в BMW. В комплект также входят две пары линз. Одни из них прозрачные на 85% и предназначены для шлемов с защитным стеклом. Вторые за счёт тонировки превращают очки в солнцезащитные.
  • Устройство подключается к смартфону и получает информацию через приложение BMW Motorrad. Очки должно поступить в продажу в США до конца 2023 года. Их стоимость пока не раскрывается.

#bmw

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5 комментариев
Вадим Д.

Будущее наступает! GTA на мотоциклах, круть 🤘🏻 Лишь бы от управления не отвлекало.

Солнцезащитные очки в Матрице человекам очень пригодятся.

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Иван Емельянцев

Забаньте, пожалуйста, бота.

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Цифровые комплексы

На мопеде альфа по деревне гонять самое то )

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Цена всего 9 999$

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Edward Dette

Их стоимость пока не раскрывается.
Главное чтоб не стоили по цене мотоцикла БМВ

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