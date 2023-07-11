Стартап Nothing представил свой второй смартфон — Phone (2) по цене от $599 Статьи редакции
У него остался дизайн первой модели, но изменились характеристики.
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- Nothing официально представил смартфон, пишет The Verge. Множество его характеристик компания раскрывала заранее, поэтому главная новость — это цена и дата начала продаж, уточняет издание.
- Phone (2) доступен для предзаказа с 11 июля в США и Великобритании, в продажу он поступит с 17 июля. Стоимость — от $599 (€679 и 579 фунтов). Доступны два цвета на выбор.
- Phone (2) не отличается радикально от своего предшественника, Phone (1), который компания представила в июле 2022 года. Смартфон сохранил свою главную особенность — «полупрозрачная» задняя поверхность корпуса, на которой расположены светодиоды. У неё появились новые функции: теперь подсветка может указывать на уровень громкости и другие параметры, а не только сообщать об уведомлениях.
- При этом у Phone (2) улучшились характеристики. Теперь cмартфон оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 вместо Qualcomm Snapdragon 778G+. Изменилась диагональ экрана — с 6,5 до 6,7 дюйма. Дисплей — OLED LTPO с частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость — 1600 нит.
- По стартовой цене можно купить базовую версию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Есть расширенные — с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной за $699 (€729 и 629 фунтов) и 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной за $799 (€849 и 699 фунтов).
- Разрешение тыльных камер не изменилось — по 50 Мп каждая. Фронтальная камера теперь находится в центре дисплея, а не в углу. Ёмкость аккумулятора составляет 4700 мАч, смартфон поддерживает быструю зарядку с мощностью 45 Вт и беспроводную в 15 Вт.
Выглядит прикольно, киберпанк
Месяц назад взял себе Nothing Phone (1) вместо iPhone. Полет нормальный. Если есть вопросы по телефону, то можете писать в личку или оставлять комментарии.
После агрызка любое ведро покажется верхом совершенства. С другой стороны - чего не православный самсунг? На дизайн клюнул? )))
Лучше огрызка так пока ничего и не приудмали
Слова не мальчика, но сектанта.
Слова не сектанта, но мальчика.
Не начинай, любой человек может ошибаться, у него ещё все впереди.
Как показывает практика, если стал сектантом - то это навсегда (за редкими исключениями). Невероятный Блондин не даст соврать.
Вас просто не взяли в секту, вот вы и беситесь.
Не люблю эппле и ноуты на интелах г дорогущее (тротлят, ломаются, серия 2017 была просто пи$@& - издыхающий ссд и клава бабочка, ремонт по цене нового хорошего ноута и замена на такой же галимый ссд) но айфоны работают хорошо. Андроиды и рядом не стояли.
Дазайн :D , это вы об этой перделке с огоньками для детей? очень смешно ,
Тоже удивился, но кому то зашло же, вот я и спросил отчего не другой? Ну, хотя есть и встречный аргументы, "все лохи с Айфонами, а такой только у меня и у Майкла Джексона" )))
Тогда можно было купить сяоми , там столько моделей , точно будет не так как у всех :)
Как там с ПО сейчас? Фризы, микрофризы, зависания намертво? Как аккумулятор держит: время экрана от 100% до 20% без подзарядки? У меня Пиксель 7, очень уж расстраивает — ПО кривое через раз, 2 месяца жор батареи и 1.5 часа экрана.. пофиксили вроде, но а что дальше?!
После последнего апдейта время работы по ощущениями сократилось на 25%. Чтобы отключить и снова подключить AirPods 2 приходилось перезагружать телефон. Смарт упорно не видел подключения.
В системе явных фризов и зависаний нет. Микрофризы редко. Больше проблем с приложениями. Например, в KFC не возвращается в "Меню" после перехода на вкладку "Купоны". Недавно приложение Тинькофф вылетало. Но это длилось всего один день. Сейчас все норм. Это, скорее, их косяк, а не Nothing OS.
Тесты аккумулятора лучше посмотри в сети. Я "ничем" пользуюсь в основном для фоновой музыки, пару часов посмотреть ютюб, зайти в банки и маркетплейсы. В моем случае уходит 50% в день.
Приложил расход за сегодня со 100% до 57%. Можешь сам оценить. Активный экран 3 ч. 44 мин., 2 часа Bluetooth.
Почти год с Ничефоном.
Зависаний намертво никогда не было, иногда микрофризы были.
Батарейка не супер большая, но на рабочий день хватает. (4 часа экрана наверное точно есть, зависит от частоты, на 60гц меньше ест)
Какой iPhone был , 6-7й ?
XR
Я так понял, это для тех же, кто любит системники со свистелками-перделками. Чтоб всё светилось, мигало и танцевало. Для школьников, короче.
Очень точное определение ЦА андроидфонов.
"андроидфонов"
У тебя слишком много ошибок в слове "айфон".
Для фотографий как диодовые лампы. Вполне функционально.
Интересно, конечно, насколько этот Nothing OS близок к нормальному чистому андроиду и как быстро оно будет получать обновления.
Чистый андроид, без неуместных поисков гугл на каждом месте.(привет pixel)
На 1 ничефоне сейчас 13 андроид и регулярно обновляется
Нормальный, чистый, андроид... Это такой тонкий троллинг?)
Nothing Else Matters, как известно.
Дороговат он для своих ТТХ.
Норм аппарат!
крутая смелая идея. Сейчас необычные решения — похоже, единственный способ прорваться через плотное кольцо монополистов
монополистами становятся не просто так, в цивилизованных странах
Жду телефон, на котором можно пропатчить KDE под FreeBSD.