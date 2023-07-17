Intel вложила $9 млн в производителя роботов-гуманоидов Figure Статьи редакции
Инвестиции помогут ускорить выпуск коммерческого продукта.
- Венчурная компания Intel Capital купила долю в Figure. Стороны не раскрыли оценку разработчика. Инвестиции и опыт Intel «помогут ускорить выпуск коммерческого автономного робота-гуманоида Figure 01».
- Стартап «может изменить представление об искусственном интеллекте и повлиять на экономику труда», объяснил вложения управляющий директор Intel Capital Марк Лайдон.
- Предприниматель Бретт Эдкок основал Figure в мае 2022 года, он потратил на запуск $100 млн собственных средств (в 2018-м он продал первый стартап Vettery за эту же сумму). После года работы компания привлекла $70 млн от Parkway Venture Capital, Aliya Capital, Bold Ventures и других. В штате стартапа 40 человек, среди них бывшие сотрудники Boston Dynamics, Tesla, Apple и других компаний.
- Figure создаёт робота с ИИ, который может заменить человека в работе на складах, в логистике, на производстве и в розничной торговле.
- Впервые компания показала разработку в марте 2023 года. Устройство высотой 170 см и весом 60 кг может поднимать вес до 20 кг и передвигаться со скоростью 1,2 м/с, по данным компании. Время непрерывной работы на одном заряде аккумулятора — пять часов.
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Федя в ахуе🤣
🤣
робот -гуманоид звучит кринжово
Ура, гуманоиды на интелах 🤘🏻
Когда запилят Федю на эльбрусе?
Пора пересматривать терминатора, как их там гасить надо будет?)
Капча [Подтвердите что вы человек] заиграла новыми красками.
А он сможет найти мёртвую зону камер, загаситься и с корешами по складу хуярить пивас, который как бы случайно подобрал с упавшего поддона?
Надеюсь, что нет. Иначе нам, кожаным, точно пизда.
О гумноид...