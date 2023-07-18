«Яндекс» начал продажу своего третьего «умного» телевизора с диагональю 55 дюймов Статьи редакции
Стоит 36 990 рублей.
- Это самые большие «умные» телевизоры в линейке, объявила компания. Купить устройства можно на «Яндекс Маркете», в «М.Видео» и «Ситилинке», в подарок пользователи получат три месяца подписки «Плюс».
- Телевизоры поддерживают разрешение 4K, контрастность — 5000:1. У них безрамочный дизайн и два динамика общей мощностью 20 Вт. Пользователи могут смотреть телеканалы, фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах, играть в игры и так далее.
- Есть Bluetooth, Wi-Fi, AV-вход, Ethernet, три входа HDMI и два USB, оптический аудиовыход для саундбара или домашнего кинотеатра и слот CI/CI+ для спутниковой антенны.
- Поддерживается управление голосом через пульт — для этого нужно нажать кнопку и сказать «Алисе», что сделать. Например, помощник может включить фильм или поставить его на паузу. Если объединить телевизор с «умной» колонкой, отдавать команды можно только голосом, без пульта. Телевизор будет работать и с другими устройствами «умного» дома, добавили в компании.
- «Яндекс» представил свои первые «умные» телевизоры с «Алисой» и на платформе «Яндекс ТВ» осенью 2022 года. Тогда компания показала две модели — с диагональю 43 дюйма и 50 дюймов. В «Яндексе» уточнили vc.ru, что модель с диагональю 55 дюймов — третье устройство, «скоро будут новые модели».
- В компании рассказывали, что телевизоры разрабатывали самостоятельно. Первую партию собирали в Китае, но в будущем устройства будут собирать в России.
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Да начал и начал. "Умных" телевизоров сейчас столько, что глупый, небось, и не найти.
Про характеристики самого дисплея всего 1 предложение
55 дюймов ЛСД панели по цене похода в бар на компанию. Разве это не рай? На этот вопрос могут ответить только люди сидевшие в 90ых на списанном мониторе у бати на работе.
Если он такой умный, то почему сам себя не продаёт, а еще курсы по продажам. А?