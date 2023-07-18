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Первый смартфон на российской ОС Rosa Mobile выпустят осенью — он будет стоить не больше 40 тысяч рублей Статьи редакции

Разработчики ожидают, что первыми пользователями станут сотрудники госсектора.

Источник: НТЦ «ИТ РОСА»
  • О планах начать выпускать смартфоны на базе Rosa Mobile осенью 2023-го РБК рассказал Олег Карпицкий, глава компании-разработчика операционной системы НТЦ ИТ «РОСА». Предполагается, что устройства будут стоить не больше 40 тысяч рублей.
  • Rosa Mobile создана на основе Linux, и разработчики пытались интегрировать в неё «лучший опыт пользователей Android и iOS», поэтому новая ОС должна быть знакома владельцам современных смартфонов, отметил Карпицкий.
  • Создатели системы разработали все инженерные решения — к примеру, переписали драйверы для компонентов устройства. Кроме того, в Rosa Mobile не использовались компоненты Android, чтобы обезопасить смартфоны от возможного отключения со стороны Google.
  • На старте новая ОС будет поддерживать приложения, для которых необходим интернет: банковские, онлайн-магазины и госуслуги. Однако для приложений, где используются системы позиционирования, потребуется доработка Rosa Mobile.
  • У операционной системы будет собственный магазин с рабочим названием RosaStore. Там будут размещаться как системные, так и сторонние приложения. Поддержка RuStore на Rosa Mobile также предусмотрена.
  • НТЦ ИТ «РОСА» планирует зарабатывать на выплатах со стороны разработчиков приложений, платёжных сервисах и техподдержке для корпоративных пользователей.
  • Разработчики уже договорились о выпуске первой партии смартфонов в Зеленограде на линии «Рутек» и ведут обсуждения с другими производителями.
  • Конечными заказчиками смартфонов с Rosa Mobile должны стать обычные пользователи. Но Карпицкий предположил, что первыми покупателями окажутся работники госсектора и корпоративные заказчики.
  • О существовании ОС от НТЦ ИТ «РОСА» СМИ сообщили в середине 2022 года. Среди российских мобильных ОС также известно об «Авроре» компании «Открытая мобильная платформа», Astra Linux Common Edition и Astra Linux Special Edition от «Русбитех-Астра». Над собственной ОС работает и «Лаборатория Касперского».
Источник: НТЦ «ИТ РОСА»

#новость #rosa

4393 просмотров
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162 комментария
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 Владимир

Особенно забавно смотрится Spotify на первом скрине)

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Wittgenstein

прост скачали темплейты с интернета, не успели поменять, релиз-с все-таки :)

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3 комментария
Евгений Широков

Там и с уведомления капец, видимо не группируются от слова совсем. От одного сбербанка каждое уведомление отдельно

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2 комментария
Дмитрий Кулешов

"Созвон" тоже выглядит забавно. Можно "обкашлять вопросики по видеоконференцсвязи".

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Den Logachev

Ну а как госсектору Янг Тага слушать (

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Sergei Zotov

там еще и "Rosa Earbuds" типа подключены по BT.

Это, интересно, ребрендинг тех китайских свистоперделок от тюменского Илона Маска?

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Вадим Д.
первыми пользователями станут сотрудники госсектора

Вот и славно, пусть насладятся.

не больше 40 тысяч рублей

Ну да, «бюджетник» на ОСи Роса. Которой больше нигде и ни у кого нет. И не будет, вероятно.

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Артем Якимов

Телефон за 40к и Весту за 2.6м только для народа.

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3 комментария
Евгений Широков

Да пиздец бюджетник.

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2 комментария
Иван Серик
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Wittgenstein

Какие могут быть сомнения?

принадлежит ООО «Альтернатива капитал» Леонида Реймана, который с 1999 по 2008 год был сначала главой Государственного комитета по телекоммуникациям
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Сергей Коновалов

Так андроид жеж будет.? Он же jvm поверх Linux.

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1 комментарий
Мики Маус

ОСа и Роса, это как Биба и Боба

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kova7ev

Интересная превьюшка - Weeknd в Spotify. Почему не бузова в шлакопойке VK?

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Босятский Мун Рок

штындекс.музыка купила спотик пока ты спал

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4 комментария
Let that sink in

Лень было рисовать кастомный виджет для превьюшки, скопипастили на коленке откуда-то за 5 мин до презентации или типа того

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Энтони Лавджой

Секс

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Чёрный Плащ

И виски... Софт российский...

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8 комментариев
debil
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Сергей
Предполагается, что устройства будут стоить не больше 40 тысяч рублей.

ничего не имею против отечественного производства, но что-то как-то пропадает мотивация его покупать, когда есть зарубежные аналоги намного дешевле

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Отнюдь

покупай блять!

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Дмитрий Кулешов

Введем утилизационный сбор как на автомобили, и проблема решена.

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Василий Мартьянов

🤔хмм..а че Аврора не стрельнула?

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VLAD

Почему? Стрельнула, правда сама в себя

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Dimitri

Последний раз в 1917 стрельнула. После этого больше не стреляла.

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1 комментарий
Владимир

Так это же финская Sailfish OS

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2 комментария
VLAD

Всё. ойфоны можно отменять.

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Alex Ayer
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muiren

"Вам повестка"

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Mikhail Ibragimov

ты почему прячешься от Госуслуг? А? Что ты задумал?

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Aleshkin

У нас что не зарилизят - так все сразу недовольны 🫠

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Владимир

Так а релиза то и не было, только «планы»

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1 комментарий
Mikhail Ibragimov

Ну уж извините. Такая уж плохая репутация у российских "производителей".
Десятилетия потребуются, чтобы её изменить

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2 комментария
Axel Denisenko

Подавляющее кол-во людей хотят, желают изменений, новшеств, исследований и движения вперед... вот только примеры, крайне часто, говорят об обратном. Такие попытки регулярно появляются с техникой, начиная от микроволновок и заканчивая телевизорами. К слову сказать, что-то действительно неплохое, как по цене, так и по качеству.

В октябре 2021 года стартовали продажи российского смартфона AYYA T1. На сколько я знаю, его достаточно активно пиарили в ВК и были ролики от депутата Марии Бутиной. Как итог: "Продажи российского смартфона AYYA T1 за полтора года не превысили тысячи штук".

т.е. помимо нескольких десятков устройств которые купили техноблогеры, устройств подаренных и купленных людьми связанными с ним, население России крайне не охотно покупало их по 19 000р, а уже через год по 12 000р.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муратзин отметил, что AYYA T1 предлагается потребителям за 18,9 тыс. рублей, что дороже аналогичных смартфонов от конкурентов, которые продаются по цене 8-9 тыс. рублей.

*в статье выше уже будет стоимость около 40 000р.

https://news.rambler.ru/tech/50427145-prodazhi-rossiyskogo-smartfona-ayya-t1-za-poltora-goda-ne-prevysili-tysyachi-shtuk/

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C. Steel

Не все. У приличной группы комментаторов VC триггер на слово "российский".
Сразу включается форсаж задней тяги с последующим туземуном.

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Unknown W

на андроиде?

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Артем Голендберг

А статью почитать перед тем как комментировать?

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22 комментария
Dmitry Baychapanov

Rosa Mobile создана на основе Linux, и разработчики пытались интегрировать в неё «лучший опыт пользователей Android и iOS», поэтому новая ОС должна быть знакома владельцам современных смартфонов, отметил Карпицкий.

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4 комментария
Alex Shevchenko

На виндовс😁

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Jackson

по-любому ,99 процентов отечественных разработок внедрят

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Forgotten Games

Статью не читай - сразу комментируй.

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1 комментарий
Mikhail Ibragimov

Самого главного не сказали - а на чём там писать приложения? Разработчики должны переучиваться с Java/Swift на какой-нибудь русский Алгол?
Ни один дурак этого делать не будет, а значит, в сторе не будет приложений.
А значит - опять мертворождённое нечто

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John Smith Junior

Может там будет .deb вместо .apk.

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1 комментарий
Дмитрий Кулешов

Fortran77

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Mikhail Che

ясен хрен никому не нужна операционка без приложений на ней
это чисто тема для безопасников, что бы в госсектор шпионы через бекдоры не проникали, нам, обывателям, можно купить только ради кека

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Хумс Авто (hums.ru)

А кто на иконки жопой сел?)

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Император Нолимоций

Это санкционный прессинг. Гнёт «незаконных» ограничений.

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Никита Трифонов

Тот, кто утром, по-росе с*ать на поле вышел.

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Kiss1nger

Люблю такого рода проекты. Хоть поржать будет можно. Когда их никто не станет покупать. А потом послушать оправдания чинушей, что надо еще денег.

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VLAD

Заставят покупать в раз. Запретить ввоз Самсунгов, Айфонов и поделий китайских друзей. Если и это не поможет, дать указание операторам связи не пропускать трафик через данное оборудование. Вот и готово новое экономическое чудо в стране.

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4 комментария
Дмитрий Введенский

Не будет стоить дороже 40 тыщ? Ну, бля, вангую при вас ценник -39999. Не благодарите.

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Владислав Кирченко

Российские компании стали производить свою технику - это не может не радовать.

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Mike Amir

скрин какой-то странный: наверху 100% заряжено а в виджете - 58% аккумулятора

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Mikhail Ibragimov

58% - это не аккумулятор, а хуй пойми что. Может быть, память, а может, социальный рейтинг на Госуслугах, или уровень лояльности российскому диктатору...

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Дмитрий Кулешов

58% - это наушники, на иконке Спотифая символ блютус-подключения.

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Alex Ayer

40 тысяч? Так-то дешево за ОС. Остаётся стоимость самого телефона приплюсовать

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Император Нолимоций

Донна Rosa Mobile из Бразилии.

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Den Logachev

Как там симбиан поживает?

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Ирина Зорина

Я прям себя бабкой старой почувствовала)

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Дарья Голубева

сама фраза "смартфон на российской ОС" уже отбивает все желание покупать

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Ник К.

Чет цена вообще нескрепная. Как это так? Мы вон, за Лады 2млн продаем, почему бы телефон не толкать за 80к?
Это что, дискредитация россиян по доходам, неприкрытая русофобия?

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Владимир Егоров

https://www.youtube.com/watch?v=jyP6GUzVG70
Сразу вспомнилось.

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Император Нолимоций

Ничего не изменилось, только срок: теперь 2030.

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Алексей Жидков

Я так понимаю там встроенное приложение "товарищ майор", которое за всем наблюдает и все сообщает куда надо...

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VLAD

Конечно. Но это же для вашей безопасности.

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1 комментарий
Чёрный Плащ

Я вот только не понял с какого перепуга они ценник в сорокет сразу заряжают??

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Dimitri

За отечественный продукт нужно платить а не вопросы задавать. Так только пятая колона действует.

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kova7ev

это скидка

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Никита Трифонов

Роза, б*дь, а х*ли не Зина?

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Возвращение Доктора Богомола

Яблоко, б*дь, а х*ли не Груша?

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Сергей Леопольдович

Можно еще Роса = ПOка, не покА, а именно пОка ))

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1 комментарий
andrey adamovich

Родоначальник этой ос
https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/747538/

Nokia N9 — уникальный Linux-смартфон…
Многие из нас помнят компанию Nokia, как одного из лидеров мобильного рынка и производителя самых…
habr.com
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cepera

Android это то же Linux, если что

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3 комментария
Василий Мартьянов

.

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Дмитрий Введенский

Хотя, если в комплект положат наушники - взлетит🤣

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Danil Korolev

бусета роса

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ggg vvvp

Спасибо украинским стиралкам, благодаря их чипам мы смогли сделать такую операционку

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Qwerty54321

Может не надо? А то нас ждёт светлое будущее с нормальными смартфонами по х2 цене и принудительным впариванием этого.

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Босятский Мун Рок

Нескучные обои на месте?

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cepera

Характеристики и внешний вид смартфона не разглашают специально , чтобы хотя бы производство начать 😉

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Возвращение Доктора Богомола

Пожелаем пацанам удачи в таком сложном бизнесе

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John John

Опять: так стремимся заменить чужое-недружественное-западное, что слизываем даже дизайн виджетов (которые на iOS говном не поливают каждый год только ленивые)...

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C. Steel

Нейросети-петросяны! Готовность нумер адын!

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Seppo Nopilainen

На сайте разработчика, в руководстве по эксплуатации ОС:

ОС ROSA MOBILE распространяется предустановленной на мобильном устройстве AYYA T1. Получить МУ можно по запросу на электронную почту

Так что не "первый" :)

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Банан
Но Карпицкий предположил, что первыми покупателями окажутся работники госсектора и корпоративные заказчики.

Госсектор звучит как какой то унитаз, куда сливают все, что обычные люди покупать не хотят

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Forgotten Games

Пора привыкать в целом. Будет оверпрайсовое нечто во всем бытовом как минимум. Наработка утраченных или отсутствующих компетенций штука не моментальная. Но если делать ничего, то ничего и будет. Со временем все получится.

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Марат К

почему на английском языке и латинице?

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Дмитрий Кулешов

Чтобы в офисе AT&T предзаказ оформили без ошибок

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Daniel Gray

В таких новостях всегда с особым предвкушением идешь в комментарии ☺️

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QAWERTYUI
Однако для приложений, где используются системы позиционирования, потребуется доработка Rosa Mobile.

Что такое системы позиционирования?

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Александр Жариков

Rosa Earbuds? Они ещё и наушники запилят? И часы?

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Дмитрий Кулешов

И ТВ-приставку

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Сафин Айдар

Насчёт отечественных ОС к месту будет такая Черномырдинка:
«Никогда такого не было, и вот опять!».

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Василий Алёхин

Почему на первом скрине указан заряд телефона 100 процентов, и на этом же скрине ниже 58? Или 58 - это какой-то другой показатель?

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Император Нолимоций

Всем известно, что переключение на тёмную тему — самая энергозатратная процедура. Два раза переключился — на третий батарейка в ноль уже.

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Andrey

А без войны, нельзя было этим всем заниматься ?

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162 комментария
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