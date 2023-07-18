Первый смартфон на российской ОС Rosa Mobile выпустят осенью — он будет стоить не больше 40 тысяч рублей Статьи редакции
Разработчики ожидают, что первыми пользователями станут сотрудники госсектора.
- О планах начать выпускать смартфоны на базе Rosa Mobile осенью 2023-го РБК рассказал Олег Карпицкий, глава компании-разработчика операционной системы НТЦ ИТ «РОСА». Предполагается, что устройства будут стоить не больше 40 тысяч рублей.
- Rosa Mobile создана на основе Linux, и разработчики пытались интегрировать в неё «лучший опыт пользователей Android и iOS», поэтому новая ОС должна быть знакома владельцам современных смартфонов, отметил Карпицкий.
- Создатели системы разработали все инженерные решения — к примеру, переписали драйверы для компонентов устройства. Кроме того, в Rosa Mobile не использовались компоненты Android, чтобы обезопасить смартфоны от возможного отключения со стороны Google.
- На старте новая ОС будет поддерживать приложения, для которых необходим интернет: банковские, онлайн-магазины и госуслуги. Однако для приложений, где используются системы позиционирования, потребуется доработка Rosa Mobile.
- У операционной системы будет собственный магазин с рабочим названием RosaStore. Там будут размещаться как системные, так и сторонние приложения. Поддержка RuStore на Rosa Mobile также предусмотрена.
- НТЦ ИТ «РОСА» планирует зарабатывать на выплатах со стороны разработчиков приложений, платёжных сервисах и техподдержке для корпоративных пользователей.
- Разработчики уже договорились о выпуске первой партии смартфонов в Зеленограде на линии «Рутек» и ведут обсуждения с другими производителями.
- Конечными заказчиками смартфонов с Rosa Mobile должны стать обычные пользователи. Но Карпицкий предположил, что первыми покупателями окажутся работники госсектора и корпоративные заказчики.
- О существовании ОС от НТЦ ИТ «РОСА» СМИ сообщили в середине 2022 года. Среди российских мобильных ОС также известно об «Авроре» компании «Открытая мобильная платформа», Astra Linux Common Edition и Astra Linux Special Edition от «Русбитех-Астра». Над собственной ОС работает и «Лаборатория Касперского».
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Особенно забавно смотрится Spotify на первом скрине)
прост скачали темплейты с интернета, не успели поменять, релиз-с все-таки :)
Там и с уведомления капец, видимо не группируются от слова совсем. От одного сбербанка каждое уведомление отдельно
"Созвон" тоже выглядит забавно. Можно "обкашлять вопросики по видеоконференцсвязи".
Ну а как госсектору Янг Тага слушать (
там еще и "Rosa Earbuds" типа подключены по BT.
Это, интересно, ребрендинг тех китайских свистоперделок от тюменского Илона Маска?
Вот и славно, пусть насладятся.не больше 40 тысяч рублей
Ну да, «бюджетник» на ОСи Роса. Которой больше нигде и ни у кого нет. И не будет, вероятно.
Телефон за 40к и Весту за 2.6м только для народа.
Да пиздец бюджетник.
Какие могут быть сомнения?принадлежит ООО «Альтернатива капитал» Леонида Реймана, который с 1999 по 2008 год был сначала главой Государственного комитета по телекоммуникациям
Так андроид жеж будет.? Он же jvm поверх Linux.
ОСа и Роса, это как Биба и Боба
Интересная превьюшка - Weeknd в Spotify. Почему не бузова в шлакопойке VK?
штындекс.музыка купила спотик пока ты спал
Лень было рисовать кастомный виджет для превьюшки, скопипастили на коленке откуда-то за 5 мин до презентации или типа того
Секс
И виски... Софт российский...
ничего не имею против отечественного производства, но что-то как-то пропадает мотивация его покупать, когда есть зарубежные аналоги намного дешевле
покупай блять!
Введем утилизационный сбор как на автомобили, и проблема решена.
🤔хмм..а че Аврора не стрельнула?
Почему? Стрельнула, правда сама в себя
Последний раз в 1917 стрельнула. После этого больше не стреляла.
Так это же финская Sailfish OS
Всё. ойфоны можно отменять.
"Вам повестка"
ты почему прячешься от Госуслуг? А? Что ты задумал?
У нас что не зарилизят - так все сразу недовольны 🫠
Так а релиза то и не было, только «планы»
Ну уж извините. Такая уж плохая репутация у российских "производителей".
Десятилетия потребуются, чтобы её изменить
Подавляющее кол-во людей хотят, желают изменений, новшеств, исследований и движения вперед... вот только примеры, крайне часто, говорят об обратном. Такие попытки регулярно появляются с техникой, начиная от микроволновок и заканчивая телевизорами. К слову сказать, что-то действительно неплохое, как по цене, так и по качеству.
В октябре 2021 года стартовали продажи российского смартфона AYYA T1. На сколько я знаю, его достаточно активно пиарили в ВК и были ролики от депутата Марии Бутиной. Как итог: "Продажи российского смартфона AYYA T1 за полтора года не превысили тысячи штук".
т.е. помимо нескольких десятков устройств которые купили техноблогеры, устройств подаренных и купленных людьми связанными с ним, население России крайне не охотно покупало их по 19 000р, а уже через год по 12 000р.Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муратзин отметил, что AYYA T1 предлагается потребителям за 18,9 тыс. рублей, что дороже аналогичных смартфонов от конкурентов, которые продаются по цене 8-9 тыс. рублей.
*в статье выше уже будет стоимость около 40 000р.
https://news.rambler.ru/tech/50427145-prodazhi-rossiyskogo-smartfona-ayya-t1-za-poltora-goda-ne-prevysili-tysyachi-shtuk/
Не все. У приличной группы комментаторов VC триггер на слово "российский".
Сразу включается форсаж задней тяги с последующим туземуном.
на андроиде?
А статью почитать перед тем как комментировать?
Rosa Mobile создана на основе Linux, и разработчики пытались интегрировать в неё «лучший опыт пользователей Android и iOS», поэтому новая ОС должна быть знакома владельцам современных смартфонов, отметил Карпицкий.
На виндовс😁
по-любому ,99 процентов отечественных разработок внедрят
Статью не читай - сразу комментируй.
Самого главного не сказали - а на чём там писать приложения? Разработчики должны переучиваться с Java/Swift на какой-нибудь русский Алгол?
Ни один дурак этого делать не будет, а значит, в сторе не будет приложений.
А значит - опять мертворождённое нечто
Может там будет .deb вместо .apk.
Fortran77
ясен хрен никому не нужна операционка без приложений на ней
это чисто тема для безопасников, что бы в госсектор шпионы через бекдоры не проникали, нам, обывателям, можно купить только ради кека
А кто на иконки жопой сел?)
Это санкционный прессинг. Гнёт «незаконных» ограничений.
Тот, кто утром, по-росе с*ать на поле вышел.
Люблю такого рода проекты. Хоть поржать будет можно. Когда их никто не станет покупать. А потом послушать оправдания чинушей, что надо еще денег.
Заставят покупать в раз. Запретить ввоз Самсунгов, Айфонов и поделий китайских друзей. Если и это не поможет, дать указание операторам связи не пропускать трафик через данное оборудование. Вот и готово новое экономическое чудо в стране.
Не будет стоить дороже 40 тыщ? Ну, бля, вангую при вас ценник -39999. Не благодарите.
Российские компании стали производить свою технику - это не может не радовать.
скрин какой-то странный: наверху 100% заряжено а в виджете - 58% аккумулятора
58% - это не аккумулятор, а хуй пойми что. Может быть, память, а может, социальный рейтинг на Госуслугах, или уровень лояльности российскому диктатору...
58% - это наушники, на иконке Спотифая символ блютус-подключения.
40 тысяч? Так-то дешево за ОС. Остаётся стоимость самого телефона приплюсовать
Донна Rosa Mobile из Бразилии.
Как там симбиан поживает?
Я прям себя бабкой старой почувствовала)
сама фраза "смартфон на российской ОС" уже отбивает все желание покупать
Чет цена вообще нескрепная. Как это так? Мы вон, за Лады 2млн продаем, почему бы телефон не толкать за 80к?
Это что, дискредитация россиян по доходам, неприкрытая русофобия?
https://www.youtube.com/watch?v=jyP6GUzVG70
Сразу вспомнилось.
Ничего не изменилось, только срок: теперь 2030.
Я так понимаю там встроенное приложение "товарищ майор", которое за всем наблюдает и все сообщает куда надо...
Конечно. Но это же для вашей безопасности.
Я вот только не понял с какого перепуга они ценник в сорокет сразу заряжают??
За отечественный продукт нужно платить а не вопросы задавать. Так только пятая колона действует.
это скидка
Роза, б*дь, а х*ли не Зина?
Яблоко, б*дь, а х*ли не Груша?
Можно еще Роса = ПOка, не покА, а именно пОка ))
Родоначальник этой ос
https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/747538/
Android это то же Linux, если что
.
Хотя, если в комплект положат наушники - взлетит🤣
бусета роса
Спасибо украинским стиралкам, благодаря их чипам мы смогли сделать такую операционку
Может не надо? А то нас ждёт светлое будущее с нормальными смартфонами по х2 цене и принудительным впариванием этого.
Нескучные обои на месте?
Характеристики и внешний вид смартфона не разглашают специально , чтобы хотя бы производство начать 😉
Пожелаем пацанам удачи в таком сложном бизнесе
Опять: так стремимся заменить чужое-недружественное-западное, что слизываем даже дизайн виджетов (которые на iOS говном не поливают каждый год только ленивые)...
Нейросети-петросяны! Готовность нумер адын!
На сайте разработчика, в руководстве по эксплуатации ОС:ОС ROSA MOBILE распространяется предустановленной на мобильном устройстве AYYA T1. Получить МУ можно по запросу на электронную почту
Так что не "первый" :)
Госсектор звучит как какой то унитаз, куда сливают все, что обычные люди покупать не хотят
Пора привыкать в целом. Будет оверпрайсовое нечто во всем бытовом как минимум. Наработка утраченных или отсутствующих компетенций штука не моментальная. Но если делать ничего, то ничего и будет. Со временем все получится.
почему на английском языке и латинице?
Чтобы в офисе AT&T предзаказ оформили без ошибок
В таких новостях всегда с особым предвкушением идешь в комментарии ☺️
Что такое системы позиционирования?
Rosa Earbuds? Они ещё и наушники запилят? И часы?
И ТВ-приставку
Насчёт отечественных ОС к месту будет такая Черномырдинка:
«Никогда такого не было, и вот опять!».
Почему на первом скрине указан заряд телефона 100 процентов, и на этом же скрине ниже 58? Или 58 - это какой-то другой показатель?
Всем известно, что переключение на тёмную тему — самая энергозатратная процедура. Два раза переключился — на третий батарейка в ноль уже.
А без войны, нельзя было этим всем заниматься ?