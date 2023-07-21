Wildberries начал продавать телевизоры под собственным брендом Razz Статьи редакции
Их собирают в России.
- Маркетплейс сообщил, что начал продавать телевизоры в июле 2023 года. В зависимости от технических характеристик они стоят от 7500 рублей до 40 тысяч рублей.
- Речь идёт о семи моделях «умных» телевизоров с диагональю от 24 до 65 дюймов и разрешением до 4К. Платформу разработала VK, уточнили в компании «Ведомостям». Телевизоры поддерживают её голосового помощника «Маруся» и магазин приложений Rustore. Согласно карточкам товаров на маркетплейсе, некоторые модели идут с «Салют ТВ» от «Сбера».
- В VK не раскрыли условия сотрудничества с партнёром, но добавили, что у компании есть планы по дальнейшей интеграции «Маруси» в «умные» телевизоры. В ближайшее время все разработчики смогут публиковать в Rustore приложения для ТВ.
- Устройства собирают на заводах «Кванта» в Московской и Воронежской областях. Часть компонентов закупают в Китае, пишет газета. Объём выпуска и сумму инвестиций в проект маркетплейс не раскрыл. На заводе «Кванта» в Воронеже также собирают телевизоры Hartens от Ozon.
- Wildberries будет продавать устройства эксклюзивно на маркетплейсе, пишет газета. В планах — выйти ещё в шесть стран присутствия.
- Wildberries уже продаёт под брендом Razz холодильники, стиральные машины и другую бытовую технику. О планах начать продажи телевизоров «Ведомости» писали в марте 2023 года. Тогда же компания анонсировала планшеты, ноутбуки и смартфоны.
- Ozon выкупил торговую марку телевизоров Hartens для продажи их на маркетплейсе весной 2022 года. В то же время свои телевизоры представил «Сбер». «Яндекс Маркет» продаёт телевизоры под собственным брендом Tuvio.
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Один razz не pidorazz
Вилку в глаз, или телик razz
опередил(
Народная мудрость?)))
Гении мыслят одинаково
С языка сорвал, блин
Каждый раз включая телевизор с карты будут списываться 100 рублей
Выключая. Или переключая с канала с великим геополитиком
Переключая с геополитического канала будут снимать по 500 😁😁😁
С нестабильным уровнем качества, так как Razz на Razz не приходится
Хорош)
Razz razz razz eto hardbass
hardbazz
Ждем ноутбуки Dvaa и телефоны Trii от Диких ягод
Адын, два, тры)
Тогда уж Adyn, Dva и Tryi
Так мы ж по англицки не понимать))
Надо понимать. Wildberries понимаете, поймете и Razz
Считается))
Ого, вчера собирать начали, а сегодня уже продают. Ну да шильдики даже клеить не надо — отправка покупателям прямо из контейнеров (-:
Вот те razz
Самое печальное, что кто-то ведь купит.
чем они хуже остальных китайских телевизоров нижнего сегмента?
Вот что что, а технику я бы у них 100% не стала бы покупать
Технику, в принципе, лучше не покупать на маркетплейсах.
Ну, если хоть что-то самостоятельно будут делать и развиваться, а не тупо шильдики менять, то круто
Разз и ты попал на бабкиЧасть компонентов закупают в Китае
А остальные на Тайване?
Маруся
Rustore
Салют ТВ
Razz на один раз
Когда телеки , в стены уже вставлять начнут ?
Очень говорящее название, посмеялась с комментариев😄
Покажите мне этих безумцев которые купят этот телевизор
До чего же отвратные нейминги
Брендмейкеры молодцы, поняли что raspberry из "диких ягод" на целевом рынке будет звучать как "Разбери" и решили сократить.
Кроме шуток, а что в них теоретически может быть российского производства? Пластик?
Размеры телевизора будут L, M, S :
LRass, Srass м Mrazz
Даже саму пикчу сделали какой-то неправлекательной