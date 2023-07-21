Техника
Таня Боброва

Wildberries начал продавать телевизоры под собственным брендом Razz Статьи редакции

Их собирают в России.

65-дюймовый Razz / Источник: CNews
  • Маркетплейс сообщил, что начал продавать телевизоры в июле 2023 года. В зависимости от технических характеристик они стоят от 7500 рублей до 40 тысяч рублей.
  • Речь идёт о семи моделях «умных» телевизоров с диагональю от 24 до 65 дюймов и разрешением до 4К. Платформу разработала VK, уточнили в компании «Ведомостям». Телевизоры поддерживают её голосового помощника «Маруся» и магазин приложений Rustore. Согласно карточкам товаров на маркетплейсе, некоторые модели идут с «Салют ТВ» от «Сбера».
  • В VK не раскрыли условия сотрудничества с партнёром, но добавили, что у компании есть планы по дальнейшей интеграции «Маруси» в «умные» телевизоры. В ближайшее время все разработчики смогут публиковать в Rustore приложения для ТВ.
  • Устройства собирают на заводах «Кванта» в Московской и Воронежской областях. Часть компонентов закупают в Китае, пишет газета. Объём выпуска и сумму инвестиций в проект маркетплейс не раскрыл. На заводе «Кванта» в Воронеже также собирают телевизоры Hartens от Ozon.
  • Wildberries будет продавать устройства эксклюзивно на маркетплейсе, пишет газета. В планах — выйти ещё в шесть стран присутствия.
  • Wildberries уже продаёт под брендом Razz холодильники, стиральные машины и другую бытовую технику. О планах начать продажи телевизоров «Ведомости» писали в марте 2023 года. Тогда же компания анонсировала планшеты, ноутбуки и смартфоны.
  • Ozon выкупил торговую марку телевизоров Hartens для продажи их на маркетплейсе весной 2022 года. В то же время свои телевизоры представил «Сбер». «Яндекс Маркет» продаёт телевизоры под собственным брендом Tuvio.
Графики «Ведомостей»

#новость #телевизоры #wildberries

1701 просмотров
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37 комментариев
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 igotosochi

Один razz не pidorazz

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пешка

Вилку в глаз, или телик razz

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Михаил Барабаш

опередил(

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Alex Shevchenko

Народная мудрость?)))

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Никита

Гении мыслят одинаково

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Вадя Кулаков

С языка сорвал, блин

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Kate

Каждый раз включая телевизор с карты будут списываться 100 рублей

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Фоксик

Выключая. Или переключая с канала с великим геополитиком

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Kate

Переключая с геополитического канала будут снимать по 500 😁😁😁

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Михаил Барабаш

С нестабильным уровнем качества, так как Razz на Razz не приходится

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igotosochi

Хорош)

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Fred Han

Razz razz razz eto hardbass

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alva kerstin

hardbazz

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Сидор

Ждем ноутбуки Dvaa и телефоны Trii от Диких ягод

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Alex Shevchenko

Адын, два, тры)

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Сидор

Тогда уж Adyn, Dva и Tryi

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Alex Shevchenko

Так мы ж по англицки не понимать))

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Сидор

Надо понимать. Wildberries понимаете, поймете и Razz

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Alex Shevchenko

Считается))

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Вадим Д.

Ого, вчера собирать начали, а сегодня уже продают. Ну да шильдики даже клеить не надо — отправка покупателям прямо из контейнеров (-:

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Bacceti Sphodromantis

Вот те razz

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Слегка Придурковатый

Самое печальное, что кто-то ведь купит.

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lakoros

чем они хуже остальных китайских телевизоров нижнего сегмента?

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Марина Леопардовна

Вот что что, а технику я бы у них 100% не стала бы покупать

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Aleksey 77

Технику, в принципе, лучше не покупать на маркетплейсах.

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E B

Ну, если хоть что-то самостоятельно будут делать и развиваться, а не тупо шильдики менять, то круто

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Олег Павлов

Разз и ты попал на бабки

Часть компонентов закупают в Китае

А остальные на Тайване?

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Sibren Riga

Маруся
Rustore
Салют ТВ

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Vasily Gavrilov

Razz на один раз

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Ivan

Когда телеки , в стены уже вставлять начнут ?

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Камилла Хансулина

Очень говорящее название, посмеялась с комментариев😄

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Полина Тихомирова

Покажите мне этих безумцев которые купят этот телевизор

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никита

До чего же отвратные нейминги

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Romka

Брендмейкеры молодцы, поняли что raspberry из "диких ягод" на целевом рынке будет звучать как "Разбери" и решили сократить.

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Капустник
Часть компонентов закупают в Китае

Кроме шуток, а что в них теоретически может быть российского производства? Пластик?

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Максим Степанов

Размеры телевизора будут L, M, S :
LRass, Srass м Mrazz

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Сергей

Даже саму пикчу сделали какой-то неправлекательной

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37 комментариев
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