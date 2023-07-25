МТС запустил новый сервис подписки на смартфоны Apple, Samsung, Realme и других брендов Статьи редакции
На старте услуга доступна в 21 магазине оператора в Москве.
- Сервис Share It доступен для абонентов всех мобильных операторов. Подписка на него позволяет клиентам ежегодно менять свой смартфон на новый, оплачивая только 70% его стоимости, рассказали в компании.
- В пилотном режиме услуга доступна в 21 магазине оператора в Москве. До конца года её планируют запустить во всех регионах присутствия МТС. В программе участвуют 25 моделей Apple, Xiaomi, Tecno, Realme, Samsung и Honor. Стоимость — от 5000 до 122 тысяч рублей.
- Подписку можно оформить, оставив заявку на сайте МТС. После её рассмотрения нужно оплатить первый месяц и забрать смартфон в одном из магазинов оператора. Через год устройство можно обменять на новое, выкупить его, продолжив оплачивать подписку ещё полгода, или отказаться от услуги и сдать телефон назад.
- Подписка на iPhone 14 Pro Max 128 Гб стоит 6778 рублей в месяц. В стоимость «не входят проценты, переплаты или другие скрытые расходы», отмечают в компании.
- В 2018 году компания запустила продажу смартфонов по подписке с возможностью менять устройство раз в год. Услуга оформлялась как договор рассрочки с «МТС-банком» и распространялась на устройства Samsung, а в феврале 2019-го в неё добавили Apple, Huawei и Honor. В 2022-м оператор объявил о её приостановке и запуске лизинговой программы «МТС Upgrade».
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А в чем подвох новой сервисной подписки мтс
В том, что платить втридорога - вначале почти полную дистрибьюторскую стоимость текущей модели, а затем 70% от оверпрайснутой цены нового флагмана. Красота же!
Подписка на iPhone 14 Pro Max 128 Гб стоит 6778 рублей в месяц. В стоимость «не входят проценты, переплаты или другие скрытые расходы», отмечают в компании.
А они конечно же будут, хахаха
Это другое
Ну для тех, кто может позволить себе только китайский бюджетный телефон, но всё равно каждый год ходит с новым кредитным айфоном, такие условия будут норм
Это как Аэрофлот во время ковида и после ограничений на полеты в Европу продавал подписку™ на билеты на рейсы, которые абсолютно точно не улетят, а по мере приближения вылета говорил «Упс, хотите ваучер?».
Дарю идею: подписка на фьючерсы акций и облигаций компаний из «недружественных» стран. «Ну когда-нибудь ведь всё закончится».
А потом придут коллекторы из Карелии ООО "Илма" и накрутят несуществующий долг через арбитражный суд Ульяновской области. Телефон обратно могут не принять под разным предлогом и все это время долг будет расти. Возможно Вам удастся оспорить сумму долга в аппеляционном суде Саратовский области, как это удалось сделать мне, а возможно и не удастся и вы будете должны намного больше чем до подачи иска в суд.
Не советую иметь дело с компанией МТС.
https://otzovik.com/review_10680550.html?ysclid=lki0sg9srl680829924
по статистике телефоны меняют не чаще, чем раз в два года
всегда можно купить серый телефон на 30% дешевле, чем в салоне, да еще и в рассрочку
По какой статистике?
ПетуШерИт
И ведь найдутся долб... клиенты.
Придурковатый какие-нибудь
Не, они не настолько, ммм, мамонты.
Подписка с процентами, переплатами и скрытыми платежами..
Мне одному - это что-то напоминает?!
100%
МТС, ахах, прекрати.
iPhone каршеринг.
70% чего? Держу пари, эти 70% будут как 115% на Озоне/Яндекс маркете
Вот бы Apple решили хотя бы раз в год не выпускать новое устройство. Вот сгорит у тех, кто воспользуется этой услугой.