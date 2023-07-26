{"id":14035,"url":"\/distributions\/14035\/click?bit=1&hash=01754425287d613f63a1dff75a771a47ca50f28bba244e2a255d1b0a80bf50c4","title":"\u0420\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u043c \u043e \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044f\u0445 \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0435\u0439 \u0434\u043b\u044f \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430","buttonText":"\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"8ba3dedd-0a4d-507f-95a7-c1d8ea29ecba"}
Техника
Таня Боброва

Samsung представила смартфоны-раскладушки Galaxy Z Flip 5 и Z Fold 5 Статьи редакции

А также часы Galaxy Watch 6 и планшеты Galaxy Tab S9.

1228 просмотров

Galaxy Z Flip 5

  • У пятого поколения Galaxy Z Flip внешний экран стал больше, чем у предыдущего, — 3,4-дюймовый Super AMOLED против 1,9 дюйма у Z Flip 4.
  • На экран можно вывести виджеты погоды, управления музыкой и другие. Доступны быстрый доступ к уведомлениям, настройкам Wi-Fi и Bluetooth, истории вызовов и другому. Также пользователи могут отвечать на сообщения с помощью полноразмерной клавиатуры.
Источник: Samsung
  • Основной экран — это 6,7-дюймовый дисплей с разрешением 1080p и частотой обновления до 120 Гц, пишет The Verge.
  • У Z Flip 5 обновили шарнир — две половины устройства теперь полностью смыкаются. Samsung утверждает, что конструкция стала прочнее и лучше выдерживает удар при падении. Flip 5 поддерживает уровень защиты IPX8 — смартфон выдержит погружение в воду на глубину до 1,5 метров на срок до 30 минут.
  • Flip 5 оснащён 10-мегаписельной фронтальной камерой, 12-мегапиксельной основной задней камерой с поддержкой технологии оптической стабилизации изображения и 12-мегапиксельной сверхширокоугольной.
  • Оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 2. Аккумулятор ёмкостью 3700 мАч — до 57 часов работы в режиме прослушивания музыки и до 20 часов просмотра видео, говорит Samsung. Устройство поддерживает беспроводную зарядку 15 Вт. Модели будут доступны с 256 ГБ и 512 ГБ памяти.
  • Цена — от $999,99. В продажу устройства поступят 11 августа 2023 года, уже можно оформить предзаказ. В России предзаказ открыл, например, МТС — по цене от 109 990 рублей.
Источник: Becca Farsace / The Verge

Galaxy Z Fold 5

  • Смартфон также оснащён Snapdragon 8 Gen 2 и обновлённым шарниром. В итоге толщина устройства в сложенном виде уменьшилась с 14,2 мм до 13,4 мм, пишет The Verge.
Источник: Becca Farsace / The Verge
  • Он имеет уровень защиты от пыли и воды IPX8, экраны оснащены стеклом Gorilla Glass Victus 2. Основной дисплей — 7,6 дюймов с частотой обновления до 120 Гц. Пиковая яркость увеличилась до 1750 нит — на 30% больше, чем у предыдущей модели.
  • На задней панели — основная широкоугольная камера на 50 МП, сверхширокоугольная на 12 МП и телеобъектив на 10 МП с трёхкратным оптическим зумом. Фронтальная камера — 10 МП, ещё одна на 4 МП есть на главном экране под дисплеем.
  • Аккумулятор ёмкостью 4400 мАч — работа до 73 часов в режиме прослушивания музыки и до 21 часа в режиме просмотра видео. Samsung оснастила устройство хранилищем объёмом 256 ГБ, 512 ГБ или 1024 ГБ в зависимости от модели.
Источник: Becca Farsace / The Verge
  • Смартфон будет стоить от $1799,99, в продаже с 11 августа 2023 года. МТС открыл предзаказ по цене от 189 990 рублей.
Обзор новых раскладушек от The Verge

Galaxy Watch 6 и Watch 6 Classic

  • Watch 6 выпускаются в размерах 40 мм и 44 мм и в алюминиевом корпусе, Classic — 43 мм и 47 мм и из нержавеющей стали. Оба имеют дисплеи из сапфирового стекла, пишет The Verge.
  • Меньшие версии часов оснащены аккумуляторами ёмкостью 300 мАч, более крупные — 425 мАч. Samsung заявила время работы без подзарядки до 30 часов с постоянно включенным дисплеем и до 40 часов без.
  • Часы оснащены Wear OS 4 и One UI 5. Компания добавила «углублённый анализ» сна — общего времени, циклов, времени бодрствования, «физического и психического восстановления», а также напоминания и подсказки по улучшению качества сна.
  • Фитнес-функции стали более персонализированными, говорят в Samsung. Новая функция Personalized Heart Rate Zone анализирует индивидуальные физические возможности и определяет пять уровней интенсивности бега. Galaxy Watch 6 также позволяют отслеживать температуру кожи в течение ночи, распознать, что пользователь упал, и другое.
Источник: Samsung
  • Galaxy Watch 6 стоят от $299,99, Classic — от $399,99. Продажи начнутся 11 августа 2023 года. МТС открыл предзаказ по цене от 25 990 рублей и 34 990 рублей соответственно.
Обзор часов от The Verge

Galaxy Tab S9, S9+ и S9 Ultra

  • Все устройства работают на Snapdragon 8 Gen 2 и имеют класс защиты от воды и пыли IP68. Они оснащены AMOLED-дисплеями с частотой обновления до 120 Гц. Есть слот для microSD.
Источник: Mat Smith / Engadget
  • Диагональ дисплея Galaxy Tab S9 — 11 дюймов. Фронтальная камера на 12 МП, основная на 13 МП. Ёмкость аккумулятора — 8400 мАч.
  • S9+ с диагональю 12,4 дюйма, ёмкость аккумулятора — 10 090 мАч. Фронтальная камера на 12 МП, задняя двойная — на 13 МП и на 8 МП.
  • S9 Ultra получил 14,6-дюймовый дисплей, ёмкость аккумулятора — 11 200 мАч. Две фронтальные камеры на 12 МП каждая, задние на 13 МП и 8 МП.
  • S9 стоит от $799,99 (есть варианты на 128 ГБ и 256 ГБ), S9+ — от $999,99 (256 ГБ и 512 ГБ), S9 Ultra — от $1199,99 (256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ). Продажи начнутся 11 августа 2023 года. МТС открыл предзаказ по цене от 83 990 рублей за Tab S9, от 104 990 рублей за S9+ и от 125 990 рублей за S9 Ultra.
Источник: Mat Smith / Engadget
Обзор планшета от Engadget

#новость #samsung #galaxy

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
14 комментариев
Написать комментарий...
 Илья Соломонов
Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Раскривушки эти с каждым годом всё хуже выглядят. Да и ценники дикие просто.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

Хуже не хуже, но с экранами и этими ложбинками на месте сгиба сделать так ничего и не могут, это точно...

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Шеверун

да нет, наоборот - с каждым годом их "допиливают". Мне кажется, что всё лучше и лучше

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Но они всё меньше нужны. Не, какой-то процент гиков их точно купит, но в целом так себе диковина. Да уже и не диковина.

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Шеверун

ну, так с каждым годом "на руках" всё больше и больше этих раскривулек (понравилось слово, переделал немного). Значит - победа! И то, что сейчас никого не удивишь - тоже говорит в плюс этих девайсов

Ответить
Развернуть ветку
Денис Васин

а что ,выглядит интересно

Ответить
Развернуть ветку
Горделивый Сербский Патриот

Нейминг, конечно, так себе, эту вот самую буковку надо бы убрать, а то мало ли что

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

Нонче в тренде буква Х ))

Ответить
Развернуть ветку
Ульрих фон Лихтенштейн

Z тоже)

Ответить
Развернуть ветку
Olga Batalova

Не успела оглянуться ,а уже Galaxy Watch 6 вышли

Ответить
Развернуть ветку
Alex GODERATOR

Бестолково уже делать такие штуки за такие деньги. Гнущиеся на руку - ещё будет ОК

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Орлов

Камеры опять плохие вставили, а вот процессор наоборот, адекватный.
В любом случае сгибающаяся игрушка не доведена до совершенства и адекватной цены.

Ответить
Развернуть ветку
user0564335

а для чего там этот уродский вырез на внешнем экране?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
14 комментариев
null