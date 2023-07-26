Samsung представила смартфоны-раскладушки Galaxy Z Flip 5 и Z Fold 5 Статьи редакции
А также часы Galaxy Watch 6 и планшеты Galaxy Tab S9.
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- Компания провела июльскую презентацию Unpacked — вторую в 2023 году. На ней показали смартфоны-раскладушки Galaxy Z Flip 5 и Z Fold 5, а также «умные» часы Galaxy Watch 6 и планшеты Galaxy Tab S9, S9+ и S9 Ultra.
Galaxy Z Flip 5
- У пятого поколения Galaxy Z Flip внешний экран стал больше, чем у предыдущего, — 3,4-дюймовый Super AMOLED против 1,9 дюйма у Z Flip 4.
- На экран можно вывести виджеты погоды, управления музыкой и другие. Доступны быстрый доступ к уведомлениям, настройкам Wi-Fi и Bluetooth, истории вызовов и другому. Также пользователи могут отвечать на сообщения с помощью полноразмерной клавиатуры.
- Основной экран — это 6,7-дюймовый дисплей с разрешением 1080p и частотой обновления до 120 Гц, пишет The Verge.
- У Z Flip 5 обновили шарнир — две половины устройства теперь полностью смыкаются. Samsung утверждает, что конструкция стала прочнее и лучше выдерживает удар при падении. Flip 5 поддерживает уровень защиты IPX8 — смартфон выдержит погружение в воду на глубину до 1,5 метров на срок до 30 минут.
- Flip 5 оснащён 10-мегаписельной фронтальной камерой, 12-мегапиксельной основной задней камерой с поддержкой технологии оптической стабилизации изображения и 12-мегапиксельной сверхширокоугольной.
- Оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 2. Аккумулятор ёмкостью 3700 мАч — до 57 часов работы в режиме прослушивания музыки и до 20 часов просмотра видео, говорит Samsung. Устройство поддерживает беспроводную зарядку 15 Вт. Модели будут доступны с 256 ГБ и 512 ГБ памяти.
- Цена — от $999,99. В продажу устройства поступят 11 августа 2023 года, уже можно оформить предзаказ. В России предзаказ открыл, например, МТС — по цене от 109 990 рублей.
Galaxy Z Fold 5
- Смартфон также оснащён Snapdragon 8 Gen 2 и обновлённым шарниром. В итоге толщина устройства в сложенном виде уменьшилась с 14,2 мм до 13,4 мм, пишет The Verge.
- Он имеет уровень защиты от пыли и воды IPX8, экраны оснащены стеклом Gorilla Glass Victus 2. Основной дисплей — 7,6 дюймов с частотой обновления до 120 Гц. Пиковая яркость увеличилась до 1750 нит — на 30% больше, чем у предыдущей модели.
- На задней панели — основная широкоугольная камера на 50 МП, сверхширокоугольная на 12 МП и телеобъектив на 10 МП с трёхкратным оптическим зумом. Фронтальная камера — 10 МП, ещё одна на 4 МП есть на главном экране под дисплеем.
- Аккумулятор ёмкостью 4400 мАч — работа до 73 часов в режиме прослушивания музыки и до 21 часа в режиме просмотра видео. Samsung оснастила устройство хранилищем объёмом 256 ГБ, 512 ГБ или 1024 ГБ в зависимости от модели.
- Смартфон будет стоить от $1799,99, в продаже с 11 августа 2023 года. МТС открыл предзаказ по цене от 189 990 рублей.
Galaxy Watch 6 и Watch 6 Classic
- Watch 6 выпускаются в размерах 40 мм и 44 мм и в алюминиевом корпусе, Classic — 43 мм и 47 мм и из нержавеющей стали. Оба имеют дисплеи из сапфирового стекла, пишет The Verge.
- Меньшие версии часов оснащены аккумуляторами ёмкостью 300 мАч, более крупные — 425 мАч. Samsung заявила время работы без подзарядки до 30 часов с постоянно включенным дисплеем и до 40 часов без.
- Часы оснащены Wear OS 4 и One UI 5. Компания добавила «углублённый анализ» сна — общего времени, циклов, времени бодрствования, «физического и психического восстановления», а также напоминания и подсказки по улучшению качества сна.
- Фитнес-функции стали более персонализированными, говорят в Samsung. Новая функция Personalized Heart Rate Zone анализирует индивидуальные физические возможности и определяет пять уровней интенсивности бега. Galaxy Watch 6 также позволяют отслеживать температуру кожи в течение ночи, распознать, что пользователь упал, и другое.
- Galaxy Watch 6 стоят от $299,99, Classic — от $399,99. Продажи начнутся 11 августа 2023 года. МТС открыл предзаказ по цене от 25 990 рублей и 34 990 рублей соответственно.
Galaxy Tab S9, S9+ и S9 Ultra
- Все устройства работают на Snapdragon 8 Gen 2 и имеют класс защиты от воды и пыли IP68. Они оснащены AMOLED-дисплеями с частотой обновления до 120 Гц. Есть слот для microSD.
- Диагональ дисплея Galaxy Tab S9 — 11 дюймов. Фронтальная камера на 12 МП, основная на 13 МП. Ёмкость аккумулятора — 8400 мАч.
- S9+ с диагональю 12,4 дюйма, ёмкость аккумулятора — 10 090 мАч. Фронтальная камера на 12 МП, задняя двойная — на 13 МП и на 8 МП.
- S9 Ultra получил 14,6-дюймовый дисплей, ёмкость аккумулятора — 11 200 мАч. Две фронтальные камеры на 12 МП каждая, задние на 13 МП и 8 МП.
- S9 стоит от $799,99 (есть варианты на 128 ГБ и 256 ГБ), S9+ — от $999,99 (256 ГБ и 512 ГБ), S9 Ultra — от $1199,99 (256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ). Продажи начнутся 11 августа 2023 года. МТС открыл предзаказ по цене от 83 990 рублей за Tab S9, от 104 990 рублей за S9+ и от 125 990 рублей за S9 Ultra.
Раскривушки эти с каждым годом всё хуже выглядят. Да и ценники дикие просто.
Хуже не хуже, но с экранами и этими ложбинками на месте сгиба сделать так ничего и не могут, это точно...
да нет, наоборот - с каждым годом их "допиливают". Мне кажется, что всё лучше и лучше
Но они всё меньше нужны. Не, какой-то процент гиков их точно купит, но в целом так себе диковина. Да уже и не диковина.
ну, так с каждым годом "на руках" всё больше и больше этих раскривулек (понравилось слово, переделал немного). Значит - победа! И то, что сейчас никого не удивишь - тоже говорит в плюс этих девайсов
а что ,выглядит интересно
Нейминг, конечно, так себе, эту вот самую буковку надо бы убрать, а то мало ли что
Нонче в тренде буква Х ))
Z тоже)
Не успела оглянуться ,а уже Galaxy Watch 6 вышли
Бестолково уже делать такие штуки за такие деньги. Гнущиеся на руку - ещё будет ОК
Камеры опять плохие вставили, а вот процессор наоборот, адекватный.
В любом случае сгибающаяся игрушка не доведена до совершенства и адекватной цены.
а для чего там этот уродский вырез на внешнем экране?