Такого, что кто-то сказал бы «российский продукт — это ерунда», сейчас нет. Если люди это говорят, значит, у них какая-то своя мотивация.

За это короткое время мы добились того, что наши серверы стали ничем не хуже, а по каким-то параметрам даже лучше, чем у HP или Dell. Мы научились проводить работу над ошибками.