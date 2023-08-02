Глава совета директоров «Аквариуса»: «Говорят, наш планшет не работает, но он работает, а ПО на нём — нет» Статьи редакции
Главное из интервью Алексея Калинина Forbes — одного из руководителей компании-разработчика и производителя вычислительной техники.
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Про адаптацию к новой реальности
- «Многое из того, что, как мы считали, мы смогли бы сделать в перспективе трёх-пяти лет, удалось сделать меньше чем за год», — говорит Калинин.
- По словам предпринимателя, отрасль получила меры господдержки, о которых «и мечтать не могла»: это, например, льготные кредиты и субсидии банкам на закупки «приоритетной для импорта продукции». Лояльнее стали и финансовые организации, которые раньше считали, что «ИТ — это непонятно что». Теперь они дают больше кредитов и идут на более высокие риски.
- Уход иностранных конкурентов позволил «Аквариусу» нанять освободившихся разработчиков, инженеров, маркетологов и менеджеров по продажам. А попадание компании в санкционный список США Калинин считает «почётной наградой» и доказательством того, что её «уважают».
О технологическом суверенитете России и параллельном импорте
- Калинин считает, что говорить о суверенитете не приходится, «пока у пользователя в руке iPhone или iPad». Эту «задачу» компании решают уже сейчас, проектируя аналоги западным продуктам. Правда, он добавляет: суверенитета не добиться, если и дальше заниматься параллельным импортом.
Про проблему с российским аппаратным обеспечением
- В беседе с Калининым интервьюер Forbes сказал, что рынок обеспокоен «отсутствием собственной элементной базы» и считает это своей «ахиллесовой пятой». Предприниматель с этим не согласен.
О том, как привлечь корпоративных и розничных клиентов
- Калинин считает, что основной потребитель продукции «Аквариуса» не госструктуры, как некоторые думают, а корпоративный сектор.
- К концу 2023 года компания также рассчитывает выпустить линейку новых планшетов, смартфонов и ноутбуков для розничных клиентов (инвестиции не раскрывают). В планах — установить на них ОС «Аврора», но для этого нужно разработать хорошую экосистему приложений, иначе мало кто захочет пользоваться продуктами. Пока для этого «не хватает рук».
- Сам Калинин пользуется iPhone, но для служебных задач предпочёл бы использовать телефон на российской ОС, чтобы избежать риска утечек и прослушки. Он считает, что запретить чиновникам использовать iPhone нужно было давно. То же, по его словам, касается и Android. По его словам, «что iPhone, что Android — одна и та же дыра».
- Ограничивать розничных потребителей при этом не стоит. Вместо этого производитель должен выпустить устройство, на которое пользователь сам захочет перейти. «Тогда в этом есть смысл. А всем всё запретить — это деструктивно», — говорит предприниматель.
Про запуск нового производственного комплекса
- У «Аквариуса» работают две производственные площадки — в Шуе и Твери. В последней запустят ещё один комплекс мощностью до 1,5 млн устройств в год. Общая сумма инвестиций «с покупкой "коробки"» составляет около 5 млрд рублей. 2,2 млрд из них — заём на семь лет под 1%.
- В будущем компания также хочет создать в Твери кластер «вычтеха», чтобы осваивать и совершенствовать производство печатных плат и текстолита, но есть проблема — нехватка кадров. «Ребят, которые умеют это всё делать, не выпускали с 2005 года», — сетует Калинин.
О планах провести IPO
- «Аквариус» рассчитывает выйти на биржу в течение ближайших двух-трёх лет. Трудностей с привлечением денег нет, но «капитала не бывает мало», отмечает Калинин. По его предположениям, оценка актива может составить около 80 млрд рублей.
- В планах на 2023 год также выпустить облигации и привлечь до 3 млрд рублей, чтобы вложить их в «технологические проекты развития» и новые сегменты — например, телеком.
«За это короткое время мы добились того, что наши серверы стали ничем не хуже, а по каким-то параметрам даже лучше, чем у HP или Dell. Мы научились проводить работу над ошибками.»
Он под наркотиками ?
Они все под тяжелыми, разве не заметил?
Есть способ лучше - РОНДО!
https://wikihandbk.com/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82:18850
Наркомааааан! Ты меня называла! (-:
Конечно, очевидно, что это почерк западных спецслужб
Ано не работаит но работаит!!
Какие же бестолковые.. «технологический суверенитет» просто бессмысленные люди. Бесконечно.
Ну, глядя на ситуацию продаж продуктов ASML Китаю, смысл будет сохраняться. Возможно, и к сожалению.
Именно что Китаю. РФ в сделку не входит и не попадет. Экономика Китая позволяет тратить годовые ВВП России на развитие отрасли внутри. В РФ таких денег банально нет, а Китай посредником становиться уж точно не будет. Это прозрачный факт.
"За это короткое время мы добились того, что наши серверы стали ничем не хуже, а по каким-то параметрам даже лучше"
Дайте-ка угадаю этот "более лучший" параметр: более высокая цена?
Два раза перечитал про Шуе ))
В двухтысячных годах был на выставке алкогольной продукции, в Ленэкспо вроде, и запомнилась там именно водка шуйская. Нормально заходила, несколько раз продегустировал. Это всё, что я знаю про Шую.
Держу в курсе. Спасибо за внимание.
Ебать ты старый
А я просто бухал в Шуе. Спасибо, что прочитали.
ШУЕ ППШ
"технологический суверенитет"...
в стране, где не умеют делать (современные) процессоры.
Ага, сервера у нас хорошие, работают, это процессоры Intel плохие, без них не работают 🙂
Говорят, наши ракеты падают. Но они не падают, это земля их притягивает. Многие диванные аналитики это на саму ракету переносят, а ракета-то хорошая, летает, всё дело в гравитации.
Сам Калинин пользуется iPhone
После этого можно не читать, да и до тоже.
чтобы избежать риска утечек и прослушки
А ркн как раз и решает. Проверяет на безопасность.
Работают по принципу, нет ручек, нет и варенья
YandexGPT:
• Алексей Калинин, руководитель компании-разработчика и производителя вычислительной техники, делится опытом адаптации к новой реальности.
• За короткое время компания достигла результатов, сравнимых с HP и Dell, благодаря работе над ошибками.
• Отрасль получила господдержку, включая льготные кредиты и субсидии на закупку приоритетной продукции.
• Уход иностранных конкурентов позволил нанять разработчиков, инженеров и маркетологов.
• Калинин считает, что технологический суверенитет России не может быть достигнут без решения проблемы параллельного импорта.
• Основной потребитель продукции "Аквариуса" - корпоративный сектор, а не госструктуры.
• В планах компании выпустить линейку новых устройств для розничных клиентов и установить на них ОС "Аврора".
• "Аквариус" планирует провести IPO в ближайшие два-три года, оценка актива может составить около 80 млрд рублей.
Нет по значит не работает)
Не шмогли
Авроровцы и Сейлфишевцы сами выпилили андроид эмулятор, а теперь плачутся.
Но основная проблема платформы - Qt который сменил лицензию. Поэтому, имхо, только AOSP может как-то решить «высокие» задачи.
Пиздит как дышит, серверы их - ганво
Я одна заметила, что в последнее время VC.ru стал очень прокремлевским?
Клованы
Говорят — не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт.
Повезёт — не повезёт, папа-парам-парам-па-пам, если очень повезёт, то повезёт. ©
Это выступление можно идеально использовать для иллюстрации того, что такое испанский стыд.
«железо»-то хорошее, работает
Прям включается?!