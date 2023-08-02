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Техника
Полина Лааксо

Глава совета директоров «Аквариуса»: «Говорят, наш планшет не работает, но он работает, а ПО на нём — нет» Статьи редакции

Главное из интервью Алексея Калинина Forbes — одного из руководителей компании-разработчика и производителя вычислительной техники.

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Алексей Калинин. Источник: DR

Про адаптацию к новой реальности

  • «Многое из того, что, как мы считали, мы смогли бы сделать в перспективе трёх-пяти лет, удалось сделать меньше чем за год», — говорит Калинин.

Такого, что кто-то сказал бы «российский продукт — это ерунда», сейчас нет. Если люди это говорят, значит, у них какая-то своя мотивация.

За это короткое время мы добились того, что наши серверы стали ничем не хуже, а по каким-то параметрам даже лучше, чем у HP или Dell. Мы научились проводить работу над ошибками.

Алексей Калинин
  • По словам предпринимателя, отрасль получила меры господдержки, о которых «и мечтать не могла»: это, например, льготные кредиты и субсидии банкам на закупки «приоритетной для импорта продукции». Лояльнее стали и финансовые организации, которые раньше считали, что «ИТ — это непонятно что». Теперь они дают больше кредитов и идут на более высокие риски.
  • Уход иностранных конкурентов позволил «Аквариусу» нанять освободившихся разработчиков, инженеров, маркетологов и менеджеров по продажам. А попадание компании в санкционный список США Калинин считает «почётной наградой» и доказательством того, что её «уважают».

О технологическом суверенитете России и параллельном импорте

  • Калинин считает, что говорить о суверенитете не приходится, «пока у пользователя в руке iPhone или iPad». Эту «задачу» компании решают уже сейчас, проектируя аналоги западным продуктам. Правда, он добавляет: суверенитета не добиться, если и дальше заниматься параллельным импортом.

Самый большой риск — когда компании говорят: «Вот мы тут параллельный импорт привезли». Это классно, конечно, но вы понимаете, что не контролируете собственную инфраструктуру?

<...>

Когда мы говорим о том, что параллельный импорт — это зло, мы имеем в виду следующее: никогда не построить технологический суверенитет, если заявлять о его необходимости и в то же время продолжать заниматься параллельным импортом.

Алексей Калинин

Про проблему с российским аппаратным обеспечением

  • В беседе с Калининым интервьюер Forbes сказал, что рынок обеспокоен «отсутствием собственной элементной базы» и считает это своей «ахиллесовой пятой». Предприниматель с этим не согласен.

Когда кто-то говорит «Вот планшет "Аквариус" не работает» — это же не планшет не работает, а установленный на нем софт. Многие автоматически это на сам планшет переносят, а «железо»-то хорошее, работает.

Отсутствие приложений и экосистемы — вот ахиллесова пята. Мы производим любое «железо» и поставим в любом количестве, столько, сколько нужно. Нужен миллион телефонов — сделаем миллион телефонов. Но, мне кажется, мы «побежали» быстрее, чем производители софта.

Алексей Калинин

О том, как привлечь корпоративных и розничных клиентов

  • Калинин считает, что основной потребитель продукции «Аквариуса» не госструктуры, как некоторые думают, а корпоративный сектор.

Вопрос: что мы относим к госсектору? «Газпром» — это госсектор или нет? Мы придерживаемся классической терминологии: всё равно госкомпания — это компания, enterprise.

К госсектору мы относим министерства, ведомства, ФОИВы, муниципалитеты. Правительство Москвы — госсектор классический.

Алексей Калинин
  • К концу 2023 года компания также рассчитывает выпустить линейку новых планшетов, смартфонов и ноутбуков для розничных клиентов (инвестиции не раскрывают). В планах — установить на них ОС «Аврора», но для этого нужно разработать хорошую экосистему приложений, иначе мало кто захочет пользоваться продуктами. Пока для этого «не хватает рук».
  • Сам Калинин пользуется iPhone, но для служебных задач предпочёл бы использовать телефон на российской ОС, чтобы избежать риска утечек и прослушки. Он считает, что запретить чиновникам использовать iPhone нужно было давно. То же, по его словам, касается и Android. По его словам, «что iPhone, что Android — одна и та же дыра».
  • Ограничивать розничных потребителей при этом не стоит. Вместо этого производитель должен выпустить устройство, на которое пользователь сам захочет перейти. «Тогда в этом есть смысл. А всем всё запретить — это деструктивно», — говорит предприниматель.

Про запуск нового производственного комплекса

  • У «Аквариуса» работают две производственные площадки — в Шуе и Твери. В последней запустят ещё один комплекс мощностью до 1,5 млн устройств в год. Общая сумма инвестиций «с покупкой "коробки"» составляет около 5 млрд рублей. 2,2 млрд из них — заём на семь лет под 1%.
  • В будущем компания также хочет создать в Твери кластер «вычтеха», чтобы осваивать и совершенствовать производство печатных плат и текстолита, но есть проблема — нехватка кадров. «Ребят, которые умеют это всё делать, не выпускали с 2005 года», — сетует Калинин.

О планах провести IPO

  • «Аквариус» рассчитывает выйти на биржу в течение ближайших двух-трёх лет. Трудностей с привлечением денег нет, но «капитала не бывает мало», отмечает Калинин. По его предположениям, оценка актива может составить около 80 млрд рублей.
  • В планах на 2023 год также выпустить облигации и привлечь до 3 млрд рублей, чтобы вложить их в «технологические проекты развития» и новые сегменты — например, телеком.

#новость #аквариус

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33 комментария
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 Pavel Chernev

«За это короткое время мы добились того, что наши серверы стали ничем не хуже, а по каким-то параметрам даже лучше, чем у HP или Dell. Мы научились проводить работу над ошибками.»

Он под наркотиками ?

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تقي

Они все под тяжелыми, разве не заметил?

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Abnatop Sky
Он под наркотиками ?

Есть способ лучше - РОНДО!
https://wikihandbk.com/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82:18850

Анекдот:18850 / Онлайн справочник - wikihandbk.com
Анекдот:18850 / Онлайн справочник - wikihandbk.com
wikihandbk.com
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Вадим Д.

Наркомааааан! Ты меня называла! (-:

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Soulis
Такого, что кто-то сказал бы «российский продукт — это ерунда», сейчас нет. Если люди это говорят, значит, у них какая-то своя мотивация.

Конечно, очевидно, что это почерк западных спецслужб

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Кирилл Чурилов

Ано не работаит но работаит!!

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Anykeyman

Какие же бестолковые.. «технологический суверенитет» просто бессмысленные люди. Бесконечно.

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Иван

Ну, глядя на ситуацию продаж продуктов ASML Китаю, смысл будет сохраняться. Возможно, и к сожалению.

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Citizen X

Именно что Китаю. РФ в сделку не входит и не попадет. Экономика Китая позволяет тратить годовые ВВП России на развитие отрасли внутри. В РФ таких денег банально нет, а Китай посредником становиться уж точно не будет. Это прозрачный факт.

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Слегка Придурковатый

"За это короткое время мы добились того, что наши серверы стали ничем не хуже, а по каким-то параметрам даже лучше"

Дайте-ка угадаю этот "более лучший" параметр: более высокая цена?

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Тимофей Измайлов
У «Аквариуса» работают две производственные площадки — в Шуе и Твери.

Два раза перечитал про Шуе ))

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Слегка Придурковатый

В двухтысячных годах был на выставке алкогольной продукции, в Ленэкспо вроде, и запомнилась там именно водка шуйская. Нормально заходила, несколько раз продегустировал. Это всё, что я знаю про Шую.

Держу в курсе. Спасибо за внимание.

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Lengor

Ебать ты старый

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Алеоп

А я просто бухал в Шуе. Спасибо, что прочитали.

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Ale K

ШУЕ ППШ

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Стартапер-пессимист

"технологический суверенитет"...

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Leo Uvarov

в стране, где не умеют делать (современные) процессоры.

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A V

Ага, сервера у нас хорошие, работают, это процессоры Intel плохие, без них не работают 🙂

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Zloy Marketolog
Говорят, наш планшет не работает, но он работает, а ПО на нём — нет

Говорят, наши ракеты падают. Но они не падают, это земля их притягивает. Многие диванные аналитики это на саму ракету переносят, а ракета-то хорошая, летает, всё дело в гравитации.

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vvtwittep

Сам Калинин пользуется iPhone

После этого можно не читать, да и до тоже.

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Руссиано Цикорини
на российской ОС
чтобы избежать риска утечек и прослушки
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Мурад Муртазалиев
говорить о суверенитете не приходится, «пока у пользователя в руке iPhone или iPad». Эту «задачу» компании решают уже сейчас

А ркн как раз и решает. Проверяет на безопасность.

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A V

Работают по принципу, нет ручек, нет и варенья

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Сергей Я

YandexGPT:

• Алексей Калинин, руководитель компании-разработчика и производителя вычислительной техники, делится опытом адаптации к новой реальности.
• За короткое время компания достигла результатов, сравнимых с HP и Dell, благодаря работе над ошибками.
• Отрасль получила господдержку, включая льготные кредиты и субсидии на закупку приоритетной продукции.
• Уход иностранных конкурентов позволил нанять разработчиков, инженеров и маркетологов.
• Калинин считает, что технологический суверенитет России не может быть достигнут без решения проблемы параллельного импорта.
• Основной потребитель продукции "Аквариуса" - корпоративный сектор, а не госструктуры.
• В планах компании выпустить линейку новых устройств для розничных клиентов и установить на них ОС "Аврора".
• "Аквариус" планирует провести IPO в ближайшие два-три года, оценка актива может составить около 80 млрд рублей.

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D e v e l

Нет по значит не работает)

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M.R.T.

Не шмогли

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Иван
ОС «Аврора», но для этого нужно разработать хорошую экосистему приложений, иначе мало кто захочет пользоваться продуктами.

Авроровцы и Сейлфишевцы сами выпилили андроид эмулятор, а теперь плачутся.

Но основная проблема платформы - Qt который сменил лицензию. Поэтому, имхо, только AOSP может как-то решить «высокие» задачи.

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Ale K

Пиздит как дышит, серверы их - ганво

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Это Я

Я одна заметила, что в последнее время VC.ru стал очень прокремлевским?

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Andrey Guzeev

Клованы

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Вадим Д.

Говорят — не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт.
Повезёт — не повезёт, папа-парам-парам-па-пам, если очень повезёт, то повезёт. ©

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Shoo

Это выступление можно идеально использовать для иллюстрации того, что такое испанский стыд.

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Вадим Д.
это же не планшет не работает, а установленный на нем софт
«железо»-то хорошее, работает

Прям включается?!

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33 комментария
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