В Москве построят полигон для тестирования оборудования по производству чипов Статьи редакции
Это может ускорить запуск серийного производства установок для полупроводников.
- Один из технологических полигонов появится на базе «Московского института электронной техники», рассказал «Ъ» проректор вуза Алексей Переверзев.
- В Минпромторге уточнили, что речь идёт реконструкции учебно-производственного центра «Протон». На нём планируют построить «инфраструктуру для размещения технологического, научного и контрольно-измерительного оборудования».
- Это могут быть литографические установки, анализаторы цепей и другое оборудование, которое используется в производстве полупроводников, пояснил глава консорциума «Базис» Арсений Брыкин. Полигон также должен быть оснащён системами для подачи особо чистых жидкостей, химии и газов, добавил собеседник в одном из производителей полупроводников.
- Площадка будет запущена осенью 2026 года, сообщил источник газеты, знакомый с деталями проекта. Собеседник на рынке полупроводников уточнил, что аналогичные полигоны планируют построить в Санкт-Петербурге и Московской области. Стоимость каждого из них он оценил в 4,2-5,6 млрд рублей. Строительство осуществляется в рамках федерального проекта «Подготовка кадров и научного фундамента в электронной промышленности», курируемого Минобрнауки.
- Создание полигонов для тестирования оборудования — стандартная практика среди производителей микроэлектроники, поясняет «Ъ». Такие площадки есть, например, у IBM, тайваньской ITRI и французской CEA-Leti.
- В России оборудование для полупроводниковой индустрии по заказу Минпромторга разрабатывает ряд предприятий. В частности, Зеленоградский нанотехнологический центр в 2021 году выиграл контракт стоимостью 5,7 млрд на создание фотолитографической установки.
- Глава Зеленоградского нанотехнологического центра Анатолий Ковалев считает, что создание технологических полигонов позволит решить проблему отладки и тестирования оборудования. По его словам, это ускорит начало серийного выпуска установок в среднем на год.
454 просмотров
Полигон построят, бабки попилят, только ни оборудования, ни, соответственно, чипов нет. И с охренительной долей вероятности не будет.
Как обывателю, из этих телодвижений мне интересны только две метрики:
1) о скольких нм идет речь
2) когда будет «выпечен» условный cpu «Байкал» в РФ
Пока речь идёт о метровом техпроцессе, постепенно будут стремиться к сантиметровому.
Зеленоградский нанотехнологический центр разрабатывает установки для техпроцесса до 130 нм.
Все что могу выдавить из себя об этой новости , как говорится без особых комментариев : 😂
Ну вот, прогресс прёт, скоро не придется заказывать холодильники и стиральные машинки на западе для сво
А какие-то признаки этого прогресса, помимо обещаний светлого будущего, уже виднеются?