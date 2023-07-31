Более тонкие рамки, переход на USB-C и корпус с титаном: что известно об iPhone 15 — Bloomberg Статьи редакции
И какие модели часов должны выйти осенью 2023 года.
- Накануне традиционной сентябрьской презентации Apple обозреватель Bloomberg Марк Гурман поделился деталями новых iPhone 15, которые узнал от источников в компании.
- «Чёлку» на стандартных моделях смартфонов заменят на «динамический остров». А дисплеи Pro и Pro Max изготовят с помощью технологии LIPO (low-injection pressure over-molding — литьё под низким давлением) — она позволит уменьшить рамку вокруг экрана с 2,2 мм до 1,5 мм. До этого её использовали в производстве часов Apple Watch Series 7.
- iPhone 15 и 15 Plus будут внешне похожи на уже выпущенные модели, но зато получат прошлогодний чип A16 — на нём работает линейка 14 Pro. Разъём Lightning в устройствах заменят на USB-C, благодаря чему увеличится скорость передачи данных по кабелю.
- Стальные рамки моделей Pro, на которых часто видны отпечатки пальцев, заменят на титановые. Задняя панель корпуса останется стеклянной, а грани, «соединяющие боковины и лицевую часть телефона», станут менее острыми.
- Внутреннее устройство Pro перепроектируют, чтобы упростить ремонт. А в качестве микропроцессора установят более быстрый чип, изготовленный по 3-нанометровому техпроцессу.
- Apple также планировала заменить механические кнопки у моделей Pro на сенсорные, чтобы те реже выходили из строя, но отложила идею из-за технических трудностей. Вместо этого поменяют всего одну кнопку, которая включает и выключает звук. На её месте будет «кнопка действия» — как на часах Apple Watch Ultra. С её помощью можно будет запускать разные функции: например, включать тот же беззвучный режим или режим «Не беспокоить», камеру, фонарик или переводчик.
- Гурман допустил, что новые iPhone будут стоить дороже — во всяком случае модели с титаном (например, часы с титановым корпусом стоят на $100 больше) и более сложной системой камер, которая будет на iPhone 15 Pro Max.
- Часы, по данным Гурмана, представят в трёх вариациях: это модели с дисплеями 41 и 45 мм линейки Series 9, а также второе поколение Apple Watch Ultra. Все получат более быстрый процессор S9. Часов Apple Watch SE в 2023 году не будет.
- В июле 2022-го Гурман рассказывал, что Apple выпустит более прочные Apple Watch для занятий экстремальными видами спорта. Официальный релиз вышел в сентябре того же года.
- В марте 2023-го журналист писал, что компания представит MacBook Air с 15-дюймовым экраном. Презентация последнего состоялась в июне.
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Ужель свершилось? (-:
Уверен они придумали как решить вопрос с тем, чтобы ТОЛЬКО кабели от apple работали с айфонами по Type-C иначе это шаг назад в плане стрижки ло.. фанатов.
Андроид все-таки лучше!
Бу-бу-бу
а в чем смысл перехода на type-c разъем?
разъем зарядки у яблока был и остается самым не убиваемым среди всех, из за отсутствия долбанного язычка в самом разъеме.
Скорость передачи данных это прекрасно, но она и сейчас не плохая. Решение совершенно не понятное.
законодательство европы и других стран, вот почему
Меня убивает то, что по всем остальным моим гаджетам в т.ч. макбук зарядка от type-c, что позволяет заряжать их с одного провода фактически, и только для айфона приходится таскать дополнительный зарядник. Профита при этом никакого на практике. Долой индивидуальные разъемы.
Она на самом деле отстой. Но кто вообще передает данные по кабелю? о_О
У меня на 5S именно разъём и умер.
Лайтнинг зарядка максимум 60ватт, Тип ц -100 ватт поддерживает. Так что давно пора
В МакБуках с разъёмами USB-C вроде проблем нет
А может погуглить этот момент? Ибо она не плохая, а ужасная. У жены айфон, у меня андроид. Я разок столкнулся с передачей 100 гигов на компьютер с айфона - изрядно постарел.Решение совершенно не понятное.
По зарядке медленнее. Макбуки все на type c. Какие ещё нужны аргументы? И да, провода у них говно (оригинал, хотя и для макбуков с type c тоже), которое сделано из перерабатываемого пластика, который быстрее подыхает и разлагается. Я уж не говорю что весь мир переходит на type c как единый стандарт, но apple хочет рубить бабло на проводочках.
Ну так загуглите этот вопрос. Ответ станет очевидным.
Эн эмэёдзин продакт, блеять!
АХПХПХАХАХЗРЗРХ ГЕНИАЛЬНО
Смена порта - стимул покупать новую модель?
однозначно
Красавец! Беру!
В РФ 200+ К🫠😏🤭
Столько апгрейдить камеру и на выходе всё равно получается мыльное г***о
Ит’с РЕВОЛЮШН, Джонни! А’м соу эксайтыд!
Ура, подделывать переходник для ушей станет легче!
Как здорово, что Эппл официально ушла из России, и большинство россиян скипнули 14-е поколение. Впереди нас ждёт крупнейший апгрейд!
Понятно, ничего нового. А я chatgpt ждал вместо унылой сири.
Очень нравится их дизайн
Если честно, все выглядит так как будто Эппл забила на телефоны болт. Ну стали быстрее и чё? Раньше дизайн каждые два года меняли. Видимо буду продолжать сидеть на своей 11 прошке. Вообще не вижу смысла менять.
какие два года? что то новое вносили каждое трететье поколение. дизайн меняют около пятого
Если бы Apple не заговонились в свое время, то Type-C мог быть лопаткой чисто папой-разъемом, а так на Lightning патент и Apple не захотела его открывать. Грустьпечаль.
А что у кого-то мех.кнопки ломались, не считая home?
при неудачных падениях могли вдавиться внутрь и испортить шлейф, что подразумевало сугубо замену
Да, за титановый корпус и переплатить не грех, зато легче и прочнее
С мини опять видимо прокатили. Сидим на 13м