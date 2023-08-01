Техника
Полина Лааксо

Роскомнадзор проверит безопасность iPhone и iPad — для этого он купит более 20 устройств разных моделей Статьи редакции

В планах также протестировать 21 телефон от Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo и шесть планшетов Huawei.

Источник: РБК
  • Структура Роскомнадзора «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) объявила о закупке 16 смартфонов iPhone 11, 12, 13 и 14, четырёх iPhone без указания модели и ещё четырёх планшетов iPad, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ. Цель закупки — исследовать «используемые протоколы в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории России сети интернет».
  • Решение провести «комплексное исследование» связывают с запретом на использование устройств Apple для рабочих задач в госструктурах и ведомствах. Его, например, уже ввели в администрации президента, Минпромторге, Минцифры, Минздраве, Минтрансе и «Ростехе».
  • Эти ограничения вызваны потенциальными рисками — распространением вирусного ПО, слежкой за пользователями и возможным наличием кода, с помощью которого производитель из «недружественной» страны сможет отключать нужные ему функции, говорят опрошенные участники рынка.
  • Сейчас запреты вводят на основе внутренних распоряжений отдельных ведомств. Проверка ГРЧЦ, в свою очередь, позволит сформировать этот запрет на законодательном уровне и подготовить «рекомендации для всего населения», рассуждает глава «Киберполигон» Лука Сафонов.
  • РКН также сможет использовать продукцию, чтобы проверить, как будет работать блокировка в рамках закона о «суверенном интернете», или найти «лазейки» в собственных приложениях , предполагает автор Telegram-канала «Эшер 2» Филипп Кулин. Другой собеседник добавляет: проверка поможет понять, как действовать в случае ограничений со стороны Apple.

Заблокировать что-либо – это не самая большая проблема, а вот заблокировать то, что нужно, и не задеть то, что работать должно, гораздо сложнее.

Фёдор Дбар, коммерческий директор компании «Код безопасности»

#новость #apple #iphone #ipad

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66 комментариев
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 Roman Hmelevsky

"...а то ходим как лохи со старыми айфонами" добавил представитель Роскомнадзора.

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Andrei Tsay

Очень важное дело! Сразу видно у людей нет более важных задач!

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Михаил Сметанников

Надо еще проверить безопасность Bentley continental gt

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4 комментария
Dima Alexeev

Конечно, проверить одну из двух существующих на рынке платформ - это не важное дело.
Кому, вообще, эти утечки личных и служебных данных и интересны?

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2 комментария
Kim Fink

Это и есть одна из самых важных задач, вы чего

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Joe cocker

Зачем тебе думать что они делают, ты же этим местом ешь

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Alex Shevchenko

Это в большой вывеске должно висеть во всех офисах Роскомнадзора!😂

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Sunlighthell

Не понял. Там же уже нашли бэкдор от ЦРУ. По какой причине у всей Госдумы еще не изъяли айфоны?

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Слегка Придурковатый

Ты ничего не понимаешь в безопасности. Депутаты, и прочие чиновники, намеренно юзают айфоны, чтобы ЦРУ на том конце окончательно сошло с ума от того, что они несут.

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2 комментария
Alex Shevchenko

Теперь они будут заменять ЦРУшные бэкдоры на ФСБшные😁

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Janie

Надо бы ещё квартиры в Дубае закупить, чтоб проверить их на пригодность к жизни

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Aliona Marketing

И пару яхт, а то мало ли что

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Unknown

А на что проверка устройств будет?

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Vitalii

Если устройство не сломается за 5 лет использования, то чиновник получит ещё один айфон на тестирование.

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2 комментария
Dima Alexeev

Читал текст?

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Амбассадор Черноголовки

На наши налоги

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Ерофей

На блокировки от РКН

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Цифровые комплексы

Можно мне тоже парочку последних моделей дать протестировать, на аутсорс, так сказать? Я хороший тестировщик, честно.

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drapeg
Я хороший тестировщик, честно.
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Kaif kaif

А я уже тестирую)

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Владимир Егоров
слежкой за пользователями и возможным наличием кода, с помощью которого производитель из «недружественной» страны сможет отключать нужные ему функции, говорят опрошенные участники рынка.

Конкуренты ФСБ не нужны.

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Хэппи милф

Тесты будут наиболее приближены к потребительским сценариям, - добавили в роскомнадзоре - звонки, мессенджеры, тиктоки и соцсети

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Alex Shevchenko

И да, ставьте лайки и подписывайтесь на наши каналы!)
Роскомнадзор

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Иван Помидоров

И главное, надо тестировать длительное время, часть багов может проявиться только спустя год другой

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Ла Ма

Может, хотят запретить иностранные смартфоны в РФ? Типа, переходите все на местные кирпичи по 40 тысяч.

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Muvandr

Я бы запретил тупые комментарии )

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2 комментария
VLAD

Так и есть.

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Ерофей

А ты догадливый

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Александр Кайт

А у нас есть местные кирпичи?
Киньте ссылку, аж интересно стало.

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2 комментария
Андрей Вечерний

Ооо, наконец краш-тесты от РКН

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debil
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Слегка Придурковатый

Сотрудник ГРЧЦ проводит комплексное исследование используемых протоколов в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории России сети интернет.

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Alex J. Alen

ВЫ НАЧАЛИ ВОЙНУ И Я ТЕПЕРЬ НЕ МОГУ ДАЖЕ КНИЖКУ КУПИТЬ
@
ТАК СКАЧАЙ НА ТРЕКЕРАХ
@
ТАК ВЫ ЖЕ ВСЁ ПОБЛОКИРОВАЛИ ВМЕСТЕ С ПОЛОВИНОЙ ВПН!
@
ВЫКРУЧИВАЙСЯ!

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Александр Кайт

Может они ещё яхт закупят, штук 100, а то вдруг с ними что-то не так? Или дворец под Анапой для проверки соблюдения строительных норм?

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KIR

Тссс... Молчи, а то реально закупят, мозгов то хварит

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Ivan. Zakladka

Прикольный лайвхак для других чинуш.
Ждём инфы от Минтранса, которые купили Майбахи для тестирования. Ещё ждём от Ростуризма, которые купили путевки в Куршевель для эксперимента.

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Joe cocker

Очевидно будут думать как подменить сертификат безопасности

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vvtwittep

🤡

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sunblade

Гениально придумано для отмазки от воровства на госзакупках

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Вадим Д.
купит более 20 устройств разных моделей

Хитрованы какие. Детишкам своим сотрудники подарки набирают?

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KIR

Первое сентября же скоро

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Градибор Пожарский

Вероятней всего, будут тестировать работоспособность в условиях чебурнета. Вполне выписывается в последние движухи.

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Knsan l T

Ахахаххахахахахахх

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Alex GODERATOR

Ахазахахаха

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Kaif kaif

Купят устройства своим детям, чтобы они делали с ними всякое

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Neutron

ну да, ну да, и надо самую мощную видеокарту, чтобы ребетенок тестировал протоколы передачи данных на шинах компутаторов недрцжелюбного происхождения.

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Семён Горбунков

А зачем проверять протоколы iPhone, если их запретили в госучреждениях?

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Aleksandr Nik

Просто оставлю это тут:

1 августа отмечается Международная неделя клоунов nternational Clown Week учрежден в честь забавных чудаков, которые веселят публику, совершая разные проделки и нелепости

Источник: https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/zabavnye-prazdniki/nedelja-klounov
© https://kakoj-segodnja-prazdnik.com

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Степан Фадеев

Правильно. Запретить всем чиновникам использование Apple под страхом смерти. Пцсть через голубей общаются

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Антон Джаббур

И какими способами они проверят?

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Abnatop Sky
Роскомнадзор проверит безопасность iPhone и iPad — для этого он купит более 20 устройств разных моделей

Похоже кто-то в роскомпозоре - хочет обновить свой старый айфончег за государственный счЁт.

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Protein Wars

Страна, у которой нет никаких собственных технологичных компаний, будет проверять технологичность компании номер 1 в Мире ))

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66 комментариев
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