Роскомнадзор проверит безопасность iPhone и iPad — для этого он купит более 20 устройств разных моделей Статьи редакции
В планах также протестировать 21 телефон от Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo и шесть планшетов Huawei.
- Структура Роскомнадзора «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) объявила о закупке 16 смартфонов iPhone 11, 12, 13 и 14, четырёх iPhone без указания модели и ещё четырёх планшетов iPad, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ. Цель закупки — исследовать «используемые протоколы в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории России сети интернет».
- Решение провести «комплексное исследование» связывают с запретом на использование устройств Apple для рабочих задач в госструктурах и ведомствах. Его, например, уже ввели в администрации президента, Минпромторге, Минцифры, Минздраве, Минтрансе и «Ростехе».
- Эти ограничения вызваны потенциальными рисками — распространением вирусного ПО, слежкой за пользователями и возможным наличием кода, с помощью которого производитель из «недружественной» страны сможет отключать нужные ему функции, говорят опрошенные участники рынка.
- Сейчас запреты вводят на основе внутренних распоряжений отдельных ведомств. Проверка ГРЧЦ, в свою очередь, позволит сформировать этот запрет на законодательном уровне и подготовить «рекомендации для всего населения», рассуждает глава «Киберполигон» Лука Сафонов.
- РКН также сможет использовать продукцию, чтобы проверить, как будет работать блокировка в рамках закона о «суверенном интернете», или найти «лазейки» в собственных приложениях , предполагает автор Telegram-канала «Эшер 2» Филипп Кулин. Другой собеседник добавляет: проверка поможет понять, как действовать в случае ограничений со стороны Apple.
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"...а то ходим как лохи со старыми айфонами" добавил представитель Роскомнадзора.
Очень важное дело! Сразу видно у людей нет более важных задач!
Надо еще проверить безопасность Bentley continental gt
Конечно, проверить одну из двух существующих на рынке платформ - это не важное дело.
Кому, вообще, эти утечки личных и служебных данных и интересны?
Это и есть одна из самых важных задач, вы чего
Зачем тебе думать что они делают, ты же этим местом ешь
Это в большой вывеске должно висеть во всех офисах Роскомнадзора!😂
Не понял. Там же уже нашли бэкдор от ЦРУ. По какой причине у всей Госдумы еще не изъяли айфоны?
Ты ничего не понимаешь в безопасности. Депутаты, и прочие чиновники, намеренно юзают айфоны, чтобы ЦРУ на том конце окончательно сошло с ума от того, что они несут.
Теперь они будут заменять ЦРУшные бэкдоры на ФСБшные😁
Надо бы ещё квартиры в Дубае закупить, чтоб проверить их на пригодность к жизни
И пару яхт, а то мало ли что
А на что проверка устройств будет?
Если устройство не сломается за 5 лет использования, то чиновник получит ещё один айфон на тестирование.
Читал текст?
На наши налоги
На блокировки от РКН
Можно мне тоже парочку последних моделей дать протестировать, на аутсорс, так сказать? Я хороший тестировщик, честно.
А я уже тестирую)
Конкуренты ФСБ не нужны.
Тесты будут наиболее приближены к потребительским сценариям, - добавили в роскомнадзоре - звонки, мессенджеры, тиктоки и соцсети
И да, ставьте лайки и подписывайтесь на наши каналы!)
Роскомнадзор
И главное, надо тестировать длительное время, часть багов может проявиться только спустя год другой
Может, хотят запретить иностранные смартфоны в РФ? Типа, переходите все на местные кирпичи по 40 тысяч.
Я бы запретил тупые комментарии )
Так и есть.
А ты догадливый
А у нас есть местные кирпичи?
Киньте ссылку, аж интересно стало.
Ооо, наконец краш-тесты от РКН
Сотрудник ГРЧЦ проводит комплексное исследование используемых протоколов в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории России сети интернет.
ВЫ НАЧАЛИ ВОЙНУ И Я ТЕПЕРЬ НЕ МОГУ ДАЖЕ КНИЖКУ КУПИТЬ
@
ТАК СКАЧАЙ НА ТРЕКЕРАХ
@
ТАК ВЫ ЖЕ ВСЁ ПОБЛОКИРОВАЛИ ВМЕСТЕ С ПОЛОВИНОЙ ВПН!
@
ВЫКРУЧИВАЙСЯ!
Может они ещё яхт закупят, штук 100, а то вдруг с ними что-то не так? Или дворец под Анапой для проверки соблюдения строительных норм?
Тссс... Молчи, а то реально закупят, мозгов то хварит
Прикольный лайвхак для других чинуш.
Ждём инфы от Минтранса, которые купили Майбахи для тестирования. Ещё ждём от Ростуризма, которые купили путевки в Куршевель для эксперимента.
Очевидно будут думать как подменить сертификат безопасности
🤡
Гениально придумано для отмазки от воровства на госзакупках
Хитрованы какие. Детишкам своим сотрудники подарки набирают?
Первое сентября же скоро
Вероятней всего, будут тестировать работоспособность в условиях чебурнета. Вполне выписывается в последние движухи.
Ахахаххахахахахахх
Ахазахахаха
Купят устройства своим детям, чтобы они делали с ними всякое
ну да, ну да, и надо самую мощную видеокарту, чтобы ребетенок тестировал протоколы передачи данных на шинах компутаторов недрцжелюбного происхождения.
А зачем проверять протоколы iPhone, если их запретили в госучреждениях?
Просто оставлю это тут:
1 августа отмечается Международная неделя клоунов nternational Clown Week учрежден в честь забавных чудаков, которые веселят публику, совершая разные проделки и нелепости
Источник: https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/zabavnye-prazdniki/nedelja-klounov
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Правильно. Запретить всем чиновникам использование Apple под страхом смерти. Пцсть через голубей общаются
И какими способами они проверят?
Похоже кто-то в роскомпозоре - хочет обновить свой старый айфончег за государственный счЁт.
Страна, у которой нет никаких собственных технологичных компаний, будет проверять технологичность компании номер 1 в Мире ))