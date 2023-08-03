Техника
Артур Томилко

WSJ: Meta* выпустит новую версию «умных» очков Ray-Ban — но большинство владельцев первых устройств ими не пользуется Статьи редакции

Их могут представить осенью 2023 года или весной 2024-го.

  • О планах компании рассказали источники WSJ. По их словам, новая версия Ray-Ban Stories будет доступна с большим количество оправ и оснащена улучшенной камерой и аккумулятором. Функций виртуальной и дополненной реальности в очки добавлять не планируют.
  • При этом Meta* снизила прогноз по продажам всех моделей Ray-Ban Stories. По данным газеты, изначальной целью было 478 тысяч устройств, но теперь реализовать планируют 394 тысячи.
  • Компания представила «умные» очки Ray-Ban Stories в сентябре 2021 года. Они оснащены двумя фронтальными 5-мегапиксельными камерами для съёмки видео и фотографий, а также встроенным в дужки динамиками. Стоимость — от $299.
  • С момента их выпуска компания продала около 300 тысяч изделий, но активно ими пользуются только 27 тысяч человек в месяц, следует из внутренних документов Meta*. Пользователи также жалуются на проблемы с подключением очков, время их автономной работы и качество звука.
Первое поколение Ray-Ban Stories

*Meta признана экстремистской и запрещена в России.

#новость #meta #rayban

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14 комментариев
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 Вася Пражкин

А в России с такими очками и вовсе уголовку получить можно.

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tbIkworez

Потому что не очки обычно губят, а к 11 туз

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Blisk

В России можно уголовку за коммент получить, даже очки не нужны. Прогресс.

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Антон Монин

Может очки настолько умные, что помогут не получить уголовку)

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Балкон.Ру

Тем временем у нас:

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Blisk

*фейспалм* Креативщики в России еще те дурачки.

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Тимон

Всем похуй на Мету*

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Вадим Д.
большинство владельцев первых устройств ими не пользуется

Как и «вселенной». Цукер путает упорство с упёртостью.

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tbIkworez

Больше похоже на очень дорогую рекламу обоих брендов, а не на попытку выпустить интересный продукт

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John Smith

Ray-ban в рекламе явно не нуждается.

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tbIkworez

Им бы с предыдущей рекламой разобраться

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Blisk

Цукер врывается на рынок с вторичными продуктами.

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Слегка Придурковатый

Meta* выпускает очередную хуйню.

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Fred Han

Так экстремисты же

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14 комментариев
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