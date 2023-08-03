WSJ: Meta* выпустит новую версию «умных» очков Ray-Ban — но большинство владельцев первых устройств ими не пользуется Статьи редакции
Их могут представить осенью 2023 года или весной 2024-го.
- О планах компании рассказали источники WSJ. По их словам, новая версия Ray-Ban Stories будет доступна с большим количество оправ и оснащена улучшенной камерой и аккумулятором. Функций виртуальной и дополненной реальности в очки добавлять не планируют.
- При этом Meta* снизила прогноз по продажам всех моделей Ray-Ban Stories. По данным газеты, изначальной целью было 478 тысяч устройств, но теперь реализовать планируют 394 тысячи.
- Компания представила «умные» очки Ray-Ban Stories в сентябре 2021 года. Они оснащены двумя фронтальными 5-мегапиксельными камерами для съёмки видео и фотографий, а также встроенным в дужки динамиками. Стоимость — от $299.
- С момента их выпуска компания продала около 300 тысяч изделий, но активно ими пользуются только 27 тысяч человек в месяц, следует из внутренних документов Meta*. Пользователи также жалуются на проблемы с подключением очков, время их автономной работы и качество звука.
*Meta признана экстремистской и запрещена в России.
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А в России с такими очками и вовсе уголовку получить можно.
Потому что не очки обычно губят, а к 11 туз
В России можно уголовку за коммент получить, даже очки не нужны. Прогресс.
Может очки настолько умные, что помогут не получить уголовку)
Тем временем у нас:
*фейспалм* Креативщики в России еще те дурачки.
Всем похуй на Мету*
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Как и «вселенной». Цукер путает упорство с упёртостью.
Больше похоже на очень дорогую рекламу обоих брендов, а не на попытку выпустить интересный продукт
Ray-ban в рекламе явно не нуждается.
Им бы с предыдущей рекламой разобраться
Цукер врывается на рынок с вторичными продуктами.
Meta* выпускает очередную хуйню.
Так экстремисты же