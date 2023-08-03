МТС начала продавать новые планшеты Samsung Galaxy Tab S9, S9+ и S9 Ultra — за восемь дней до начала мировых продаж Статьи редакции
С 29 июля оператор продаёт и новые смартфоны от Samsung.
- Устройства уже появились в продаже на сайте оператора, обратила внимание редакция vc.ru. В МТС отказались от комментариев. Жители других стран смогут купить новинки Samsung с 11 августа 2023 года.
Samsung провела презентацию Unpacked 26 июля 2023-го. На ней компания показала смартфоны-раскладушки Galaxy Z Flip 5 и Z Fold 5, часы Galaxy Watch 6 и планшеты Galaxy Tab S9, S9+ и S9 Ultra. Устройства сразу же были доступны для предзаказа у МТС.
- 29 июля оператор начал продавать смартфоны — Samsung Z Flip 5 и Fold 5. Внимание на это обратило ТАСС, в МТС также не комментировали старт продаж.
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Это еще что. На Горбушке уже сегодня можно найти Айфон 15, 16 и даже 17!
С российским титаном!
Шутки шутками, но там оригинальные айфоны куда дешевле официальных сторов. По крайней мере, мои знакомые не встречали подделок, некоторые из них имеют свои магазины в регионах, закупая все в мск. Оптовики огромные партии возят любой техники: телефоны, планшеты, телевизоры, часы, наушники и т.д. Даже плойку 5 поставляют сейчас в огромных масштабах за 44 тысячи (если брать опт). Правда вопрос, как они проходят таможню с такими оборотами, не уплачивая НДС, но видимо прикрытия у них хорошие, ведь даже менеджеры с большим опытом работы там не знают, как именно провозят.
Конечно, на Горбушке дешевле, чем в любой нормальной сети. Но только если у вас через месяц сломается гаджет, гарантии от магазина может не быть. Ну и риск купить просто восстановленный телефон вместо нового зашкаливает. А так, да, дешевле)))
Еще дешевле на Алиэкспресс)))
У меня уже 18-ый
Не понимаю кто самсунгами пользуется, уж лучше ксяоми взять.
Уродливые дизайны, убогая оболочка, баги. Купил телефон родственнику и пожалел.
лол, скажи что ты рофлишь)))
Уже лет 15 пользуюсь только самсунгами ... отличные телефоны ... свой цикл в 3-5 лет проходят без сбоя
А почему пожалели? У них есть неплохие аппараты
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Зря они так на самом деле. Серийники этих устройств самсунг сразу вычислит по активациям раньше старта продаж, по ним поймут как попали они в РФ. Канал могут и прикрыть. Палево однако
Красавчики, че уж
Да МТС и презентации может устраивать на 2 года вперёд. Зачем ждать этих «отстающих производителей», когда они там ещё разродятся? А продавать нужно уже сейчас.
Купить могут не только лишь все
А что с ценником..
на скриншотах не видно?))
Получается, только выиграли?
Как тебе такое, Илон Маск!!!
У меня был Samsung s2, хотел обновить, пришел в фирменный салон и оказалось что Samsung s6 по характеристикам даже хуже!
А в чем смысл тогда новой модели? Она же дороже
Последнее время улучшают только камеру и батареи, незначительно меняя дизайн
Сразу вспоминаю слоган "Горбушки": У нас есть даже то, чего еще нет)))
Хуясе цены
МТС - на шаг впереди!
да их везде уже полно. даже в Европе в левых магазах есть