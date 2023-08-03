Samsung провела презентацию Unpacked 26 июля 2023-го. На ней компания показала смартфоны-раскладушки Galaxy Z Flip 5 и Z Fold 5, часы Galaxy Watch 6 и планшеты Galaxy Tab S9, S9+ и S9 Ultra. Устройства сразу же были доступны для предзаказа у МТС.