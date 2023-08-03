LG представила «беспроводной» 97-дюймовый OLED-телевизор — за £28 тысяч Статьи редакции
В комплекте к нему идёт приставка для передачи данных с USB и HDMI.
- LG Signature OLED M TV не оснащен разъёмами для проводов и USB-устройств. К телевизору подключается только кабель питания, заявляет LG.
- В комплекте с устройством идёт «Zero Connect Box» — приставка для подключения USB, HDMI и других устройств со встроенным Blu-ray-проигрывателем. Она передаёт изображение по беспроводной сети с качеством до 4K и частотой до 120 Гц на расстоянии до 10 метров. Как заметили в The Verge, это позволяет подключать дополнительное оборудование, не размещая его непосредственно рядом телевизором.
- В LG утверждают, что их запатентованная технология беспроводной передачи данных обеспечивает скорость, в три раза превышающую Wi-Fi 6E. Она работает обеспечивает поддержку Dolby Vision и Dolby Atmos.
- Телевизор начнут продавать в Великобритании осенью 2023 года по цене в £27,9 тысяч (около 3,4 млн рублей). В компании добавили, что он появится в Северной Америке и Европе «позднее в этом году» и уже доступен в Южной Корее по цене $35,1 тысяч.
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Беспроводной телевизор с кабелем питания. Штош.
У меня уже есть 3 таких, причём давно.
Маркетологи совсем забылись
Там вон зумеры колхозы и субботники изобретают, так что лыжи ещё кое-как (-:
Беспроводной с кабелем питания, или лыжи не едут или я чего то не понимаю
Блок надо было за доп плату делать
Видимо было как-то так