Nothing представила CMF — бренд для бюджетных смартфонов и других устройств Статьи редакции
Над ними будет работать отдельная команда, первыми компания выпустит наушники и «умные» часы.
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- О запуске нового бренда объявил основатель Nothing Карл Пей. По его словам, цель CMF — «сделать лучший дизайн более доступным». Название расшифровывается как Color, Materials, Finish — цвет, материалы и отделка.
- Основная линейка Nothing будет ориентирована на премиум-качество, инновации в технологиях и дизайне, CMF сосредоточится на «неподвластном времени дизайне» и бюджетном сегменте.
- Работать над устройствами будет отдельная команда, первые продукты — наушники и «умные» часы — она планирует представить до конца 2023 года. Их точные характеристики пока неизвестны.
- Как отмечают СМИ, бренд CMF вдохновлён бюджетными линейками других производителей смартфонов: Redmi и Poco у Xiaomi, Narzo от Realme, Nord от OnePlus, Honor у Huawei (до продажи в 2020 году).
- Nothing — это проект сооснователя бренда OnePlus Карла Пея, который тот официально представил в 2021 году. Компания уже выпустила беспроводные «прозрачные» наушники Ear (1), Ear (2) и Ear (Stick), а также смартфоны Phone (1) и Phone (2).
- В июне 2023 года Nothing привлекла $96 млн. Общая сумма собранных компанией инвестиций составляет около $250 млн.
Color, Materials, Finish — упор понятен, на «начинке» не сосредотачивались.
Новость про новый бренд и его позиционирование. Вы пишете про продукт. Если у вас потребность реагировать на всё происходящее, стоит делать вычитку очередного важного комментария на базовую логику.
Как vk становился Одноклассниками, так vc становится Пикабу.
Так все за лайками гонятся, вставить свои пять копеек, а не новое узнать. И берут количеством комментариев, но, увы, не качеством.
В смысле Пи**бу? Минусы же убрали. Не видно толком ничего, а там не только видно, но ещё и заблокировать могут.
Когда заходишь в аккаунт юзеру, то видно в плюсе он или не .
будет ориентирована на премиум-качество
С таким то дизайном логотипа и таким слоганом?!!!
Скорее бюджетный ОБИ для народа.
шрифты говно
затестить смартфон с прозрачной задней частью-сделано, надо бы ещё наушники прикупить(если удасться)
Всратый нейминг и всратый лого. Наши делали что-ли?
The Best or Nothing.