Минцифры внесло в реестр отечественного ПО первый комплекс обработки больших данных Статьи редакции
«Скала-Р» может стать заменой техники от Oracle, Teradata и Amazon, считает разработчик.
- В реестр российского ПО 2 августа 2023 года включили первый программно-аппаратный комплекс (ПАК) для обработки больших данных, заметили «Ведомости». «Машина больших данных Скала-Р МБД.Х» позволяет строить статистический и предсказательный анализ на основе слабоструктурированных сведений. Комплексы используют в госведомствах и крупном бизнесе.
- Решение от «Скала-Р» может обрабатывать потоки данных с видеокамер, биометрические образцы, сведения об активности в интернете и о финансовых операциях, например процессинге пластиковых карт, пояснила директор Центра технического консалтинга РДТЕХ Светлана Иванова. По её словам, полных аналогов российского производства сейчас нет. Крупнейшие заказчики «Скала-Р» — ВТБ, «Газпромбанк», Пенсионный фонд, «Почта России», ФНС и РЖД, указано на сайте производителя.
- Разработчик «Скала-Р» пишет, что ПАК «должен стать» аналогом иностранных решений Oracle Big Data Appliance, Teradata Appliance for Hadoop и Amazon Elastic MapReduce. Программное обеспечение совместимо с российской операционной системой «Альт 8 СП».
- У «Скала-Р» есть и заключение Минпромторга, подтверждающее выпуск продукции в России. При госзакупках оно исключает выбор других заявок. Включение в реестр Минцифры даёт право на налоговые льготы.
- Стоимость комплексов «Скала-Р» публично не раскрывается. Пока комплексы Oracle Big Data Appliance были на российском рынке, их использовали ВТБ, «Сбербанк», «Газпром информ» и «Аэрофлот». В 2019–2021 годах ВТБ купил ПАК Oracle на 1,28 млрд рублей, «Газпром информ» – на 686,3 млн рублей, «Транснефть» –на 330,7 млн рублей, приводит данные издание.
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😂 А ещё он очень скромный.
Софт вполне реально заменить, свой postgres и mapreduce давно есть. А вот железо скорее всего китайский OEM.
Да и по софту большие вопросы, если честно. А вот по железу вопросов нет (-:
Представляешь что будет, когда тебя переведут на отечественный софт?)
Что?)
Я, кстати, уже довольно давно пользуюсь многими сервисами российской разработки.
ну ждем когда сбер заменит терадату и оракл на скалу - спойлер - никогда
Вопрос желания и прямых рук. Я.Почта в своё время заменила оракл на постгрес, mapreduce у них тоже свой. Сбер не Яндекс, конечно, но если сильно прижмёт — уверен заменят.
а ничего, что хранение данных и то на что замахнулись несколько разные вещи?
Вы так говорите, как буд-то есть какой-то выбор у Сбера. Это вам не Windows который можно понаставить себе пиратский и радоваться. Тут программно-аппаратный комплекс. Делать копии физических устройств чуть сложнее. Подозреваю что и Скала это продукт реверс инжиниринга.
Программно-аппаратный комплекс для обработки больших данных c применением технологий экосистемы Hadoop.
а нуну
программный продукт, который одинаково хорошо обрабатывает потоковое видео с камер, транзакции банков, активность в интернете, биометрию? разработчику не говорили что такого не бывает?
Кое-кто опоздал с новостью)
"Скала" - название классное 😄
Вы знаете сколько этот сервак стОит?)
Погуглите.
https://www.youtube.com/watch?v=3S9GBi9PCfg
ну все Терадата теперь кусает локти и бьется в ужасе. А если честно - сравнивать компании которые имеют десятилетия опыта и наработок с и "скалу" - это просто смешно.
Засекаем падение уровня капитализации Оракла и Nasdaq
Стоимость комплексов «Скала-Р» публично не раскрывается.
И никгда даже не раскроется?