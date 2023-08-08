«ТВ Станция» с диагональю 43 дюйма стоит 44 990 рублей, 50 дюймов — 49 990 рублей. «ТВ Станции Про» с диагональю 55 и 65 дюймов — 74 990 и 99 990 рублей соответственно. При оформлении предзаказа — в подарок подписка «Плюс» на 12 или 30 месяцев в зависимости от модели.