«Яндекс» представил «умные» телевизоры со встроенной «Станцией» Статьи редакции
«ТВ Станция» стоит от 44 990 рублей, «Про»-версия — от 74 990 рублей.
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- «ТВ Станция» и «ТВ Станция Про» имеют разрешение Ultra-HD (4К) и работают на платформе «Яндекс ТВ», объявила компания. Она открыла предзаказ на обе модели.
- Они поддерживают технологии HDR, которая помогает сделать изображение максимально реалистичным, и MEMC — увеличивает частоту кадров. Технология локального затемнения Local Dimming делает тёмные сцены контрастными: она гасит часть светодиодов в подсветке, что даёт глубокий чёрный цвет, пояснили в «Яндексе».
- Максимальная яркость «ТВ Станций» — 450 нит, контраст 5000:1 (в 43 дюймах) и 7000:1 (в 50), пишет Rozetked. У «ТВ Станция Про» QLED-экран с яркостью до 550 нит и контрастностью 4000:1, а также с антибликовым покрытием. У устройства тонкий корпус в 3,7 см, что позволяет крепить его вплотную к стене.
- В «ТВ Станции» стоят четыре динамика общей мощностью 34 Вт, в «Про» — шесть динамиков мощностью 44 Вт. Разработкой акустики занималась команда, которая создавала «умные» колонки «Яндекса». Инженеры изолировали динамики и четыре микрофона в корпусе так, чтобы минимизировать влияние вибраций и резонансов.
- Телевизоры поддерживают технологию распознавания голоса Far-field — пользователи могут управлять устройствами без пульта: переключать каналы, регулировать громкость, искать фильмы, переключать аккаунты и добавлять субтитры. Многие команды можно давать без слова «Алиса» — например, пользователь может просто сказать «Дальше» или «Тише». Пульт в комплекте есть.
- Устройства поддерживают все возможности «Станции», а общаться с «Алисой» и управлять «умным» домом пользователи могут даже с выключенным экраном. При включённом экране помощник может визуализировать свой ответ — например, не только сообщить прогноз погоды голосом, но и показать.
- На устройствах доступны телеканалы, фильмы и сериалы, музыка и подкасты на «Яндекс Музыке»; поддержка нескольких аккаунтов — переключаться можно голосом или пультом.
«ТВ Станция» с диагональю 43 дюйма стоит 44 990 рублей, 50 дюймов — 49 990 рублей. «ТВ Станции Про» с диагональю 55 и 65 дюймов — 74 990 и 99 990 рублей соответственно. При оформлении предзаказа — в подарок подписка «Плюс» на 12 или 30 месяцев в зависимости от модели.
- «Яндекс» представил свои первые «умные» телевизоры с «Алисой» и на платформе «Яндекс ТВ» в октябре 2022 года. В июле 2023-го компания открыла продажи третьего устройства. В компании рассказывали, что телевизоры разрабатывали самостоятельно. Первую партию собирали в Китае, но в будущем устройства будут собирать в России.
Говорят, русского интерфейса не будет. Только казахский и иврит
Гойдово
Зачем покупать его, если в кинопоиске почти все фильмы хорошие пропали? Остался тошнотный русский новодел от фонда кино.
Почему? Из недавнего Переводчик появился и Джон Уик 4. Пропали не только из Кинопоиска, но и вообще из РФ
Вы можете не покупать
Поставили убогую колонку в очередной телик с яндекс тв и включили распознавание голоса на постоянку
Так то, в сравнении с колонками Яндекса все остальные выглядят и звучат убого (из массовых продуктов).
ох лол
Ну вообще так и есть. У меня только Harman / Kardon Aura звучит лучше. Остальные – говно, особенно поделки от Сони, которые давно разучились делать звук
Bose говно?
Да, оверпрайснутый кал (владелец саундбара 700 с сабвуфером и наушников qc35)
Не оплатил плюс, 50 процентов экрана будет в рекламе?
Вау, теперь оставшиеся 100 песен в Яндекс Музыке можно будет слушать и на телевизоре с рекламой.
Неужели не сделали плюс плюс, чтобы и со своих сервисов убирать рекламу🤔😁
Ого, Яндекс мог бы просто написать, что считает своих подписчиков куколдами.
обожаю вот это их "увы"
подписка на работу телевизора 199р/месяц, отнеситесь с пониманием.
ха ха ха
Если он будет на той же Андройд херне, что и предыдущие модели, то это фейл конечно!
Не тут еще проще Тони впихнуть Алису макс-2 в монитор, весь интерфейс Алисы 2 макс если вмнее воткнуть обычный тв
Чего бл*?
Там был Хромкаст внутри?
Теперь ждём рекламу продукции на всех телевизорах Яндекс 😁
Лайк за котиков
Слишком дёшего для России!
Алиса, покажи расследование про дворец в Геленджике. Сработает?
если это будет в сервисах, с которыми она работает, то да
Может сработать, но не так, как ожидаете.
Буквально телекран из 1984. 🙃
Телеэкран из 1984 работает через обычную антенну
Ох уж эти продажные обзоры хлама
Похоже Хуавей или ZTE
нет
А в шекелях или тенге это сколько?
За 100к? Еб**улись?
Только что посмотрел чешскую Альзу -45000руб
А Хромкаст там включён?
Супер, предзаказал