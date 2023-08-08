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Техника
Таня Боброва

«Яндекс» представил «умные» телевизоры со встроенной «Станцией» Статьи редакции

«ТВ Станция» стоит от 44 990 рублей, «Про»-версия — от 74 990 рублей.

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  • «ТВ Станция» и «ТВ Станция Про» имеют разрешение Ultra-HD (4К) и работают на платформе «Яндекс ТВ», объявила компания. Она открыла предзаказ на обе модели.
«ТВ Станция» / «Яндекс»
  • Они поддерживают технологии HDR, которая помогает сделать изображение максимально реалистичным, и MEMC — увеличивает частоту кадров. Технология локального затемнения Local Dimming делает тёмные сцены контрастными: она гасит часть светодиодов в подсветке, что даёт глубокий чёрный цвет, пояснили в «Яндексе».
  • Максимальная яркость «ТВ Станций» — 450 нит, контраст 5000:1 (в 43 дюймах) и 7000:1 (в 50), пишет Rozetked. У «ТВ Станция Про» QLED-экран с яркостью до 550 нит и контрастностью 4000:1, а также с антибликовым покрытием. У устройства тонкий корпус в 3,7 см, что позволяет крепить его вплотную к стене.
  • В «ТВ Станции» стоят четыре динамика общей мощностью 34 Вт, в «Про» — шесть динамиков мощностью 44 Вт. Разработкой акустики занималась команда, которая создавала «умные» колонки «Яндекса». Инженеры изолировали динамики и четыре микрофона в корпусе так, чтобы минимизировать влияние вибраций и резонансов.
  • Телевизоры поддерживают технологию распознавания голоса Far-field — пользователи могут управлять устройствами без пульта: переключать каналы, регулировать громкость, искать фильмы, переключать аккаунты и добавлять субтитры. Многие команды можно давать без слова «Алиса» — например, пользователь может просто сказать «Дальше» или «Тише». Пульт в комплекте есть.
  • Устройства поддерживают все возможности «Станции», а общаться с «Алисой» и управлять «умным» домом пользователи могут даже с выключенным экраном. При включённом экране помощник может визуализировать свой ответ — например, не только сообщить прогноз погоды голосом, но и показать.
«ТВ Станция Про» / «Яндекс»
  • На устройствах доступны телеканалы, фильмы и сериалы, музыка и подкасты на «Яндекс Музыке»; поддержка нескольких аккаунтов — переключаться можно голосом или пультом.

  • «ТВ Станция» с диагональю 43 дюйма стоит 44 990 рублей, 50 дюймов — 49 990 рублей. «ТВ Станции Про» с диагональю 55 и 65 дюймов — 74 990 и 99 990 рублей соответственно. При оформлении предзаказа — в подарок подписка «Плюс» на 12 или 30 месяцев в зависимости от модели.

Обзор Rozetked
  • «Яндекс» представил свои первые «умные» телевизоры с «Алисой» и на платформе «Яндекс ТВ» в октябре 2022 года. В июле 2023-го компания открыла продажи третьего устройства. В компании рассказывали, что телевизоры разрабатывали самостоятельно. Первую партию собирали в Китае, но в будущем устройства будут собирать в России.

#новость #яндекс

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41 комментарий
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 Piu-piu

Говорят, русского интерфейса не будет. Только казахский и иврит

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Alex Shevchenko
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Piu-piu
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Иван Серик
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Вася Пражкин

Гойдово

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John Galt

Зачем покупать его, если в кинопоиске почти все фильмы хорошие пропали? Остался тошнотный русский новодел от фонда кино.

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Мох

Почему? Из недавнего Переводчик появился и Джон Уик 4. Пропали не только из Кинопоиска, но и вообще из РФ

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Pavel S

Вы можете не покупать

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Морозов Алексей

Поставили убогую колонку в очередной телик с яндекс тв и включили распознавание голоса на постоянку

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Алексей Ананьев

Так то, в сравнении с колонками Яндекса все остальные выглядят и звучат убого (из массовых продуктов).

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veryrarepepega

ох лол

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Мох

Ну вообще так и есть. У меня только Harman / Kardon Aura звучит лучше. Остальные – говно, особенно поделки от Сони, которые давно разучились делать звук

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veryrarepepega

Bose говно?

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Дмитрий Кулешов

Да, оверпрайснутый кал (владелец саундбара 700 с сабвуфером и наушников qc35)

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Cringe Artist

Не оплатил плюс, 50 процентов экрана будет в рекламе?

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veryrarepepega

Вау, теперь оставшиеся 100 песен в Яндекс Музыке можно будет слушать и на телевизоре с рекламой.

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Alex Shevchenko

Неужели не сделали плюс плюс, чтобы и со своих сервисов убирать рекламу🤔😁

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Невкусно и грустно

Ого, Яндекс мог бы просто написать, что считает своих подписчиков куколдами.

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Pavel S

обожаю вот это их "увы"

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under construction

подписка на работу телевизора 199р/месяц, отнеситесь с пониманием.
ха ха ха

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Sergio Prokudini

Если он будет на той же Андройд херне, что и предыдущие модели, то это фейл конечно!

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Алекс Р

Не тут еще проще Тони впихнуть Алису макс-2 в монитор, весь интерфейс Алисы 2 макс если вмнее воткнуть обычный тв

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Мох

Чего бл*?

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noname

Там был Хромкаст внутри?

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Владислав Кирченко

Теперь ждём рекламу продукции на всех телевизорах Яндекс 😁

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Vitaly Ya
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Фоксик

Лайк за котиков

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Иван Серик

Слишком дёшего для России!

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Бинарный Ёж

Алиса, покажи расследование про дворец в Геленджике. Сработает?

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Dima Alexeev

если это будет в сервисах, с которыми она работает, то да

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Влад Шушкевич

Может сработать, но не так, как ожидаете.

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Anton Prokhorov

Буквально телекран из 1984. 🙃

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Мох

Телеэкран из 1984 работает через обычную антенну

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Accurate Bites

Ох уж эти продажные обзоры хлама

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debil
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A V

Похоже Хуавей или ZTE

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Pavel S

нет

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Kruason

А в шекелях или тенге это сколько?

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Bames Jond

За 100к? Еб**улись?
Только что посмотрел чешскую Альзу -45000руб

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noname

А Хромкаст там включён?

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Дмитрий Кулешов

Супер, предзаказал

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41 комментарий
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