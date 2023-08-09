Техника
Таня Боброва

«Ростелеком» протестировал замену оборудования Nokia на российскую технику от Т8 Статьи редакции

Решения российской компании планируют использовать и другие операторы, но о массовой замене речи пока не идёт.

  • Об эксперименте по замене оборудования Nokia и Coriant на технику российской Т8 «Ведомостям» рассказал гендиректор «РТК-сервис» Андрей Кононенко — эта компания проводила технические работы. Но название телекомоператора он не уточнил. Речь про каналообразующие блоки, позволяющие увеличить пропускную способность оптических волокон (DWDM).
  • О том, что это сети «Ростелекома», рассказал представитель самого оператора. Стоимость проекта он не назвал. Пока оборудование заменили только на двух участках сети — от Москвы до Удомли в Тверской области и от Москвы до Санкт-Петербурга.

Без оборудования DWDM невозможно сегодня представить функционирование сетей связи. Это базовый элемент — от количества волокон в кабеле зависит развитие линии, а от самого факта их наличия — возможность прокладки новых линий.

представитель «Ростелекома»
  • По словам Кононенко, в России впервые заменили иностранное DWDM-оборудование на российское от Т8 на длинных линиях связи: «Точечные попытки предпринимались, но это, скорее, из категории временного решения проблемы». По оценкам «РТК-сервиса», доля импортного оборудования DWDM находится в пределах 80-90%. Другие опрошенные газетой эксперты оценили её в 50-60%.
  • Если операторы захотят перейти на отечественные решения и будут деньги, полностью заменить импортное DWDM-оборудование можно за восемь лет, считают в T8.
  • В «билайне» сообщили, что планируют использовать решения Т8 на одном из участков магистральной сети. «Мегафон» также тестирует несколько отечественных решений, включая продукты Т8.
  • Опрошенные газетой операторы и поставщики называют в качестве альтернативы T8 отечественные «ИРЭ полюс», QTech и «Супертел». Но пока телекомкомпании широко не используют российские технологии, отмечают в «Ростелекоме»: полных аналогов не существует, каждый такой проект — это поиск возможных комбинаций альтернативных продуктов.

#новость #ростелеком

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37 комментариев
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 Вася Пражкин
полных аналогов не существует

опять аналоговнет!

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Иван Евменов

Хвать ныть. Нокиа скорее всего тоже не 100% финского ставит. И никто об этом не кричит. А то не делают, плохо т.к.наши ничего не могут, начинают делать и опять плохо т.к.наши не на 100% наши. А может ли быть на 100% наше и нужно ли оно, а особенно когда первые шаги делают.

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Гер Шмитт

Объясняю тебе простую истину.

У нас уже был режим который все пытался импортзаместить. Совок помните?Было такое государство в прошлом.

Знаете что у него получилось из импортзамещения?Ничего.

Заводы все так же строились западом, и техника копировалась или производилась по лицензии.

И это было не лучшего качества.

Знаете куда делись неимеющие аналогов в мире разработки Совка?Где-то на помойке лежат, никому не нужны.

Когда Россия встанет на вменяемый путь, не угрозы всех убить, все эти разработки снова выкинуть на помойку и будут брать нокию, или что-то другое.

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32903230

но у китая же получилось все скопировать - надо идти по китайскому пути

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Deschain

Расстрелы за коррупцию, входят в меню "китайского пути", если что.

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Гер Шмитт

Для этого китай убедил что ему можно передать технологии.

АМД передали разработки первых райзенов, АРМ свой офис открывали.

Но главное, Китай вроде еще не начинал свои спец.операции. Даже относительно территории, которая де юре его.

кстати, даже в Китае за время правление Пыни сменилось уже несколько лидеров.

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Alexander Weber

Эпоха сменяемости лидеров в Китае теперь часть истории, можно про это забыть и больше не учитывать

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Агент К

У Китая получилось скопировать лишь отдельные вещи, остальные они производят по лицензии. Там тоже пытаются все заменить, даже за все эти годы при всех вложениях и труде - пока еще далеко не все.

Ну и где-то оказалось проще купить Volvo или их часть, нежели пытаться просто скопировать.

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MakaR

Не надо!

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MakaR

Что-бы успешно копировать изделия крутых мастеров нужно самому быть не менее(а то и даже более!) крутым мастером а не рукож...м-алкашом верящим в сказки...

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Roman Orlov

Любая простая истина - фуфло и манипуляция :) Простые истины заканчиваются в средней школе вместе со счётом на пальцах.

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Muvandr

Золотые слова. Мир сложный и нет ни какого "нормального правильного пути".

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Muvandr

В этом не правда - все.

Совок не пытался все импортозаместить. Было два вооруженных блока которые варились внутри себя и не пускали практически технологии и товары между друг другом.

Много что получились, у совка было достаточно много своих техологий, что не отменяет технологическое отставание

Заводы не строились западом, те же станки и тд были вполне советские, да перееодически это были клоны западных.

В космичке, в военке советские технологие до сих пор на месте.

Что такое вменяемый путь? Запад сам занимается активным технологическим протекционизмом - баня хуавей например, и это нормально. Путь в РФ современных реалях, адекватен времени.

Период глобальной торговли и открытости закончился - по многим причинам. Запад и РФ забанили друг друга. Китай и Запад, методично банят торговлю между друг другом и это обоюдный процесс, а не хороший запад и плохие китайцы.

Это просто реальная жизнь которая постоянно меняется, а не зависает в каком-то стейте

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Гер Шмитт

Мой покойный дедушка очень ностальгировал по СССР, как и многие.

Но не по технике из СССР. Её он ненавидел настолько, что оттечественное не любил до самой смерти.

Работая автослесарем он как никто знал, что оттечественный автомобиль из автосалона отправляется сразу в ремонт.

Знаешь почему все умели паять, шить?Да потому что без этого умения техника не работала хоть сколько-то долго. А новую купить негде.

Мой другой дедушка купил крутой магнитафон(вот забыл название) вообще в ГДР, потому что в самом Совке такого нет.

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Muvandr

Дедушка ностальгировал по СССР потому что в нем вырос. Вы ностальгируете по 90 и 00 потому что в них выросли и Вам там рассказали как все должно быть, рассказывая что только через торговлю с западам ресурсы на технологии будет все круто и поливая прошлое основательным слоем г.

Всему этому место уже в книжках истории. Мир меняется постоянно.

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Robber

Внезапно в 20 веке все умели паять и шить, развитие технологий и потребления были другие. У меня у родных от СССР куча техники и всякой утвари домашней. Даже блин пылесос есть маленький - вихрь, по типу автомобильного - работает ВСЕ

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Гер Шмитт

Будь добр, найди мне каталог с советского магазина, любого, где есть цена на подгузники.

Спойлер, не найдешь. До конца СССР наши бабушки стирали пеленки, и часто руками.

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Robber

Офигеть, подгузников нет! Капец! Космос тоже говно? Фундаментальные науки тоже гумно? Оборонка? Все вот эти способы мышления современных хипстеров на уровне бытового потребления сводятся к тому, что если страна не производила или производила в дефиците какие то товары народного потребления, значит она говно, у нее все было плохо и т.п. Вам реально мозги за 30 лет промыли власти СНГ, что СССР говно, мы лучше - не важно кто, путен, Зеленский, Байден, Назарбаев - главное совок говно, а мы лучше. Вывод один - истина вам не важна, вам главно обгадить сейчас РФ, СССР , просто потому что. Погружаться в историю - да нафиг надо! В США до сих пор нет детсадов например государственных - тоже страна говно? Мыслите настолько узко, что пипец. Или бот очередной или бестолочь.

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Гер Шмитт

Оборонка и Космос это хорошо конечно.

Но это делалось в сильный ущерб уровню жизи.

Государство в первую очередь должно работать на людей, а не на всякую хрень.

Решаться должны первоочередные задачи, и излишки тратится на всякие эфимерные исследования.

Не нормально когда в стране производят больше танков чем холодильников.

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Robber

Ну уж холодильников было предостаточно. У всех Бирюсы да зилы были. Оборонка и космос это не хрень. Оборонка - после ВОВ и того, что пережила страна , глупо думать, что она не будет маниакально по максимуму себя защитить. 28 млн жизней без отпечатка на укладе жизни не проходит. И да, была другая идеология. Да, больше был упор на науку и на общество, а не на индивида. И говорить, что в СССР ничего не производили или производили одно гумно - это в высшей степени подло и гадко. Вся тяжёлая промышленность, легкая, космос и оборонка делались исключительно внутри страны. Сейчас никто, кроме Китая этого сделать не может. Поэтому СССР - эта была мощь. Ее реформировать надо было, подстраиваться под современные реалии, а не разваливать и приватизировать все то, что строили миллионы людей. А теперь только обсирать могут ту страну, когда в 21 веке и толики не могут повторить.

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32903230

как это не получилось а фотоаппарат ФЭД-2 - который скопировали с Лейки

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Garmonbon

Почему 8 лет не делали первые шаги?

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Roman Orlov

Не было волшебного пенделя.

P.S. Уже вроде как 9?

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Беспилотник

почему 8 лет?

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Вадим Д.
Другие опрошенные газетой эксперты оценили её в 50-60%

На всякий случай скажем так, более скрепно будет.

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S.Capusta

«Т8» — российская компания, специализируется на разработке и внедрении российских систем DWDM и CWDM. Сборка WDM-оборудования производится полностью в России, часть компонентов зарубежного производства.
# Wiki

Оценка в 80-90% видится честнее, если присмотреться внимательнее

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Вадим Д.

Ещё как честнее (-: Да и

часть компонентов зарубежного производства

может составлять те же 80-90%.

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Бинарный Ёж

80-90% доля иностранного по количеству, 50-60% по цене.

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Жони Деп

Давно пора. Надеюсь, всё получится.

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32903230

была Нокия стало Нюхао . выгодный обмен.

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MakaR

"телекомкомпании широко не используют российские технологии" "аналогов не существует"
"это поиск..."

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32903230

техника с алиэкспресс ?

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Dawn Coll

Ну а откуда же она еще может быть

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MakaR

Тао же...там вроде-бы дешевле...

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sles

отечественная там сборка есть или чиста наклейка?

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При себе ничего нет

Из отечественного только президент может быть

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Ол Сен

Заметил. Интернета нет с пятницы уже

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