Техника
Евгения Евсеева

МТС, Ozon и re:Store открыли продажи Mac Studio на процессорах M2 Max и M2 Ultra Статьи редакции

Минимальные цены начинаются с 250 тысяч рублей.

  • МТС открыл продажи портативных компьютеров Mac Studio: устройство с процессором M2 Max на 512 ГБ стоит 249 990 рублей, с M2 Ultra на 1 ТБ — 469 990 рублей.
  • Устройства также появились у re:Store. Mac Studio с M2 Max на 512 ГБ стоит 299 990 рублей, M2 Ultra на 1 ТБ — 599 990 рублей. Вторых устройств в наличии нет, указано на сайте, но можно подписаться на уведомления об их поступлении.
  • Купить компьютеры можно и на Ozon, заметило ТАСС. Цены разные в зависимости от комплектации: на процессоре M2 Max можно найти устройства за 277 тысяч рублей — на 512 ГБ, 314 тысяч и 365 тысяч — на 1 ТБ. Mac Studio на M2 Ultra — за 597 тысяч рублей на 1 ТБ, 899 тысяч на 2 ТБ и 1 млн рублей за 8 ТБ.
  • Станции есть и на «Яндекс Маркете». С M2 Max на 512 ГБ — за 324 тысячи рублей, с M2 Ultra на 8 ТБ — за 1,3 млн рублей.
  • Apple представила обновлённые Mac Studio в июне 2023 года. Мировые продажи устройств начались в том же месяце. На сайте компании цены начинаются с $1999 (194,7 тысячи рублей по курсу ЦБ на 10 августа 2023-го).

#новость #mac #мтс #ozon #restore

2507 просмотров
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44 комментария
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 Dmitriy Mirovodin

По поводу "дорого".

Ребят, ради интереса, поинтересуйтесь у своих родителей, сколько сейчас стоят машины и квартиры.

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Либерал-смузихлеб 2.0

Все невероятно дорожает.
Это все спрос. Кредитования рекордное. Банки Ипотеки вообще пиздец стимулируют.
столько денег вливается в экономику. тупо если посчитать 300к мобиков по 200 в месяц получают это 60млрд в месяц. А есть всякие наемники, контрактники, раненные, 200-е. Сейчас идет и эмиссия денег и сознательное обесценивание рубля

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dr. Dolittle

Так и квартиры и машины стоят дорого....все стоит дорого

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ЯжПрограммист

Сиги и семки ваще космос!

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dr. Dolittle

И это купят. И будут говорить что это вообще топ за свои деньги, аналогов нет, там супер камера, экосистема удобная и тд и тп.

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AdmNix Admin

Пару тысяч евро всего. В целом норм железка и не дорого.

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Score of Doom

Ну хрен его знает, если мне нужен ПК, то я куплю ПК, куда могу установить что ЗАХОЧУ.

Маки выигрывают у ноутов за счет портативности и мощности (в цене/качестве), но в качестве системника… За пол ляма можно купить очень хороший ПК, останется даже на мышку и клаву с моником.

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AdmNix Admin

А тут вопрос зачем вам железка. Для работы со звуком видео легче мак купить.

Для игр ПК да.

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dr. Dolittle

Если проф звук, то нужна хорошая звуковая карта, которую придется периодически обновлять, так что и тут лучше ПК
Если большие видосы с эффектами и рендером на пару суток, то тоже ПК.
Понятно, что если надо что-то по мелочи допилить в дороге, то ноут необходим. Но такой максимум как из ПК из него не выжать

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AdmNix Admin

Ну в целом могласен я бы взял если мак нужен или прошку нормальную или iMac

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Юрий Б.
Если проф звук, то нужна хорошая звуковая карта, которую придется периодически обновлять, так что и тут лучше ПК

А что там с прогрессом в звуковых картах, что их надо обновлять? И что за звуковая карта встроенная (для музыкантов давно про такие вообще не слыхал) если внешняя на USB не тащит?

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Егор Корницкий
Если большие видосы с эффектами и рендером на пару суток, то тоже ПК.

А вы посмотрите сравнение рендеринга на процах Intel и M2, прежде чем писать. кипятком

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Бот ЦИПсО #66213

Представьте себе, кому-то нужен портативный десктоп. Или кому-то надо под iOS разрабатывать.

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Score of Doom

Портативный десктоп, как будто mini-atx придумали для инопланетян.

Если надо так надо, с этим я не спорю.

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Бот ЦИПсО #66213

Ну вы сравните размеры даже голой материнки мини-атх и мак мини для начала.

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Uncle Gluk

Портативный десктоп это что?

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Бот ЦИПсО #66213

То, что можно при необходимости кинуть в чемодан и увезти куда угодно.

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Либерал-смузихлеб 2.0

чипы apple ахуенные

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Uncle Gluk

Хорошо греются, можно жарить? ;)

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Либерал-смузихлеб 2.0

жопы Intel попробуй. В маках кое где и охлаждение не ставят

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Score of Doom

Ага, особеннок классно когда на прошках принудительно завышают минимальный градус при котором должны начинать крутиться вертушки (дабы не мешать работать людям), ведь «маки не греются», правда?

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Юрий Б.

Один хрен в офисе машины на виндузе сразу слышно. А на своей виндозной машине отключал турбо буст последние 5 лет, сразу тишина настает.

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Аникин

Это же Эпл, конечно будут говорить

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Сергей Мазур

amazing!

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Citizen X

Что сравниваем? Покупательскую способность граждан РФ/бывших СНГ с рублевыми ценами или возможности американца/немца с баксом/евро?

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Николай Бойко
цены начинаются с 250 тысяч рублей
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Вася Пражкин

Да ладно, всего 2.5 косаря

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Kate

Так сильно надо?

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David Daniilov

На Озоне по ссылке товар с доставкой из-за рубежа. То есть велик шанс на получение в течение пары месяцев кирпича-двух низкого качества или пакета с дерьмом (возможно, качественным), который еще нужно будет в Китай за свой счет отправить и потом ждать свиста рака на горе, так как на этом все и закончится. Озон ведь просто посредник, который не является стороной сделки 😏
P.S. Отзыв на продавца "При заказе товара на сайте не указана пошлина за товар. Очень плохо. Надо было собирать дополнительные тысячи рублей. Если бы это было указано, то пришлось бы подумать о заказе." То есть за пакет дерьма еще и доплатить нужно будет до получения эмоций от распаковки:)

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Андрей Вечерний

Ах, эта роскошь для обычных русских триллиардеров

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Artyom

Обычное дело, каждый день покупаем такую ДЕШЕВКУ

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Kate

Ну что Вы…. Мы такое покупаем исключительно в кредит
При зп в 50 тысяч

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Узник Еревана

Да лан, два айфона

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Artyom

МТС, Ozon и re:Store открыли продажу Mac Studio на процессорах Эльбрус

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Алекс Р

То есть в apple осознали и решили вернутся к истокам powerPC processor, основа у Эльбруса плюс минус он

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veryrarepepega

Это дорого? Я макбук купил за 250к. Тут точно сайт для предпринимателей? :))

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Riddick
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Комментарий удален модератором

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Riddick

А чё удалил то?) Уже намазал?)) А предприниматель?)))

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Энтони Лавджой

Мне и на м1 хорошо. Открываю ворд, стишки с рассказиками печатаю.

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Andrey Olenin

А я по М4 ездить люблю

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Дуайт Шрут

250 жирно конечно очень

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Krem-brulee

Как же для меня странно выглядит этот разброс цен у разных маркетов 😬

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Информационная безопасность

Цена какая приятная

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Егор Корницкий

Знатный срач в комментах можно разделить на 2 части:
1) Apple-Филы купят любую хрень, нет бы норм писю взять;
2) местные буржуи цены выкручивают, «никто покупать за такие деньги в Рашке не будет».

Тем временем несколько компаний (которые совсем не новички на этом рынке) просто продают не смотря на no-name-комментаторов с VC.

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44 комментария
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