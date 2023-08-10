МТС, Ozon и re:Store открыли продажи Mac Studio на процессорах M2 Max и M2 Ultra Статьи редакции
Минимальные цены начинаются с 250 тысяч рублей.
- МТС открыл продажи портативных компьютеров Mac Studio: устройство с процессором M2 Max на 512 ГБ стоит 249 990 рублей, с M2 Ultra на 1 ТБ — 469 990 рублей.
- Устройства также появились у re:Store. Mac Studio с M2 Max на 512 ГБ стоит 299 990 рублей, M2 Ultra на 1 ТБ — 599 990 рублей. Вторых устройств в наличии нет, указано на сайте, но можно подписаться на уведомления об их поступлении.
- Купить компьютеры можно и на Ozon, заметило ТАСС. Цены разные в зависимости от комплектации: на процессоре M2 Max можно найти устройства за 277 тысяч рублей — на 512 ГБ, 314 тысяч и 365 тысяч — на 1 ТБ. Mac Studio на M2 Ultra — за 597 тысяч рублей на 1 ТБ, 899 тысяч на 2 ТБ и 1 млн рублей за 8 ТБ.
- Станции есть и на «Яндекс Маркете». С M2 Max на 512 ГБ — за 324 тысячи рублей, с M2 Ultra на 8 ТБ — за 1,3 млн рублей.
- Apple представила обновлённые Mac Studio в июне 2023 года. Мировые продажи устройств начались в том же месяце. На сайте компании цены начинаются с $1999 (194,7 тысячи рублей по курсу ЦБ на 10 августа 2023-го).
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По поводу "дорого".
Ребят, ради интереса, поинтересуйтесь у своих родителей, сколько сейчас стоят машины и квартиры.
Все невероятно дорожает.
Это все спрос. Кредитования рекордное. Банки Ипотеки вообще пиздец стимулируют.
столько денег вливается в экономику. тупо если посчитать 300к мобиков по 200 в месяц получают это 60млрд в месяц. А есть всякие наемники, контрактники, раненные, 200-е. Сейчас идет и эмиссия денег и сознательное обесценивание рубля
Так и квартиры и машины стоят дорого....все стоит дорого
Сиги и семки ваще космос!
И это купят. И будут говорить что это вообще топ за свои деньги, аналогов нет, там супер камера, экосистема удобная и тд и тп.
Пару тысяч евро всего. В целом норм железка и не дорого.
Ну хрен его знает, если мне нужен ПК, то я куплю ПК, куда могу установить что ЗАХОЧУ.
Маки выигрывают у ноутов за счет портативности и мощности (в цене/качестве), но в качестве системника… За пол ляма можно купить очень хороший ПК, останется даже на мышку и клаву с моником.
А тут вопрос зачем вам железка. Для работы со звуком видео легче мак купить.
Для игр ПК да.
Если проф звук, то нужна хорошая звуковая карта, которую придется периодически обновлять, так что и тут лучше ПК
Если большие видосы с эффектами и рендером на пару суток, то тоже ПК.
Понятно, что если надо что-то по мелочи допилить в дороге, то ноут необходим. Но такой максимум как из ПК из него не выжать
Ну в целом могласен я бы взял если мак нужен или прошку нормальную или iMac
А что там с прогрессом в звуковых картах, что их надо обновлять? И что за звуковая карта встроенная (для музыкантов давно про такие вообще не слыхал) если внешняя на USB не тащит?
А вы посмотрите сравнение рендеринга на процах Intel и M2, прежде чем писать. кипятком
Представьте себе, кому-то нужен портативный десктоп. Или кому-то надо под iOS разрабатывать.
Портативный десктоп, как будто mini-atx придумали для инопланетян.
Если надо так надо, с этим я не спорю.
Ну вы сравните размеры даже голой материнки мини-атх и мак мини для начала.
Портативный десктоп это что?
То, что можно при необходимости кинуть в чемодан и увезти куда угодно.
чипы apple ахуенные
Хорошо греются, можно жарить? ;)
жопы Intel попробуй. В маках кое где и охлаждение не ставят
Ага, особеннок классно когда на прошках принудительно завышают минимальный градус при котором должны начинать крутиться вертушки (дабы не мешать работать людям), ведь «маки не греются», правда?
Один хрен в офисе машины на виндузе сразу слышно. А на своей виндозной машине отключал турбо буст последние 5 лет, сразу тишина настает.
Это же Эпл, конечно будут говорить
amazing!
Что сравниваем? Покупательскую способность граждан РФ/бывших СНГ с рублевыми ценами или возможности американца/немца с баксом/евро?
Да ладно, всего 2.5 косаря
Так сильно надо?
На Озоне по ссылке товар с доставкой из-за рубежа. То есть велик шанс на получение в течение пары месяцев кирпича-двух низкого качества или пакета с дерьмом (возможно, качественным), который еще нужно будет в Китай за свой счет отправить и потом ждать свиста рака на горе, так как на этом все и закончится. Озон ведь просто посредник, который не является стороной сделки 😏
P.S. Отзыв на продавца "При заказе товара на сайте не указана пошлина за товар. Очень плохо. Надо было собирать дополнительные тысячи рублей. Если бы это было указано, то пришлось бы подумать о заказе." То есть за пакет дерьма еще и доплатить нужно будет до получения эмоций от распаковки:)
Ах, эта роскошь для обычных русских триллиардеров
Обычное дело, каждый день покупаем такую ДЕШЕВКУ
Ну что Вы…. Мы такое покупаем исключительно в кредит
При зп в 50 тысяч
Да лан, два айфона
МТС, Ozon и re:Store открыли продажу Mac Studio на процессорах Эльбрус
То есть в apple осознали и решили вернутся к истокам powerPC processor, основа у Эльбруса плюс минус он
Это дорого? Я макбук купил за 250к. Тут точно сайт для предпринимателей? :))
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А чё удалил то?) Уже намазал?)) А предприниматель?)))
Мне и на м1 хорошо. Открываю ворд, стишки с рассказиками печатаю.
А я по М4 ездить люблю
250 жирно конечно очень
Как же для меня странно выглядит этот разброс цен у разных маркетов 😬
Цена какая приятная
Знатный срач в комментах можно разделить на 2 части:
1) Apple-Филы купят любую хрень, нет бы норм писю взять;
2) местные буржуи цены выкручивают, «никто покупать за такие деньги в Рашке не будет».
Тем временем несколько компаний (которые совсем не новички на этом рынке) просто продают не смотря на no-name-комментаторов с VC.