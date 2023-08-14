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Техника
Артур Томилко

Xiaomi представила складной смартфон Mix Fold 3 — он может выдержать до 500 тысяч складываний Статьи редакции

При этом его толщина в развернутом состоянии составляет 5,26 мм.

2980 просмотров
  • Компания провела презентацию, на которой представила третье поколение своего складного смартфона — Xiaomi Mix Fold 3. Он начнёт продаваться в Китае с 16 августа 2023 года по цене от 8999 юаней (около $1240).
  • Устройство оснащено двумя экранами: основным и внешним. Размер первого составляет 8,03 дюйма, матрица AMOLED E6 поддерживает разрешение 2K при частоте 120 Гц и покрыта ультратонким стеклом UTG. Внешний экран на 6,56 дюйма поддерживает качество FHD+ c частотой 120 Гц.
  • Шарнир в Mix Fold 3 выполнен из высокопрочной стали, состоит из 14 подвижных частей и 198 компонентов, пишет Rozetked. В Xiaomi утверждают, что механизм способен выдержать до 500 тысяч складываний. Он также позволяет зафиксировать устройство в полуоткрытом состоянии.
  • Толщина корпуса в разложенном состоянии составляет 5,26 мм, в сложенном — 10,96 мм. При этом толщина предыдущей модели, которую называли «самым тонким» складным смартфоном была 5,4 мм в разложенном виде.
  • Основная камера получила разрешение 50 Мп. В устройстве также есть два телеобъектива на 10 Мп, один широкоугольный на 12 Мп, и две фронтальные камеры по 20 Мп.
  • В смартфоне установлен процессор Snapdragon 8 Gen 2 и система охлаждения площадью почти 11 мм², отмечает iXBT. Работу устройства обеспечивают два аккумулятора суммарной мощностью 4800 мА·ч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки. Операционная система — MIUI 14 Fold на базе Android 13.

#новость #xiaomi

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32 комментария
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 Andrey
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Владислава

вы заметили, что любовь к питбайкам не поменялась?)

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Andrey

Потому что это настоящая любовь💕🏍️

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Александр Рязанов

В 99 были японцы, в 23 - китайцы))

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Владислава

что поделаешь, мир серьезно изменился даже за последние 8 лет

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Владислава

зачем? а главное для кого?
хоть и первые такие смартфоны не обошлись крахом, но, я все еще не понимаю, для кого они их выпускают. Основная функция телефона - позвонить, позалипать в соц.сетях и пофоткать. А складывать к чему? или мы пришли к тренду нулевых, к знаменитым расскладушкам? чтобы там щелкать перед всеми?
странно все это, хотя бы для россии. да еще с таким ценником. Не забывайте еще посмотреть сколько стоит ТО и запчасти на всякий случай заранее,если мысль в голове появится о покупке)
хоть залейте негативными комментами, но я не понимаю зачем это, чисто пафос безнадежный

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алекс с

для бабушек и дедушек чтобы увеличенный шрифт помещался

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Владислава

эх, понимаю. Это действительно важная покупка для них будет, если ничего не есть,нигде не жить примерно год с их то пенсией в 10к

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Magisteryode

Пафос уровня трехтонного легкового авто с 6 литровым движком.

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Владислава

не шарю за авто, увы. но я думаю лучше вложить в транспорт, чем в такой телефон. Личное мое мнение,опять таки.

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Марк Кац

за 100-150 тыс можно купить ведро с болтами (авто). затем нужно будет вложить в это ведро в 2-3 раза больше цены ведра и можно будет ездить. но не факт.

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Владислава

дак и не надо покупать "ведро" , лучше подкопить.
Это как с дешевым сегментом телефонов.
Лучше взять подороже, но надежней и на долгий срок

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Марк Кац

не, это всё вёдра будут, увы

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Владислава

смотря на сколько подороже. Можно взять и нормальную тачку я думаю не дороже ляма. Я же не говорю за цену как смартфон этот

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911

Показалось, что это ценник - 500 000.

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KK

Это после след. заседания ЦБ )))

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Жони Деп

Фигня какаето

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Блог Москвича

Что по защите корпуса? Сложить 500 тыс. раз мы вряд ли сможем, а уронить это можно.

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mr g

Купите мне я проверю на 500 тыщ складывайний, потом всем расскажу.

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pexafe

уже не актуально все кроме кнопочных телефонов

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Ayo

Очень нравится вот это "ДО"

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Donna Bauer

визуально выглядит безупречно

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Владислава

маркейтинговый ход

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Anton Baranov

124000, удобно, все таки, считать

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Дмитрий Введенский

Lg, блин, возвращайтесь! Вы топили! Ошибались! Но, топили! Умели делать новое! Умели не в то как все!

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Владислава

а что на счет sony? самые дорогие их телефоны, которые были прикольные. Камера огонь была на то время по обзорам

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M.R.T.

Берем

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Митряев Денис

А может и нет...

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Илья Попов

Мне нравится, интересная штука.

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pexafe

то есть теперь за страстную ночь надо не айфон дарить а вот это вот все

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Владислава

нет, почему же, скоро 15 айфон выйдет, собираем собираем))

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pexafe

зачем нам новости с запада где курс 1:1

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32 комментария
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