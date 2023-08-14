Xiaomi представила складной смартфон Mix Fold 3 — он может выдержать до 500 тысяч складываний Статьи редакции
При этом его толщина в развернутом состоянии составляет 5,26 мм.
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- Компания провела презентацию, на которой представила третье поколение своего складного смартфона — Xiaomi Mix Fold 3. Он начнёт продаваться в Китае с 16 августа 2023 года по цене от 8999 юаней (около $1240).
- Устройство оснащено двумя экранами: основным и внешним. Размер первого составляет 8,03 дюйма, матрица AMOLED E6 поддерживает разрешение 2K при частоте 120 Гц и покрыта ультратонким стеклом UTG. Внешний экран на 6,56 дюйма поддерживает качество FHD+ c частотой 120 Гц.
- Шарнир в Mix Fold 3 выполнен из высокопрочной стали, состоит из 14 подвижных частей и 198 компонентов, пишет Rozetked. В Xiaomi утверждают, что механизм способен выдержать до 500 тысяч складываний. Он также позволяет зафиксировать устройство в полуоткрытом состоянии.
- Толщина корпуса в разложенном состоянии составляет 5,26 мм, в сложенном — 10,96 мм. При этом толщина предыдущей модели, которую называли «самым тонким» складным смартфоном была 5,4 мм в разложенном виде.
- Основная камера получила разрешение 50 Мп. В устройстве также есть два телеобъектива на 10 Мп, один широкоугольный на 12 Мп, и две фронтальные камеры по 20 Мп.
- В смартфоне установлен процессор Snapdragon 8 Gen 2 и система охлаждения площадью почти 11 мм², отмечает iXBT. Работу устройства обеспечивают два аккумулятора суммарной мощностью 4800 мА·ч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки. Операционная система — MIUI 14 Fold на базе Android 13.
вы заметили, что любовь к питбайкам не поменялась?)
Потому что это настоящая любовь💕🏍️
В 99 были японцы, в 23 - китайцы))
что поделаешь, мир серьезно изменился даже за последние 8 лет
зачем? а главное для кого?
хоть и первые такие смартфоны не обошлись крахом, но, я все еще не понимаю, для кого они их выпускают. Основная функция телефона - позвонить, позалипать в соц.сетях и пофоткать. А складывать к чему? или мы пришли к тренду нулевых, к знаменитым расскладушкам? чтобы там щелкать перед всеми?
странно все это, хотя бы для россии. да еще с таким ценником. Не забывайте еще посмотреть сколько стоит ТО и запчасти на всякий случай заранее,если мысль в голове появится о покупке)
хоть залейте негативными комментами, но я не понимаю зачем это, чисто пафос безнадежный
для бабушек и дедушек чтобы увеличенный шрифт помещался
эх, понимаю. Это действительно важная покупка для них будет, если ничего не есть,нигде не жить примерно год с их то пенсией в 10к
Пафос уровня трехтонного легкового авто с 6 литровым движком.
не шарю за авто, увы. но я думаю лучше вложить в транспорт, чем в такой телефон. Личное мое мнение,опять таки.
за 100-150 тыс можно купить ведро с болтами (авто). затем нужно будет вложить в это ведро в 2-3 раза больше цены ведра и можно будет ездить. но не факт.
дак и не надо покупать "ведро" , лучше подкопить.
Это как с дешевым сегментом телефонов.
Лучше взять подороже, но надежней и на долгий срок
не, это всё вёдра будут, увы
смотря на сколько подороже. Можно взять и нормальную тачку я думаю не дороже ляма. Я же не говорю за цену как смартфон этот
Показалось, что это ценник - 500 000.
Это после след. заседания ЦБ )))
Фигня какаето
Что по защите корпуса? Сложить 500 тыс. раз мы вряд ли сможем, а уронить это можно.
Купите мне я проверю на 500 тыщ складывайний, потом всем расскажу.
уже не актуально все кроме кнопочных телефонов
Очень нравится вот это "ДО"
визуально выглядит безупречно
маркейтинговый ход
124000, удобно, все таки, считать
Lg, блин, возвращайтесь! Вы топили! Ошибались! Но, топили! Умели делать новое! Умели не в то как все!
а что на счет sony? самые дорогие их телефоны, которые были прикольные. Камера огонь была на то время по обзорам
Берем
А может и нет...
Мне нравится, интересная штука.
то есть теперь за страстную ночь надо не айфон дарить а вот это вот все
нет, почему же, скоро 15 айфон выйдет, собираем собираем))
зачем нам новости с запада где курс 1:1