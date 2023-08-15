«Сбер» представил устройства для «умного» дома: датчики открытия, движения, температуры и хаб для управления Статьи редакции
И «умную» розетку с защитой от повышенного напряжения.
1205 просмотров
- Устройства разработала дочерняя компания «Сбера» — SberDevices. Все они работают на российской облачной платформе «умного» дома Sber и российских серверах, а также поддерживают беспроводной протокол Zigbee 3.0, который обеспечивает связь устройств «умного» дома между собой.
- В линейку вошли хаб для управления устройствами, сценарная кнопка, датчики движения, открытия, температуры и влажности.
- Хаб нужен для «связи» устройств друг с другом. Он также может управлять совместимыми Zigbee-устройствами Aqara и Sonoff — они доступны для подключения на сайте, в приложении «Салют» на Android появятся с 28 августа 2023 года.
- Кнопка нужна для запуска заранее настроенных сценариев: она поддерживает три типа нажатия — однократное, двукратное и долгое (больше трёх секунд). На каждое можно назначить нужный сценарий — например, запуск устройства.
- С помощью датчиков движения можно настраивать климат-контроль в помещении, включение и выключение бытовых приборов и освещения — с новыми датчиками «всё будет работать само», заявили в компании.
- Подключать устройства и управлять ими, создавать и настраивать сценарии, контролировать статус можно в приложении «Салют» на Android, в приложении «Сбербанк Онлайн» и на сайте (для владельцев устройств на iOS). Запускать сценарии голосом или управлять некоторыми элементами дома можно со всех «умных» устройств с помощником «Салют».
- Также в линейке есть обновлённая Wi-Fi-розетка с защитой от повышенного напряжения. Если срабатывает защита, розетка автоматически отключает устройство, а когда напряжение возвращается в норму — включает снова.
- Розетка делает подключённые к ней приборы «умными» — то есть позволяет управлять ими дистанционно и связывать работу с датчиками, «умными» устройствами. Например, к розетке можно подключить увлажнитель и настроить сценарий так, чтобы он включался, когда влажность в помещении меньше 30%.
- Устройства можно купить в официальном интернет-магазине, они также будут доступны в магазинах электроники и маркетплейсах. Рекомендованная розничная цена любого из датчиков и «умной» кнопки — 1590 рублей, хаба — 2490 рублей. Розетка поступит в продажу в августе по цене в 1290 рублей.
Какие симпатичные китайские девайсы сбер шильдиками оклеил.
Уже нашли оригиналы на алиэкспрессе по 150 рублей?
А у Сбера чо, подделки?...))
Ну если покупать оригинальный китайский брэнд 一块粪便, а потом переклеивать шильдик и говорить, что это ты сделал, то получается подделка, да :)
🤔хз. Нет.. под понятие подделка как то не подходит. Поделка это когда "слепил" точно такое же устройство бренда 块粪便, включая шильдик с этим же брендом, и продаёшь, выдавая за оригинал. А в случае с переклеиванием шильда, не знаю, это как-то по др называется 🤷
Называется OEM, а устройства похожи на Aqara
Это называется "Лабеан"
Ага и итегрируй это ещё в свою систему с русским языком всё-равно подделка
"Разработал" не равно "сделал". А как найдете "оригинальный китайский датчик за 150 руб", то подключите его к платформе сбера, поделитесь результатом
Новость не настоялась. Видимо ищут
Сбер представил устройства для умного дома:
- кольцо для стука в дверь
- гребенка для стирки
- камни для помола муки
- лопату чтоб грузить рубли в печь
Беспроводной утюг
https://static.insales-cdn.com/images/products/1/7463/618388775/980fd4f652239a1070dac6885751e4c5.png
Вадим Д. ждём твой комментарий.
Как всегда
Где-то это уже видела...
Да у кого этого только нет, и выглядит все плюс-минус одинаково
https://smarthome.mts.ru/
https://lk-rostelecom.ru/umnyj-dom/
Выглядит отлично, разве нет?
Даже если представить, что всё это действительно отечественная разработка дочерней компании Сбера, то цены - пиздец.
"Разработка" здесь почти наверняка не означает "производство", оно контрактное. Датчик в железе стоит недорого, более важную роль играет прошивка и интеграция с платформой.
может и дороже рынка, я не в курсе, но 25 долларов за хаб это не смертельно дорого.
Довольно стандартный набор. Тот же "Ростелеком" в своем "Умном доме" абсолютно те же девайсы начал продавать лет 5 назад. Есть проблема - все эти сценарии с датчиками итд не имеют ценности. Плюс батарейки в датчиках нужно менять раз в год-полтора. Да еще и Zigbee. Да еще и закрытая экосистема, и докупить сторонние устройства не получится.
В результате поиграться на пару недель - интересно, но дорога. По факту из всех подобных устройств востребованы только камеры (которых здесь нет) и видеодомофоны.
Сделали бы открытую платформу с возможностью подключения датчиков и устройств от различных производителей с поддержкой нескольких стандартов - было бы интересно. И ценность была бы именно в платформе. А пока тупиковая история для сбера, в общем.
Ну я с радостью послушаю насколько это неудобно, когда только сегодня утром уходя из дома, не выклюяил гладильную систему, о чем получил уведомление на телефоне и нажав одну кнопку, обесточил это устройство.
Толи дело, когда весь день думаешь, а выключил ли я тот или иной прибор...